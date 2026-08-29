Palpite Liverpool x Nottingham Forest - Premier League - 29/08/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo difícil para o Liverpool, que ainda se adapta a um novo técnico. Isso dá ao Forest uma chance de buscar um bom resultado.

Dicas de apostas para Liverpool x Nottingham Forest:

Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.74 na bet365 ;

; Dupla chance: Nottingham Forest/Empate, com odds de 2.28 na bet365 ;

; Artilheiro a qualquer momento: Morgan Gibbs-White, com odds de 4.20 na bet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 1x1 Nottingham Forest;

Palpite de artilheiros: Liverpool – Dominik Szoboszlai; Nottingham Forest – Morgan Gibbs-White.

A primeira partida do Liverpool na Premier League já era complicada, fora de casa contra o Newcastle. Esse confronto costuma render bastante gol, e desta vez não foi diferente, com quatro anotações num empate por 2 a 2. Os Reds buscaram o ponto nos minutos finais, quando Dominik Szoboszlai converteu uma cobrança de pênalti.

Andoni Iraola assumiu o comando da equipe no verão, então os jogadores ainda precisam de tempo para se adaptar aos métodos do treinador. O Liverpool não atendeu às exigências do técnico, já que sofreu os dois gols em contra-ataques. Essa instabilidade defensiva pode causar problemas no primeiro jogo em casa da temporada.

O Nottingham Forest deve ter ficado incomodado com a derrota por 1 a 0 em casa para o Leeds United. Os Tricky Trees sofreram o gol aos 88 minutos, quando Anton Stach marcou em uma cobrança direta de falta que entrou perto da trave próxima. Os visitantes também têm um novo comandante, com Oliver Glasner se tornando o quinto técnico do clube em menos de um ano.

Ele espera repetir parte do sucesso que teve no Crystal Palace. Anfield é um lugar difícil de visitar, mas o Forest tem se saído bem por lá em jogos recentes.

Escalações esperadas para Liverpool x Nottingham Forest

Escalação esperada do Liverpool: Alisson, Frimpong, Jacquet, van Dijk, Kerkez, Gravenberch, Szoboszlai, Ngumoha, Wirtz, Gakpo, Isak;

Escalação esperada do Nottingham Forest: Sels, Diomande, Milenkovic, Murillo, Aina, McAtee, Sangare, Williams, Gibbs-White, Ndoye, Igor Jesus.

Defesa do mandante pode ser explorada

O principal ponto fraco do Liverpool para esta temporada era a defesa. Virgil van Dijk não tem mais a mesma velocidade de antes, enquanto os dois novos zagueiros centrais ainda precisam se adaptar ao campeonato. Iraola substituiu Jeremy Jaquet por Ronald Araujo contra o Newcastle, o que sugere que a defesa ainda não está definida.

Os dois gols sofridos pelo Liverpool no sábado foram parecidos com o que vimos na defesa da equipe na temporada passada. Ambas as equipes marcaram em 68% das partidas do Liverpool no campeonato, tanto em casa quanto fora. Os comandados de Glasner devem explorar essas fragilidades no confronto deste fim de semana.

O Forest também teve dificuldade em não sofrer gols na temporada passada, mantendo o zero apenas em cinco de seus 19 jogos fora de casa. Os visitantes ainda não marcaram nesta temporada, mas devem ter qualidade suficiente para causar problemas à defesa da casa.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Nottingham Forest: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.74 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Nottingham Forest nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Forest ganha confiança em Anfield

Anfield tradicionalmente é um lugar difícil para os visitantes. No entanto, o Liverpool não esteve tão forte em casa na temporada passada, perdendo pontos em nove de seus 19 jogos como mandante no campeonato.

Uma dessas partidas foi justamente contra o Nottingham Forest, que venceu por 3 a 0 em novembro do ano passado. Os Trees não estão em sua melhor forma, mas não devem ser subestimados numa ocasião como esta. O Forest venceu suas duas últimas visitas a Anfield.

Com as duas equipes ainda definindo suas melhores escalações, prever o resultado é difícil. O bom momento recente do Forest sugere que a equipe pode complicar a vida do mandante. Por outro lado, o Liverpool está invicto em seus últimos três jogos e deve ser difícil de bater em casa.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Nottingham Forest: Dupla chance: Nottingham Forest/Empate, com odds de 2.28 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Uma ameaça de gol genuína

Escolhemos um jogador do Forest para o palpite de artilheiro porque ele representa uma aposta de valor. O capitão Morgan Gibbs-White foi o melhor jogador da equipe na temporada passada. Ele pode repetir esse nível de desempenho no sábado. O meio-campista inglês marcou 15 gols em 37 partidas do campeonato na última temporada. Esse foi o maior número entre os meio-campistas da competição.

Gibbs-White costuma ocupar posições ofensivas perigosas e se envolve com frequência nas jogadas ao lado do centroavante. O estilo de Chris Wood ajudou a criar chances para ele no passado, mas Gibbs-White segue sendo uma ameaça de gol independentemente de quem atue na frente. Ele marcou em dois de seus últimos três jogos na Premier League.

Além disso, ele balançou as redes na última visita do Forest ao Liverpool, em novembro do ano passado. Isso faz do capitão um forte candidato a marcar novamente neste fim de semana.

Dica de aposta 3 para Liverpool x Nottingham Forest: Artilheiro a qualquer momento: Morgan Gibbs-White, com odds de 4.20 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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