Palpite PSG x Monaco - Ligue 1 - 04/09/2026

O Monaco desembarca na capital francesa como o único time com 100% de aproveitamento na Ligue 1 após as duas primeiras rodadas, e o duelo com o PSG está marcado para o Parc des Princes, na sexta-feira, 04/09/2026, às 16h05.

Dicas de apostas para PSG x Monaco:

Dupla chance: X2, com odds de 2.90 na Brazino777 ;

; Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Brazino777 ;

; Finalizações no alvo: Paris Brunner 2+, com odds de 3.60 na Brazino777.

Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: PSG 2x2 Monaco;

Palpite de artilheiros: PSG – Kvaratskhelia, Ferran Torres; Monaco – Golovin, Idumbo.

O PSG recebe o Monaco no Parc des Princes na noite de sexta-feira, e a terceira rodada da Ligue 1 coloca frente a frente o campeão ainda sem vitórias e o surpreendente líder do campeonato. O time de Luis Enrique empatou por 2x2 os dois primeiros jogos de liga e chegou a estar dois gols atrás diante do Lille, antes de Vitinha e Marquinhos balançarem as redes nos acréscimos. Os parisienses ocupam a 11ª colocação, com dois pontos.

Bradley Barcola não veste mais a camisa do PSG, depois de acertar a transferência de € 140 milhões para o Liverpool. Do lado positivo, Ferran Torres soma dois gols em dois jogos. Maghnes Akliouche, por sua vez, quer mostrar serviço diante do ex-clube. Ousmane Dembélé segue como dúvida física para o confronto, mas Khvicha Kvaratskhelia deve retornar ao time titular.

Filipe Luís venceu todas as quatro partidas desde que assumiu o comando do Monaco. A equipe bateu o Le Havre por 1x0 e depois atropelou o Olympique de Marselha por 2x0, com dois gols de Paris Brunner, e lidera a tabela com seis pontos. Folarin Balogun, Takumi Minamino, Mohammed Salisu e Ansu Fati ficaram de fora da vitória sobre o Marselha.

Balogun parecia ter feito seu último jogo com a camisa do Monaco, com uma transferência encaminhada para o Everton, da Premier League, mas o negócio travou na noite de terça-feira, antes do fechamento da janela. Eric Dier foi o improvável autor do gol da vitória na rodada de abertura, e Brunner agarrou a oportunidade no comando do ataque: marcar duas vezes contra um Marselha em evolução não é pouca coisa.

Escalações esperadas para PSG x Monaco

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Fabián Ruiz, Akliouche, Ferran Torres, Kvaratskhelia;

Escalação esperada do Monaco: Hrádecký, Vanderson, Sané, Dier, Nazinho, Zakaria, Camara, Coulibaly, Golovin, Idumbo, Brunner.

Monaco chega ao Parc des Princes como a equipe de melhor momento

O Monaco chega como a equipe de melhor momento na França. Filipe Luís venceu todas as quatro partidas desde que assumiu o comando, e o time lidera a Ligue 1 com seis pontos. O Monaco não sofreu gols em nenhuma das duas primeiras partidas do campeonato.

O PSG segue sem vitória na liga. Os comandados de Luis Enrique estiveram dois gols atrás nas duas partidas disputadas até aqui e precisaram de gols nos acréscimos diante do Lille para resgatar um ponto.

O Monaco também conhece bem este gramado, onde venceu por 3x1 em março. Uma probabilidade implícita de 34,48% no mercado de dupla chance parece pouco. O Monaco pelo menos evitou a derrota em 44% das suas últimas nove visitas à capital. Esta parece ser a melhor aposta de valor do nosso trio de palpites para PSG x Monaco nesta semana.

Dica de aposta 1 para PSG x Monaco: Dupla chance: X2, com odds de 2.90 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto PSG x Monaco nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Encontros recentes em Paris têm sido bastante abertos

Os encontros recentes neste estádio foram partidas abertas. O Monaco venceu por 3x1 aqui em março e empatou por 2x2 no mesmo palco pela Champions League em fevereiro. Os dois jogos superaram esta linha.

O PSG também serviu quatro gols em cada uma das duas primeiras partidas: Rennes e Lille terminaram 2x2. Quatro gols seriam suficientes para esta aposta. O sistema defensivo de Luis Enrique tem se mostrado frágil no início de 2026/27.

Filipe Luís preparou o Monaco para pressionar de forma agressiva, e a equipe ainda criou seis grandes chances na primeira rodada. Uma probabilidade implícita de 50% para mais de 3,5 gols parece superável, considerando o modo como as duas equipes vêm jogando. Seis dos últimos nove (66%) confrontos da Ligue 1 em Paris superaram esta linha.

Dica de aposta 2 para PSG x Monaco: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 2.00 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Brunner deve aproveitar seu momento mais uma vez

Brunner aproveitou ao máximo a oportunidade no comando do ataque. O atacante marcou duas vezes contra o Marselha no fim de semana passado, e o gol de cabeça abriu o placar antes dos 15 minutos. Agora ele lidera o setor ofensivo do líder do campeonato.

Folarin Balogun ficou de fora daquele jogo e dificilmente o tira da equipe de imediato. A proposta de transferência do norte-americano para o Everton ruiu após dúvidas em torno dos exames médicos, o que deixa questionamentos sobre o ritmo de jogo do atacante.

O PSG sofreu dois gols em cada partida de liga até aqui, e a zaga tem se mostrado frágil sob pressão. Apostar em Brunner para acertar duas finalizações no alvo, a uma probabilidade implícita de 27,78%, parece um preço justo. Ele tem média de 2,50 por jogo, ainda que diante de defesas mais fracas.

Dica de aposta 3 para PSG x Monaco: Finalizações no alvo: Paris Brunner 2+, com odds de 3.60 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.