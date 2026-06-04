Palpite México x Sérvia - Amistoso Internacional - 04/06/2026

O recente retrospecto defensivo do México, sólido como uma rocha, somado à falta de motivação da Sérvia, faz com que seja difícil colocar qualquer ficha nos sérvios com um pingo de confiança.z

Dicas de apostas para México x Sérvia

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar exato: México 2-0 Sérvia;

Palpite de artilheiros: México - Gimenez, Quinones; Sérvia: N/A

A Sérvia viaja para o Estádio Nemesio Díez nesta sexta-feira para ser a última adversária do México antes do início definitivo da Copa do Mundo de 2026.

O México saiu vitorioso em seu último amistoso de preparação, superando a valente seleção da Austrália por 1-0 no domingo. Com isso, os mexicanos chegam a sete partidas de invencibilidade, acumulando cinco vitórias e dois empates. O desempenho defensivo do setor é de tirar o chapéu, tendo sofrido apenas um gol ao longo desta sequência invicta.

Com uma excelente atmosfera e embalado para a fase de grupos da Copa do Mundo, uma vitória final contra a Sérvia seria a despedida ideal rumo ao torneio. O técnico do México, Javier Aguirre, rodou o elenco durante o jogo passado fazendo 11 alterações. Este novo confronto servirá principalmente para dar ritmo de jogo ao plantel, enquanto blinda as suas principais estrelas de possíveis lesões.

Do lado da Sérvia, a equipe amargou cinco derrotas nos últimos oito jogos. O revés mais recente por 3-0 em um amistoso contra Cabo Verde provou ser um balde de água fria para a nação balcânica. O comandante Veljko Paunovic deve promover uma reformulação completa entre os titulares para evitar que o vexame diante dos cabo-verdianos se repita.

A Sérvia bateu na trave e ficou por um triz de se classificar para a Copa do Mundo de 2026. Eles terminaram apenas um ponto atrás da vice-líder Albânia na campanha das Eliminatórias pelo Grupo K. Sendo assim, é difícil imaginar que entrem motivados o suficiente para aprontar uma zebra diante da torcida mexicana, que promete fazer um caldeirão barulhento em Toluca.

Escalações esperadas para México x Sérvia

Escalação esperada do México: Ochoa, Gomez, Reyes, Montes, Gallardo, Lira, Vargas, Mora, Huerta, Quinones, Gimenez

Escalação esperada da Sérvia: F. Stankovic, Simic, Avdic, Mimovic, Pavlovic, Petrovic, Zivkovic, A. Stankovic, Zukic, Randelovic, Ivanovic

Apostando em dois gols ou menos no último teste do México

Embora a maioria das partidas recentes da Sérvia tenha visto o mercado de Mais de 2.5 Gols bater, o time vem sofrendo bastante para balançar as redes. Os sérvios marcaram apenas oito gols nos seus últimos nove jogos por todas as competições.

Já pelo lado de El Tricolor, dez das últimas 12 partidas por todas as competições tiveram dois ou menos gols no placar. Essa estatística engloba, inclusive, parte da campanha que levou o time até a grande final da Gold Cup.

Com cotações muito próximas de números pares, o mercado de Menos de 2.5 Gols surge como uma alternativa de muito valor aqui. Javier Aguirre certamente vai rodar o banco ao longo dos 90 minutos, o que tende a quebrar o ritmo e a fluidez da partida. Embora os mexicanos devam ditar as ações, eles não vão gastar tanque de combustível à toa a seis dias da estreia na Copa do Mundo.

Dica de aposta 1 para México x Sérvia: Menos de 2.5 gols com odds de 2.04 na Brazino 777

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto México x Sérvia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Mais uma vitória com clean sheet para El Tricolor

O México só enfrentou a Sérvia uma única vez na história, vencendo um amistoso em novembro de 2011 por 2-0, em Querétaro. Esse mesmo placar tem tudo para se repetir nesta sexta-feira. El Tricolor saiu de campo sem ter a defesa vazada em seis dos seus últimos sete compromissos. Isso inclui jogos sem sofrer gols contra Portugal, Panamá e contra Gana, que está no Grupo L da Inglaterra.

O único sinal de alerta para esta aposta é se a rotação promovida por Aguirre no meio do jogo desestabilizar a postura defensiva ou o equilíbrio tático da equipe. No entanto, o ataque da Sérvia está longe de ser um dos mais temidos da Europa. Eles passaram em branco contra Cabo Verde na semana passada, uma seleção que está 53 posições abaixo do México no ranking.

Uma vitória dos donos da casa sem tomar gols surge com 54,65% de probabilidade implícita, destacando-se como a aposta de valor nos palpites para México x Sérvia desta sexta-feira.

Dica de aposta 2 para México x Sérvia: México para vencer e Ambos marcam: Não com odds de 3.20 na Brazino 777

Valor em um gol solitário no primeiro tempo

É uma surpresa real ver a probabilidade de sair exatamente um gol no primeiro tempo precificada com uma chance de apenas 38,46%. Nós já sabemos que a maioria dos jogos recentes do México teve placares magros. Os números também dão respaldo para uma tendência de poucos gols na etapa inicial.

As últimas três partidas do México contaram com apenas um gol nos primeiros 45 minutos. Desde abril, esses confrontos têm servido exclusivamente para dar rodagem ao elenco mexicano, ajustando os ponteiros para a Copa do Mundo. Nesta reta final, evitar lesões é prioridade absoluta, embora manter a moral elevada ainda seja crucial.

Cinco dos últimos sete jogos envolvendo a seleção da Sérvia também registraram apenas um gol no primeiro tempo. Com a expectativa de um ritmo de jogo cadenciado e menos intenso, estamos confortáveis em apoiar que a rede balance uma única vez antes do intervalo, aproveitando uma excelente odd de valor.