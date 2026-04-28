Palpite Millonarios x São Paulo- Copa Sul-Americana- 28/04/2026

Confira os palpites Millonarios x São Paulo para o confronto em Bogotá, nesta terça-feira (28), às 21h30, pela Copa Sul-Americana

Melhores palpites para Millonarios x São Paulo

Nossa análise: Momento das equipes

Millionarios e São Paulo se enfrentam no El Campín pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em um confronto que pode mexer diretamente com a liderança do grupo. O time colombiano tenta se recuperar após oscilação inicial, enquanto o Tricolor chega com 100% de aproveitamento. O cenário aponta para um jogo equilibrado, ainda mais com o fator altitude.

O Millionarios soma 21 jogos na temporada, com nove vitórias, quatro empates e oito derrotas. Na Sul-Americana, tem uma vitória e uma derrota, ocupando a 3ª posição. Jogando em Bogotá, a equipe costuma crescer, principalmente pela adaptação às condições locais.

O São Paulo vive bom momento na competição, com duas vitórias em dois jogos. No ano, soma 25 partidas, com 14 vitórias, três empates e oito derrotas. A equipe lidera o grupo e chega confiante, mas sabe da dificuldade de atuar fora de casa, especialmente em um cenário como esse.

Prováveis escalações de Millonarios x São Paulo

Millonarios: Guillermo De Amores, Carlos Sarabia, Jorge Arias, Andrés Llinás, Sebastián Valencia, David Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Sebastián Viveros, Darwin Quintero, Leonardo Castro

São Paulo: Rafael, Lucas Ramon, Rafael Tolói, Alan Franco, Wendell, Luan, Danielzinho, Artur, Luciano, Cauly, Jonathan Calleri

Equilíbrio e contexto favorecem divisão de pontos

O confronto reúne dois times competitivos, cada um com suas vantagens. O Millionarios cresce jogando em casa e tende a usar a altitude e a intensidade a seu favor, pressionando em momentos específicos.

O São Paulo, por sua vez, vive melhor momento técnico e chega mais organizado, mas pode ter dificuldades para manter o ritmo ao longo dos 90 minutos. Em um jogo com forças equilibradas e poucos espaços, o empate aparece como resultado bastante possível.

Palpite 1 para Millionarios x São Paulo: Empate, com odds de 3.15 na Betano

Veja odds para resultado da partida

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Dinâmica do jogo favorece um placar mais movimentado

Mesmo com equilíbrio, o jogo tende a ter momentos de abertura. O Millionarios deve buscar o ataque em casa, enquanto o São Paulo tem qualidade para responder e explorar os espaços deixados.

Além disso, a altitude costuma impactar o comportamento das equipes, gerando mais erros e transições ao longo da partida. Esse cenário pode aumentar o número de oportunidades e favorecer um jogo com mais gols.

Palpite 2 para Millionarios x São Paulo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.37 na Betano

Ataques eficientes aumentam chance de gols dos dois lados

As duas equipes possuem capacidade ofensiva para aproveitar as chances que surgirem. O Millionarios tende a criar oportunidades jogando em casa, enquanto o São Paulo tem mostrado eficiência no setor ofensivo ao longo da competição.

Com um jogo que pode alternar momentos de domínio e apresentar espaços ao longo dos 90 minutos, a tendência é de oportunidades para ambos os lados. Esse tipo de cenário favorece gols das duas equipes.