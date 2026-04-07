Palpite Paraguai x França - Copa do Mundo 2026 - 04/07/2026

Nosso especialista em apostas espera que a França mostre sua força neste confronto e passe sem grandes dificuldades pelo Paraguai.

Palpites para Paraguai x França:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Paraguai 0x3 França;

Palpite de artilheiros: França – Kylian Mbappé (2x), Ousmane Dembélé.

O Paraguai protagonizou a maior zebra da Copa do Mundo de 2026 até aqui ao eliminar a Alemanha do torneio. Os sul-americanos seguraram um empate por 1x1 com os alemães no duelo de 16 avos de final e carimbaram o passaporte para as oitavas na disputa de pênaltis.

No comando técnico paraguaio, Gustavo Alfaro já igualou a melhor campanha da história do país em Copas do Mundo. Se fôssemos nos apegar a superstições, encarar a França nesta fase não traria muita confiança na classificação.

A última vez que o Paraguai chegou às oitavas de final foi em 2010, quando acabou derrotado pelo placar mínimo pela Espanha, que viria a ser a campeã daquela edição.

Os torcedores franceses certamente vão gostar desse paralelo histórico, torcendo para que ele se repita enquanto a equipe busca manter a soberania no Lincoln Financial Field. Os comandados de Didier Deschamps vêm fazendo jus ao status de favoritos ao longo de todo o torneio.

Eles garantiram a vaga nas oitavas de final com um triunfo convincente por 3x0 sobre a Suécia na fase anterior.

Esperava-se que os suecos dessem algum trabalho aos franceses devido ao talento que possuem no setor ofensivo. No entanto, não deu nem pro cheiro: os campeões mundiais de 2018 foram implacáveis e cirúrgicos.

Os Les Bleus parecem estar em outro patamar, e uma vitória aqui garantirá um confronto nas quartas de final contra Marrocos ou contra o coanfitrião Canadá.

Prováveis escalações para Paraguai x França

Escalação esperada do Paraguai: Gill, Cáceres, Gómez, Canale, Alonso, Almirón, Bobadilla, Cubas, Galarza, Ávalos, Enciso;

Escalação esperada da França: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé.

Ferrolho defensivo francês é um desafio de peso

Quando a França conquistou seu primeiro título mundial em 1998, enfrentou justamente o Paraguai nesta mesma fase. Naquela ocasião, Les Bleus balançaram as redes na prorrogação para garantir a vitória por 1x0 a caminho da primeira estrela. Contudo, uma batalha parelha assim parece improvável 28 anos depois.

O time de Deschamps está atingindo o ápice na hora certa, vindo de uma sequência de cinco vitórias consecutivas. Eles perderam apenas um dos seus últimos 15 compromissos, acumulando impressionantes 13 triunfos nesse período.

Em contrapartida, embora o Paraguai ostente uma invencibilidade de três jogos no momento, acabou derrotado em duas das três partidas anteriores a essa sequência.

Com apenas três gols marcados em seus últimos quatro confrontos internacionais, o Paraguai terá imensas dificuldades para furar o bloqueio defensivo francês.

Com William Saliba e Dayot Upamecano formando a dupla de zaga europeia, fica difícil imaginar um caminho para os sul-americanos vazarem o adversário.

A França terminou duas de suas últimas três partidas sem sofrer gols, o que indica que o cenário deve se repetir neste sábado.

Palpite 1 para Paraguai x França: 1X2: França & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.72 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Ataque avassalador da França está pronto para manter a sequência de gols

Não há dúvidas de que o ponto alto desta seleção francesa é o seu setor ofensivo. Kylian Mbappé lidera um ataque de gala que conta com Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Michael Olise, Bradley Barcola, Rayan Cherki, Marcus Thuram e Jean-Philippe Mateta.

Esse arsenal de frente é o suficiente para botar medo em qualquer retaguarda, que dirá na defesa paraguaia, que sofreu cinco gols em seus últimos quatro jogos.

Os favoritos vêm demonstrando uma eficiência cirúrgica no terço final, marcando pelo menos três gols em cada uma das partidas disputadas neste Mundial.

Além disso, os Les Bleus marcaram três tentos em cada um dos seus últimos cinco jogos de Copa do Mundo no retrospecto geral.

O Paraguai vai precisar de um verdadeiro milagre para conseguir segurar esse rolo compressor francês.

Os comandados de Deschamps balançaram as redes pelo menos duas vezes em 16 de suas últimas 17 partidas, razão pela qual há fortes motivos para esperar que ultrapassem a linha de dois gols mais uma vez neste mata-mata.

Vale destacar que o último confronto direto entre essas equipes ocorreu em um amistoso em 2017, quando a França passeou e aplicou uma goleada maiúscula por 5x0.

Palpite 2 para Paraguai x França: Mais/Menos (França): mais de 2,5 gols, com odds de 1.94 na bet365.

Domínio será absoluto desde o apito inicial

Dizer que a França vem dominando esta Copa do Mundo seria um eufemismo. Eles estão claramente determinados a sacudir a poeira e dar a volta por cima após o vice-campeonato em 2022.

O caminho dos europeus até ficou um pouco menos tortuoso depois que o Marrocos surpreendeu e eliminou a Holanda na fase de 16 avos de final.

Nossa expectativa é que Les Bleus afundem o acelerador e pressionem o Paraguai desde o primeiro minuto. Neste Mundial, a equipe não tem perdido tempo para liquidar seus adversários.

Em cada uma de suas últimas três partidas, a seleção francesa venceu ambos os tempos.

Foi apenas na estreia contra o Senegal que o time foi para o intervalo com o placar empatado, mas tratou de resolver a parada marcando três gols na etapa final.

Na única derrota do Paraguai neste torneio, os sul-americanos sofreram três gols logo no primeiro tempo contra os EUA.

No último duelo entre França e Paraguai, a bicampeã mundial venceu as duas etapas da partida.