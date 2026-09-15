Palpite Liverpool x Tottenham - Copa da Liga Inglesa - 15/09/2026

Uma viagem a Anfield é a última coisa que o Tottenham precisava depois de estender para quatro partidas seu jejum de gols na Premier League no fim de semana.

Dicas de apostas para Liverpool x Tottenham:

1X2: Liverpool, com odds de 1.80 na bet365 ;

Gol ou assistência: Rio Ngumoha, com odds de 1.90 na bet365 ;

Mais/Menos: mais de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.83 na bet365.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Liverpool 2x1 Tottenham;

Palpite de artilheiros: Liverpool – Ngumoha, Muñoz; Tottenham – Solanke.

Liverpool e Tottenham se enfrentam na terceira rodada da Copa da Liga Inglesa. O confronto já foi apelidado de jogo da rodada.

Os Reds de Andoni Iraola chegam a este duelo de copa depois de um fim de semana frustrante. O Liverpool ficou no 0 a 0 em casa diante de um Fulham em dificuldades. Os mandantes pareceram desgastados no terço final, somando apenas três finalizações no alvo apesar de 56% de posse de bola.

Dado o estilo de jogo preferido de Iraola, uma rotação pesada no time titular parece provável nesta terça-feira. Nomes como Wataru Endo, Rio Ngumoha, Lewis Koumas e Trey Nyoni devem ganhar espaço diante de um Tottenham em má fase.

O Tottenham de Roberto De Zerbi vive um momento muito ruim antes da viagem a Anfield. Os londrinos somam apenas dois pontos em quatro jogos na Premier League e ainda não marcaram um único gol.

O empate sem gols em casa diante do Everton resumiu bem a situação atual. Eles tiveram apenas duas finalizações no alvo. O goleiro Jordan Pickford, do Everton, teve uma noite relativamente tranquila. Ainda assim, os londrinos bateram o Charlton por 5 a 1 na segunda rodada desta competição. O time rotacionado buscará acrescentar mais gols em Merseyside.

Escalações esperadas para Liverpool x Tottenham

Escalação esperada do Liverpool: Mamardashvili, Frimpong, Araújo, Endo, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Koumas, Barcola, Muñoz;

Escalação esperada do Tottenham Hotspur: Kinsky, Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Gallagher, Savinho, Solanke.

Reds têm a vantagem em Anfield

O Tottenham venceu apenas dois dos últimos 20 confrontos diante do Liverpool. O time de De Zerbi ainda não marcou um gol sequer na Premier League nesta temporada. É o pior início de sua história em termos de gols marcados.

Dois pontos em quatro jogos deixaram o técnico italiano sob pressão depois do forte final de temporada passada.

O Liverpool já venceu esta competição um recorde de 10 vezes. Anfield também tem sido um campo difícil para o Spurs há mais de uma década. Iraola deve rotacionar o elenco, mas a profundidade do time do Liverpool deve garantir a vantagem. Apostar na vitória dos Reds em casa, com probabilidade implícita de 55,6%, parece um bom ponto de partida.

Dica de aposta 1 para Liverpool x Tottenham: 1X2: Liverpool, com odds de 1.80, com odds de 1.80 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Liverpool x Tottenham nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ngumoha pode chamar a atenção de Iraola

A Copa da Liga Inglesa pode dar a Rio Ngumoha mais uma chance de conquistar espaço no time titular de Iraola. O jovem foi titular na vitória sobre o Atlético de Madrid pela Champions League no início deste mês. Ele deve buscar deixar sua marca nesta terça-feira à noite.

O Liverpool também está sem Cody Gakpo, Enrico Chiesa e Hugo Ekitiké. Isso pode dar a Ngumoha uma chance ainda maior de começar entre os titulares.

Os donos da casa devem dominar a posse de bola diante de um Tottenham sem qualquer ritmo ofensivo. Ngumoha deve receber bastante a bola em áreas perigosas. O risco óbvio é que Iraola o deixe no banco, mas uma escalação entre os titulares parece mais provável.

Dica de aposta 2 para Liverpool x Tottenham: Gol ou assistência: Rio Ngumoha, com odds de 1.90 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Aposta de valor em gols dos dois lados

Oito dos últimos 10 confrontos tiveram três gols ou mais, com ambas as equipes marcando. Isso representa um índice de acerto de 80% contra a probabilidade implícita do mercado, de 54,6%. Isso nos dá uma clara aposta de valor a explorar.

O Liverpool sofreu gols em quatro de seus seis jogos nesta temporada. O Tottenham, por sua vez, também balançou as redes cinco vezes contra o Charlton Athletic na rodada anterior.

O futebol de copa costuma deixar as duas equipes mais soltas. O risco claro é a falta de gols do Tottenham na Premier League. Além disso, as duas equipes empataram em 0 a 0 no último fim de semana, o que pareceu uma anomalia. Esta pode ser a melhor aposta de valor entre os três palpites para Liverpool x Tottenham desta terça-feira.

Dica de aposta 3 para Liverpool x Tottenham: Mais/Menos: mais de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.83 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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