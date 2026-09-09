Palpite Palmeiras x LDU Quito - Copa Libertadores - 09/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Palmeiras x LDU Quito, válida pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (9), às 19h.

Melhores palpites para Palmeiras x LDU Quito

Palmeiras vence sem sofrer gols, com odds de 1.67 na bet365

Flaco López marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 1.67 na bet365

Alexander Barboza cometer duas ou mais faltas, com odds de 1.57 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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LDU e a sequência interminável contra equipes brasileiras.

Nossa análise: Momentos das equipes

Após meses na liderança, o Palmeiras caiu para a segunda colocação devido ao empate sem gols na última rodada do Brasileirão diante do Botafogo. O resultado na casa do Nilton Santos reflete de maneira ainda pior em meio às oscilações que o Verdão já vinha apresentando, permitindo que o Flamengo encostasse a ponto de ultrapassá-lo no último final de semana.

A LDU Quito não esteve perto do seu melhor no Campeonato Equatoriano, mas produziu o necessário para garantir um lugar no top 6 para a disputa do hexagonal que definirá o campeão. O triunfo diante do Club Técnico Universitário por 3 a 1 confirmou a vaga da LDU com uma rodada de antecedência, podendo inclusive poupar todo o time titular entre os dois jogos contra o Verdão.

Prováveis escalações de Palmeiras e LDU Quito

Palmeiras: C. Miguel, Giay, Gómez, Barboza, Piquerez, M. Freitas, A. Pereira, F. Anderson, Arias, Maurício e Flaco

LDU Quito: Valle, Weigandt, Segovia, Adé, Carabali, Cornejo, Pretell, Corozo, L. Rodríguez, Quiñóez e M. Estrada

Nubank Parque traz lembranças ruins à LDU

Há menos de um ano, a LDU visitava o Palmeiras já com um pé na final da Copa Libertadores; bastava a ela sustentar uma vantagem de três gols adquirida no jogo de ida diante do Verdão. Realizando uma de suas atuações mais completas sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras trucidou o oponente equatoriano e garantiu o lugar na final com uma goleada por 4 a 0.

Um dos protagonistas daquela goleada, o jovem ponta Allan, não faz mais parte do elenco alviverde. Entretanto, isso não significa uma falta de opções das mais capacitadas para levar o Verdão ao domínio desse jogo em casa diante da LDU, que só venceu um dos quatro jogos fora de casa no torneio continental.

Palpite 1 Palmeiras x LDU Quito: Palmeiras vence sem sofrer gols, com odds de 1.67 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Flaco López e o sucesso contínuo na Libertadores

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Palmeiras x LDU Quito nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O triunfo diante do Cerro Porteño foi o primeiro do Palmeiras na atual edição da Libertadores sem a participação direta do atacante Flaco López, peça valiosa na trajetória do atual vice-campeão em busca de se tornar o segundo brasileiro a alcançar o tetracampeonato deste torneio continental.

Analisando a campanha do Palmeiras na totalidade e não apenas esse jogo isolado em solo paraguaio que lhe garantiu as quartas, há uma correlação inegável entre o desempenho de Flaco e o sucesso palmeirense no torneio. O atacante argentino lidera a sua equipe em envolvimentos em gols na Libertadores, com sete em oito aparições.

Palpite 2 Palmeiras x LDU Quito: Flaco López marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 1.67 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Possibilidade de mais um jogo faltoso para Alexander Barboza

Alexander Barboza foi expulso pela primeira vez com a camisa do Palmeiras no último final de semana, numa partida que tinha uma carga emocional especial, visitando a sua ex-equipe pela primeira vez. Todavia, a participação ativa de Barboza em questões disciplinares dentro de uma partida não deixa de ser algo recorrente.

Estreando pelo Palmeiras na Libertadores nas oitavas de final diante do Cerro Porteño, Barboza cometeu cinco faltas em dois jogos, média idêntica à que ele apresentou nos dois compromissos no outro torneio eliminatório, nas quartas de final da Copa do Brasil diante do Santos.

Palpite 3 Palmeiras x LDU Quito: Alexander Barboza cometer duas ou mais faltas, com odds de 1.57 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.