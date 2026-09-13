Palpite Mirassol x Vitória - Campeonato Brasileiro - 13/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Mirassol x Vitória, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (13), às 16h.

Melhores palpites para Mirassol x Vitória

Vitória do Mirassol, com odds de 1.78 na Betboom

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.87 na Betboom

Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.93 na Betboom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Mirassol favorito para vencer o pior visitante do Campeonato Brasileiro.

Nossa análise: Momento das equipes

O Mirassol não apenas deixou a zona de rebaixamento, como abriu vantagem de três pontos sobre o Z4. O alívio veio na rodada passada do Campeonato Brasileiro, quando o Leão derrotou o Coritiba por 2 x 1, no Couto Pereira.

Além dos três pontos, o resultado positivo colocou ponto final em 109 dias sem vitória do Mirassol como visitante. No Brasileirão, o Leão não vencia fora de casa havia quase cinco meses.

Agora, o time de Rafael Guanaes recebe o Vitória motivado, apesar dos desfalques importantes do zagueiro João Victor e do volante Denilson, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

Do outro lado, o Vitória é o pior visitante do Campeonato Brasileiro e só não está em uma situação mais complicada em função do excelente desempenho no Barradão, estádio em que derrotou o Grêmio na rodada 26.

Prováveis escalações de Mirassol x Vitória

Mirassol: Walter (Alex Muralha), Igor Formiga, Willian Machado, Lucas Oliveira e Reinaldo, Neto Moura, Shaylon e Eduardo, Gustavo Mosquito (Fernandinho), Alesson e Bruno Santos

Vitória: Lucas Arcanjo, Mateus Silva, Luan Cândido, Brítez e Cacá, Zé Vitor, Caíque Gonçalves e Matheuzinho, Erick, Tarzia e Renato Kayzer

Visitante ineficaz

O Vitória é o pior visitante do Campeonato Brasileiro e não venceu nenhuma partida atuando fora do Barradão. A campanha do time de Jair Ventura longe de Salvador é de quatro empates e nove derrotas.

A falta de eficácia do Vitória como visitante se apresenta como oportunidade para o Mirassol somar os três pontos e se manter fora da zona de rebaixamento por mais uma rodada.

O Leão, contudo, possui campanha irregular em casa. Foram 13 jogos disputados, com cinco vitórias, quatro empates e quatro derrotas no Maião. Ainda assim, o favoritismo é do Mirassol, sobretudo pelo fraco desempenho rubro-negro, que perdeu os três últimos jogos atuando fora de seus domínios.

Palpite 1 Mirassol x Vitória: Vitória do Mirassol, com odds de 1.78 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Ataques pouco inspirados

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Mirassol x Vitória nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Embora não esteja na zona de rebaixamento, o Mirassol ainda enfrenta muitas dificuldades na hora de colocar a bola no fundo da rede adversária. O Leão não marcou mais de um gol em nenhum dos cinco jogos mais recentes no Brasileirão.

A situação do Vitória é ainda mais complicada. O rubro-negro fez oito gols fora de casa em todo o Campeonato Brasileiro. O ataque passou em branco em três dos últimos cinco compromissos como visitante na Série A.

No geral, o Vitória e Mirassol possuem médias bem próximas de gols por partida: 1.0 e 1.1 respectivamente, demonstrando os problemas criativos de ambas as equipes.

Palpite 2 Mirassol x Vitória: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.87 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Rubro-negro com dificuldades ofensivas

Já ficou claro que gol não vem sendo o forte do Vitória, atualmente entre os piores ataques do Campeonato Brasileiro com 25 gols marcados, média de um tento por partida, segundo o SofaScore.

A produtividade ofensiva do Leão baiano fica ainda mais baixa atuando fora de casa: apenas oito gols anotados pelo time de Jair Ventura longe do Barradão. O Vitória não marcou em três dos últimos cinco jogos como visitante pelo Brasileirão, corroborando com a baixa probabilidade de ambos marcam diante do Mirassol.

O Mirassol costuma ser mais ofensivo no Maião e foi às redes em todos os últimos cinco jogos como mandante na temporada, inclusive na derrota para o Flamengo e no empate contra o Palmeiras, ambos duelos pelo Brasileirão.

Palpite 3 Mirassol x Vitória: Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.93 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.