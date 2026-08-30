Palpite Mirassol x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 30/08/2026

Veja os palpites para a partida entre Mirassol x Palmeiras, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 18h30.

Melhores palpites para Mirassol x Palmeiras

Vitória do Palmeiras, com odds de 2.10 na bet365

Flaco López marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 1.80 na bet365

Walter realizar quatro ou mais defesas, com odds de 1.90 na bet365.

Líder vivendo excelente fase ofensiva, visita equipe no Z4.

bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momentos das equipes

Após a dramática eliminação na Libertadores diante da LDU, perdendo nos pênaltis sem capitalizar na sua superioridade durante os 180 minutos, o Mirassol passou perto de conquistar três pontos raros fora de casa, mas bateu na trave diante do mesmo adversário engolido pelo Palmeiras no meio da semana.

A equipe comandada por Rafael Guanaes vem de um empate por 1 a 1 com o Alvinegro Praiano na Vila Belmiro, jogo no qual Wallison Luiz foi expulso minutos após sair do banco na etapa complementar.

O placar de 3 a 0 a favor do Palmeiras na ida das quartas da Copa do Brasil diante do Santos foi altamente generoso com o Alvinegro Praiano, por incrível que pareça. O Verdão produziu mais do que suficiente para potencialmente alcançar uma das maiores goleadas da história desse clássico, não tomando nenhum conhecimento do rival, como raramente se vê no cenário de jogos apertados do futebol brasileiro.

Prováveis escalações de Mirassol e Palmeiras

Mirassol: Walter, Gabriel, J. Victor, W. Machado, I. Formiga, G. Cazonatti, Neto Moura, Reinaldo, C. Eduardo, Alesson e B. Santos

Palmeiras: C. Miguel, Giay, Gómez, Murillo, Piquerez, Arias, Andreas, M. Freitas, Maurício, Flaco e V. Roque

Desempenho à altura do status da equipe

Inúmeras vezes o Palmeiras aproveitou um ponto específico de vantagem para garantir vitória em um duelo no qual era favorito, quer seja um momento de instabilidade do adversário, uma fragilidade no jogo aéreo ou algumas outras questões. Diante do Santos, a superioridade alviverde pode ser vista de maneira mais clara e duradoura em todos os aspectos, atropelando o seu oponente.

A inconsequência santista, buscando gols sem muita organização para diminuir o placar, já mirando o jogo de volta, naturalmente abriu mais espaços do que se esperaria neste tipo de jogo. Contudo, por si só, não é o suficiente para justificar tamanha fluidez nas movimentações ofensivas do Palmeiras, elevando o nível de confiança no ataque do Verdão antes dessa visita ao Campos Maia.

Palpite 1 Mirassol x Palmeiras: Vitória do Palmeiras, com odds de 2.10 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Atacante argentino é o foco do ataque

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Mirassol x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A criação de Jhon Arias, independentemente do seu posicionamento inicial, gera jogo como poucos e, lá na frente, enquanto Vitor Roque ainda busca o retorno à melhor forma desde que se recuperou de uma lesão, Flaco López vem dando conta do recado com extrema naturalidade.

Quatro dos sete gols palmeirenses nas últimas duas vitórias, ambas com placares bem expressivos, vieram dos pés ou da cabeça de Flaco López, mostrando um dos repertórios mais amplos entre atacantes que jogam no futebol sul-americano na atualidade. Flaco tem sete gols e uma assistência em oito jogos no mês de agosto.

Palpite 2 Mirassol x Palmeiras: Flaco López marcar ou distribuir uma assistência a qualquer momento, com odds de 1.80 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Sete gols em dois jogos; volume ofensivo não falta ao Verdão

Independentemente do nível dos adversários, o Palmeiras tem sido mais imponente na maneira de atacar em compromissos recentes e, diante do Mirassol, mesmo que jogue fora de casa, o atual líder tem uma boa oportunidade de manter essa postura, considerando os problemas do atual 17º colocado.

Enfrentando o Santos, que no Nubank Parque não fez absolutamente nada, o Mirassol nem pôde lamentar muito o empate, pois, se não fosse pelo trabalho do goleiro Walter, poderia ter sofrido um resultado bem pior, exigindo seis defesas do seu arqueiro na Vila Belmiro.

Palpite 3 Mirassol x Palmeiras: Walter realizar quatro ou mais defesas, com odds de 1.90 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.