Palpite México x Inglaterra - Copa do Mundo 2026 - 05/07/2026

Nosso especialista em apostas prevê um duelo equilibrado. O fator casa pode ajudar o México a se classificar após um empate nos 90 minutos regulamentares.

Palpites para México x Inglaterra:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: México 1x1 Inglaterra;

Palpite de artilheiros: México – Raul Jimenez; Inglaterra – Harry Kane.

O México é presença constante em Copas do Mundo, mas sempre costuma bater na trave nos momentos decisivos. Suas melhores campanhas aconteceram quando foi o país-sede, em 1970 e 1986, alcançando as quartas de final.

Mais uma vitória aqui e a seleção repetirá o feito, dando sequência a um de seus históricos mais consistentes no torneio.

Nenhuma outra nação no futebol mundial disputou mais partidas de Copa do Mundo do que as 64 do México sem jamais ter erguido a cobiçada taça. Jogar em seus domínios surge como a oportunidade perfeita para mudar essa história.

Se conseguirem, os mexicanos vão encerrar uma incômoda sequência de sete eliminações consecutivas nesta mesma fase, ocorridas entre 1994 e 2018.

A terceira passagem de Javier Aguirre no comando da seleção tem sido amplamente bem-sucedida. No entanto, fazer sua equipe superar a Inglaterra neste obstáculo garantirá a ele o status de lenda viva no México.

Só que o English Team não será um adversário fácil. Eles claramente representam um desafio muito maior do que todos os times que os coanfitriões enfrentaram até agora na competição.

Os comandados de Thomas Tuchel tiveram que suar a camisa para garantir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo. Os Três Leões precisaram de dois gols salvadores de Harry Kane na reta final para virar o confronto dos 16 avos de final contra a RD Congo.

A Inglaterra não vem apresentando seu futebol mais vistoso ultimamente. Ainda assim, a qualidade técnica do elenco faz com que seja muito difícil descartá-los.

Após serem eliminados na fase de quartas de final há quatro anos, eles chegam determinados a alcançar esse estágio novamente. A vaga na semifinal em 2018 foi, provavelmente, a melhor chance que tiveram de colocar a segunda estrela no peito, mas agora ganham uma nova oportunidade.

Quem passar deste confronto terá um encontro marcado com a Noruega ou o Brasil, o que significa que este é apenas o começo de uma longa caminhada.

Prováveis escalações para México x Inglaterra

Escalação esperada do México: Rangel, Sanchez, Montes, Vasquez, Gallardo, Mora, Lira, Romo, Alvarado, Quinonez, Jimenez;

Escalação esperada da Inglaterra: Pickford, James, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Rice, Saka, Bellingham, Gordon, Kane.

Pressão inicial em uma atmosfera pulsante

As táticas de Aguirre não vinham sendo bem recebidas pela torcida mexicana. A frustração era evidente antes mesmo do pontapé inicial do torneio.

Os empates sem gols do El Tri contra o Uruguai e Portugal fizeram a equipe sair de campo sob vaias de parte dos torcedores locais.

Contudo, o clima mudou drasticamente desde então, e o México tem correspondido com inícios de jogo avassaladores.

Em duas das quatro partidas que disputaram até aqui na Copa do Mundo, os coanfitriões saíram na frente. Foram necessários apenas nove minutos para balançar as redes contra a África do Sul, e 22 minutos contra o Equador.

Como não sofreram gols em nenhum jogo, eles foram, tecnicamente, o primeiro time a marcar em cada um de seus compromissos no Mundial.

A Inglaterra precisa abrir o olho com essa pressão inicial dos mexicanos, inflamada pela atmosfera ensurdecedora do Azteca. A defesa dos Três Leões ainda não se assentou completamente, tendo sofrido três gols em quatro jogos.

O gol da RD Congo logo aos sete minutos de jogo nos dezesseisavos de final reforça o perigo de o México golpear primeiro neste duelo de oitavas de final.

Palpite 1 para México x Inglaterra: Primeiro time a marcar: México, com odds de 2.21 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto México x Inglaterra nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cenário propício para o empate no domingo

As odds para a vitória de qualquer um dos lados no tempo regulamentar estão bem parelhas. A Inglaterra aparece apenas com um leve favoritismo. Com o English Team posicionado dez posições acima no ranking mundial da FIFA, as cotações são perfeitamente compreensíveis.

Porém, o fator casa do México não pode ser deixado de lado, contando com um apoio massivo para empurrar o time durante os 90 minutos.

O fato de terem vencido cada uma de suas últimas quatro partidas sem sofrer gols também dá uma enorme injeção de confiança. Aguirre adora montar uma equipe com defesa sólida e compacta, liberando seus alas para atacar.

Os Três Leões terão dificuldades para furar o bloqueio dos donos da casa, de forma bem parecida com o cenário que enfrentaram diante da RD Congo. Momentos de genialidade, como os de Kane, ainda podem fazer a diferença.

No entanto, o recente empate sem gols da Inglaterra com Gana sugere que eles ainda não encontraram a fórmula ideal para vencer com facilidade.

O México não venceu a Inglaterra nos últimos quatro confrontos diretos. O único duelo entre eles em Copas do Mundo terminou com derrota mexicana, lá em 1966.

Com as duas seleções ostentando invencibilidades recentes, há uma probabilidade alta de que elas se anulem durante o tempo regulamentar.

Palpite 2 para México x Inglaterra: 1X2: empate, com odds de 3.05 na Betboom.

Um velho conhecido pronto para aparecer

Harry Kane mostrou no último jogo por que é o grande talismã da Inglaterra. Sua finalização espetacular garantiu a classificação dos Três Leões para esta fase da competição.

Com cinco gols na conta, Kane está a apenas um de Kylian Mbappé e Lionel Messi na disputa pela Chuteira de Ouro.

Contudo, o verdadeiro valor pode estar do lado mexicano. Julian Quinones lidera a artilharia dos coanfitriões com três gols.

Depois de balançar as redes no jogo de abertura do torneio, ele surge como um forte candidato. O experiente atacante Raul Jimenez também se destaca.

O atacante do Wolves passou grande parte de sua carreira enfrentando jogadores na Inglaterra. Ele marcou mais gols contra Jordan Pickford do que contra qualquer outro goleiro da Premier League.

Jimenez balançou as redes do arqueiro do Everton seis vezes em um período de oito anos, o que significa que ele conhece o caminho das pedras para superar o camisa 1 da Inglaterra.