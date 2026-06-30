Palpite México x Equador - Copa do Mundo 2026 - 30/06/2026

Apostamos nos donos da casa na Cidade do México, com o El Tri carimbando a vaga nas oitavas de final.

Palpites para México x Equador:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: México 1x0 Equador;

Palpite de artilheiros: México – Raúl Jiménez.

O México chega em excelente fase para disputar o mata-mata de uma Copa do Mundo 2026 pela 10ª vez em sua história.

Um dos países-sedes do torneio, a seleção asteca venceu todos os três jogos do Grupo A para chegar até aqui e ainda não sofreu um único gol sequer. Javier Aguirre certamente está radiante com o desempenho de seus comandados até o momento.

Por outro lado, o momento do Equador tem sido de altos e baixos. A La Tricolor somou uma vitória, um empate e uma derrota para carimbar sua vaga nos dezesseisavos de final.

Contudo, vale destacar que eles conseguiram bater a poderosa Alemanha, provando que o time comandado por Sebastián Beccacece vende caro qualquer derrota e não será batido facilmente.

Prováveis escalações para México x Equador

Escalação esperada do México: Rangel, Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo, Lira, Romo, Gutiérrez, Alvarado, Jiménez, Quiñones;

Escalação esperada do Equador: Galíndez, Franco, Ordóñez, Pacho, Hincapié, Yeboah, Caicedo, Vite, Angulo, Plata, Valencia.

Os mexicanos continuam impressionando

O México já dava sinais de que chegaria voando à Copa do Mundo deste ano, mas a estreia não poderia ter sido melhor. Com três vitórias consecutivas e seis gols marcados sem sofrer nenhum, os mexicanos entram com a confiança nas nuvens nos dezesseisavos de final.

Jogando com o apoio massivo de sua torcida em casa, o status de favorito não é nenhuma surpresa.

O El Tri também não sofre com desfalques por lesão ou suspensão, o que significa que Javier Aguirre tem força máxima à disposição. Raúl Jiménez deve figurar entre os titulares após ter sido poupado no duelo contra a Chéquia.

O Equador vive uma situação parecida quanto às opções, dando a Sebastián Beccacece todo o elenco à disposição para montar a equipe.

Projetamos um confronto bastante equilibrado e truncado na Cidade do México, mas acreditamos que os donos da casa vão acabar levando a melhor.

Embora nossa expectativa seja de uma vitória mexicana no tempo regulamentar, não seria nenhuma surpresa se o duelo se estendesse à prorrogação.

Palpite 1 para México x Equador: 1X2: México, com odds de 2.20 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

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O jogo terá poucos gols

Há ótimos motivos para esperar um embate com o placar magro por aqui. Ambas as seleções viram suas partidas finais da fase de grupos terminarem com mais de 2,5 gols, mas as outras quatro anteriores ficaram abaixo dessa marca.

Os mexicanos já somam 18 jogos com menos de 2,5 gols em 2026, enquanto o mesmo retrospecto se aplica a 13 das últimas 17 exibições do Equador.

Os dois lados vêm se mostrando times duros de roer e contam com sistemas defensivos muito sólidos. Por essa razão, não devemos ver uma chuva de gols no Azteca nesta semana.

Tanto Aguirre quanto Beccacece realizaram um trabalho cirúrgico na organização tática de suas equipes, o que desenha um cenário de jogo amarrado.

Este é o típico jogo de mata-mata que costuma ser decidido nos detalhes, por apenas um gol de diferença. Com o caldeirão da torcida a favor, apostamos que os homens de verde serão os responsáveis por balançar as redes.

Palpite 2 para México x Equador: Ambas as equipes marcam: não & Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 1.75 na bet365.

Jiménez está doido por uma marca histórica

Tendo acabado de soprar as velinhas dos 35 anos, a Copa do Mundo de 2026 provavelmente será a última da carreira de Raúl Jiménez.

O atacante do Wolverhampton Wanderers já balançou as redes 46 vezes em 128 partidas defendendo seu país e está sedento para alcançar a histórica marca de 50 gols.

Nossa expectativa é de que ele dê um passo crucial rumo a esse objetivo contra o Equador.

Jiménez foi poupado diante dos checos, assistindo do banco de reservas à vitória maiúscula do México por 3 a 0. Consequentemente, o centroavante chegará com o tanque cheio para liderar a linha de frente na capital mexicana.

A retaguarda equatoriana certamente sabe muito bem do perigo real que ele representa.

O ex-jogador do Fulham é apontado pelas casas de apostas como o grande favorito para estufar as redes neste duelo, e nós assinamos embaixo. Embora outros atletas possam marcar, "El Lobo Mexicano" é a nossa escolha da vez para ser o cara do jogo.

Seja deixando o dele ou dando um passe, Jiménez entrará em campo obstinado a provar o seu valor no cenário internacional mais uma vez.