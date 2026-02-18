Palpite Nacional Potosí x Botafogo - Libertadores - 18/02/2026

Confira os palpite Nacional Potosí x Botafogo para o confronto na Bolívia, nesta quarta-feira (18), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Nacional Potosí x Botafogo

Nossa análise: Momento das equipes

O confronto vale vaga na fase de grupos da Libertadores e será disputado em um dos cenários mais desafiadores do continente: a altitude de Potosí. Esse fator costuma influenciar diretamente o ritmo da partida, especialmente no segundo tempo, quando o desgaste físico se torna evidente.

Além do contexto técnico, a condição ambiental pode equilibrar forças e transformar o duelo em uma batalha estratégica, onde controle emocional e inteligência tática serão determinantes.

O Nacional Potosí estreia oficialmente na temporada, mas tem histórico relevante atuando em casa contra brasileiros. Em quatro confrontos, conquistou duas vitórias justamente em solo boliviano, incluindo triunfos marcantes sobre Fluminense e Fortaleza. A equipe costuma iniciar os jogos com intensidade alta, tentando construir vantagem cedo para administrar o desgaste físico ao longo da partida.

O Botafogo chega pressionado. Sob o comando de Martin Anselmi, a equipe soma quatro vitórias e quatro derrotas na temporada, demonstrando irregularidade. Em meio a decisões importantes e clássicos no calendário, o Glorioso precisa mostrar maturidade competitiva. A altitude, somada à instabilidade recente, transforma o duelo em desafio considerável para o time carioca.

Prováveis escalações de Nacional Potosí x Botafogo

Nacional Potosí: Mustafa, Baldomar, Echeverría, Acuña, Roca, Hoyos, Pavia, Rojas, Torrico, Abrego e Diellos

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Mateo Ponte, Barboza e Newton, Nathan, Allan e Danilo, Montoro, Santi Rodriguez e Arthur Cabral

Altitude pode equilibrar o confronto

A altitude de Potosí costuma ser um fator determinante para equipes brasileiras. O Nacional estreia na temporada, mas tem histórico recente relevante contra clubes do Brasil jogando em casa, incluindo vitórias expressivas sobre Fluminense e Fortaleza. O ambiente físico e o desgaste natural podem alterar o ritmo da partida.

O Botafogo vive momento de instabilidade, com campanha irregular sob o comando de Martin Anselmi. Em um cenário adverso e decisivo, o empate já não seria um mau resultado. A tendência é de equilíbrio favorecendo o mandante.

Palpite 1 para Nacional Potosí x Botafogo: Nacional Potosí vence ou empata, com odds de 1.32 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Nacional Potosí x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Condições do jogo favorecem placar movimentado

Jogos na altitude costumam ter dinâmica diferente. A intensidade diminui ao longo do tempo, o que abre espaços no segundo tempo. O Nacional costuma ser agressivo em casa e já demonstrou capacidade ofensiva contra equipes brasileiras.

O Botafogo, pressionado e precisando de resultado, não deve se limitar à defesa. A instabilidade recente também sugere fragilidade defensiva. Esse conjunto de fatores aumenta a probabilidade de um confronto com gols para os dois lados e placar mais elevado.

Palpite 2 para Nacional Potosí x Botafogo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.93 na Betano

Espaços podem aparecer para ambos os lados

A combinação entre altitude e jogo decisivo tende a gerar oportunidades. O Nacional costuma aproveitar bolas paradas e transições rápidas quando atua em casa. A confiança histórica contra brasileiros fortalece essa postura ofensiva.

O Botafogo, mesmo oscilando, tem qualidade individual no ataque e dificilmente passará 90 minutos sem criar chances claras. Com necessidade de buscar resultado e possíveis espaços defensivos, o cenário aponta para redes balançando para os dois lados.