Palpite Portugal x Croácia - Copa do Mundo 2026 - 02/07/2026

Nosso especialista em apostas prevê que o sonho de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo 2026 continuará vivo, com Portugal superando a Croácia em um duelo equilibrado.

Palpites para Portugal x Croácia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Portugal 3x2 Croácia;

Palpite de artilheiros: Portugal – Cristiano Ronaldo (2x), Rúben Neves; Croácia – Ante Budimir, Andrej Kramaric.

Dois pesos-pesados do futebol europeu colidem em um dos cruzamentos mais aguardados dos 16 avos de final. Com Cristiano Ronaldo e Luka Modric buscando a glória máxima na Copa do Mundo na reta final de suas carreiras, os astros se alinharam para um verdadeiro jogaço.

O início de Portugal no Mundial ligou o sinal de alerta, já que a RD Congo arrancou um empate por 1x1 na estreia, antes de os portugueses darem a volta por cima com uma goleada por 5x0 sobre o Uzbequistão.

Na sequência, a Colômbia segurou a Seleção das Quinas em um empate sem gols, fazendo com que Portugal ficasse com a segunda vaga do grupo.

A Croácia também avançou na segunda posição, um ponto atrás da Inglaterra. Os Three Lions haviam atropelado os croatas por 4x2 na estreia. No entanto, os Vatreni responderam rápido com uma vitória magra por 1x0 sobre o azarão Panamá e um triunfo por 2x1 contra Gana para carimbar o passaporte.

Portugal conta com um elenco mais jovem e dinâmico, embora ainda não tenha atingido o seu auge técnico no torneio. A Croácia também se classificou no sufoco após a goleada sofrida na estreia. Ambos os lados sabem bem o que está em jogo.

Esta é, muito provavelmente, a última oportunidade real para Ronaldo e Modric irem longe em um Mundial. Portugal entra com um leve favoritismo, mas a experiente Croácia jamais pode ser descartada antes do apito final.

Prováveis escalações para Portugal x Croácia

Escalação esperada de Portugal: Costa, Dalot, Dias, Inácio, Mendes, Neves, Vitinha, Fernandes, Conceição, Leão, Ronaldo;

Escalação esperada da Croácia: Livakovic, Stanisic, Caleta-Car, Gvardiol, Elic, Kovacic, Modric, Sucic, Pasalic, Vlasic, Kramaric.

Ronaldo pronto para brilhar novamente

A fase de grupos de Cristiano Ronaldo foi um misto de altos e baixos. O astro português não conseguiu carregar a equipe contra a RD Congo e a Colômbia, passando em branco em ambos os confrontos.

Contudo, diante do Uzbequistão na segunda rodada, o craque foi decisivo. Ele abriu o placar logo aos seis minutos com um típico gol de oportunista após cruzamento de João Cancelo.

Depois, ampliou ainda na primeira etapa, guardando a bola no cantinho após um passe açucarado de Bruno Fernandes.

Com isso, Ronaldo se tornou o primeiro jogador a balançar as redes em seis edições diferentes de Copa do Mundo. Ele chegou à marca de 10 gols na história do torneio, um atrás de Harry Kane e dois atrás de Pelé.

Embora sua média avassaladora de gols tenha oscilado recentemente, Ronaldo continua sendo o grande amuleto de uma constelação de craques em Portugal.

Sua liderança será fundamental para buscar uma vaga nas oitavas de final. Vale a pena apostar que ele vai balançar as redes com seu faro de gol apurado.

Palpite 1 para Portugal x Croácia: Artilheiro a qualquer momento: Cristiano Ronaldo, com odds de 2.00 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Portugal x Croácia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Valor no mercado de “ambas as equipes marcam” no mata-mata

O empate por 1x1 na estreia de Portugal contra a RD Congo segue sendo a única partida deles no torneio em que ambas as equipes balançaram as redes.

O atropelo por 5x0 sobre o Uzbequistão e o empate sem gols com a Colômbia mostram que a equipe vem de duas partidas seguidas sem sofrer gols.

Metade dos últimos 10 jogos de Portugal teve gols de lado a lado. Diante da vasta bagagem da Croácia, é difícil imaginar que os portugueses avancem sem ter a defesa vazada, mesmo tendo sofrido apenas um gol até o momento.

A Croácia vem mostrando o ataque calibrado nesta edição, com semáforo verde para gols em todas as três partidas, somando cinco bolas na rede.

Eles podem não ter a mesma velocidade de Portugal, mas a casca e a experiência croata em grandes torneios costumam ser subestimadas.

Os Vatreni só ficaram sem sofrer gols em uma oportunidade, diante do Panamá. Inglaterra e Gana balançaram as redes croatas cinco vezes no total.

A qualidade do setor ofensivo português tem tudo para sobressair se Ronaldo estiver em um dia inspirado.

Palpite 2 para Portugal x Croácia: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.95 na bet365.

Calmaria antes da tempestade

Portugal só foi para o intervalo vencendo em uma ocasião neste Mundial – contra o Uzbequistão, graças aos dois gols relâmpago de Ronaldo. Tanto a RD Congo quanto a Colômbia conseguiram neutralizar o ataque luso nos primeiros 45 minutos, mesmo cedendo um total combinado de 11 finalizações antes do intervalo.

A Seleção das Quinas ostenta um dos meios-campos mais badalados do futebol mundial.

Contudo, nomes como Neves, Vitinha e Fernandes vêm encontrando dificuldades para repetir o futebol vistoso de seus clubes pela seleção. Começar as partidas impondo o ritmo tem sido um problema crônico.

A Croácia está no mesmo barco. Eles também só lideraram o placar no primeiro tempo em uma das três partidas – contra Gana. Na estreia, registraram um xG (gols esperados) de apenas 0,00 para 0,37 na etapa inicial contra 1,38 da Inglaterra, mas foram para os vestiários com um empate surpreendente de 2x2.

O desempenho diante do Panamá foi ainda mais preocupante. A Croácia não conseguiu dar um único chute no alvo antes do intervalo, deixando claras as suas limitações ofensivas.

A tendência é que ambas as seleções adotem uma postura cautelosa e estudada até o fim da primeira etapa, guardando as emoções para o segundo tempo.