Palpite Platense x Corinthians-Libertadores - 09/04/2026

Confira os palpites Platense x Corinthians para o confronto em Buenos Aires, nesta quinta (9), às 21h, pela Libertadores.

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Nossa análise: Momento das equipes

Platense e Corinthians se enfrentam em Buenos Aires na estreia da Libertadores, em um duelo que coloca frente a frente equipes em momentos distintos. O time argentino chega mais estável, enquanto o Corinthians vive fase de pressão e mudanças recentes.

O contexto da estreia, somado ao fator casa, aponta para um jogo equilibrado, com tendência de forte disputa.

O Platense soma quatro vitórias, seis empates e três derrotas em 13 jogos na temporada. A equipe tem desempenho consistente, com boa organização e capacidade de competir, principalmente jogando em casa, onde costuma ser intensa, marcar forte e dificultar a vida dos adversários.

O Corinthians vive um momento turbulento. Em 21 jogos, são sete vitórias, sete empates e sete derrotas. A troca recente de treinador e a pressão no Brasileirão impactam o ambiente. Fora de casa, a equipe tende a oscilar mais e ainda busca maior consistência coletiva.

Prováveis escalações de Platense x Corinthians

Platense: Juan Pablo Cozzani, Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Gastón Suso, Sasha Marcich, Leonel Picco, Fernando Juárez, Guido Mainero, Vicente Taborda, Franco Zapiola, Mateo Pellegrino

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho, Angileri, Raniele, Matheus Pereira, André, Breno Bidon, Jesse Lingard, Yuri Alberto

Platense pode surpreender jogando em casa

O Platense chega mais estável e com um modelo de jogo bem definido. A equipe costuma ser organizada, competir bem e aproveitar os jogos em casa para equilibrar confrontos contra adversários mais tradicionais. Esse fator pode pesar.

O Corinthians vive instabilidade, com troca de treinador e pressão por resultados. Fora de casa, tende a ter mais dificuldades para impor seu jogo. Em um cenário de estreia e com maior confiança do mandante, o Platense pode aproveitar para surpreender.

Palpite 1 para Platense x Corinthians: Platense vence, com odds de 3.10 na Betano

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Jogo pode ter chances para os dois lados

Apesar do cenário de equilíbrio, as duas equipes têm condições de criar oportunidades. O Platense, jogando em casa, tende a ser mais agressivo em determinados momentos e buscar o gol.

O Corinthians, mesmo instável, possui qualidade ofensiva e pode responder, principalmente em transições. Em um jogo com alternância de domínio e possíveis espaços, a tendência é de que ambas as equipes consigam balançar as redes.

Palpite 2 para Platense x Corinthians: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.15 na Betano

Intensidade pode gerar escanteios

O confronto deve ter momentos de pressão dos dois lados. O Platense tende a explorar jogadas pelos lados, principalmente jogando em casa, o que aumenta o número de cruzamentos e bolas desviadas.

O Corinthians também pode contribuir, principalmente quando tiver mais posse e tentar acelerar o jogo. Com dois times que devem alternar momentos ofensivos e utilizar as laterais, o número de escanteios pode ultrapassar a linha proposta.