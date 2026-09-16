Palpite LDU Quito x Palmeiras - Copa Libertadores - 16/09/26

Veja os palpites para a partida entre LDU Quito x Palmeiras, válida pela Copa Libertadores, nesta quarta-feira (16), às 19h.

Melhores palpites para LDU Quito x Palmeiras

(Chance dupla) Empate ou Palmeiras, com odds de 1.45 na Brazino777

Alexander Barboza receber um cartão a qualquer momento, com odds de 2.10 na Brazino777

Menos de 9.5 chutes no alvo, com odds de 1.72 naBrazino777.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Verdão joga pelo empate em Quito.

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Nossa análise: Momentos das equipes

Pelo que foi o jogo de ida, a LDU Quito nem pode lamentar muito a derrota para o Palmeiras pelo placar mínimo, pois poderia ter sido muito pior para a equipe equatoriana, completamente dominada pelo seu adversário. Classificado de forma direta para a próxima fase do Campeonato Equatoriano, entrou em campo com um time reserva no final de semana e ficou no empate com o Deportivo Cuenca por 1 a 1, contando com gol de pênalti do brasileiro Deyverso.

Diferentemente de várias outras equipes ainda vivas na Copa Libertadores, o Palmeiras não pode se dar ao luxo de realizar alterações significativas no campeonato nacional. Disputando a liderança com o Flamengo, o Verdão mandou o que tinha de melhor para o embate diante do São Paulo e venceu em casa por 2 a 0, contando com gols de Murilo e Vitor Roque.

Prováveis escalações de LDU Quito e Palmeiras

LDU Quito: Valle, Segovia, Allala, Ade, Weigandt, Cornejo, Pretell, Quiñónez, Rodríguez, Corozo e M. Estrada

Palmeiras: C. Miguel, Giay, Murilo, Barboza, Piquerez, M. Freitas, A. Pereira, L. Evangelista, Arias, Flaco e V. Roque

Para o Palmeiras não sofrer gols tem virado rotina

Enquanto nem sempre o ataque tem funcionado da melhor maneira possível — embora o gol de Vitor Roque no final de semana tenha reacendido as esperanças da torcida palmeirense em ver o melhor funcionamento da dupla entre ele e Flaco López nos próximos jogos —, as preocupações quanto à defesa são bem menores e infrequentes.

Dentro ou fora de casa, o Palmeiras não tem enfrentado grandes dificuldades em limitar os seus adversários. Cerro Porteño e Santos combinaram para marcar um gol em quatro duelos eliminatórios contra o Verdão nos seus dois últimos mata-matas. Independentemente do que fizer ou não no ataque, o Verdão garante a vaga caso não seja vazado.

Palpite 1 LDU Quito x Palmeiras: (Chance dupla) Empate ou Palmeiras, com odds de 1.45 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Jogo mais importante na curta passagem de Alexander Barboza

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O maior teste do Palmeiras neste jogo de volta talvez seja como lidará com a ausência do seu líder dentro de campo. Pendurado, Gustavo Gómez recebeu um cartão amarelo no jogo de ida e está fora da partida em solo equatoriano, elevando a exigência em cima de Murillo e Barboza para ancorar esse sistema defensivo.

Embora os números disciplinares de Barboza não sejam tão expressivos na Copa Libertadores quanto no Campeonato Brasileiro, o cenário desse jogo poderá colocá-lo em algumas situações nas quais o cartão se torna inevitável, lidando com uma equipe que irá para o tudo ou nada.

Palpite 2 LDU Quito x Palmeiras: Alexander Barboza receber um cartão a qualquer momento, com odds de 2.10 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Palmeiras oferece resistência bem superior ao Mirassol

Também precisando de uma vitória contra o Mirassol na fase anterior, naquela ocasião, para ao menos evitar uma disputa por pênaltis, a LDU Quito foi pouco produtiva, mesmo diante do seu torcedor e com os benefícios de atuar na altitude, acertando apenas dois chutes no alvo defendido pelo Mirassol.

Embora a lembrança do duelo da temporada passada, no qual agrediu o Palmeiras de maneira impiedosa, ainda esteja fresca na memória dessas duas equipes, o desempenho apresentado na atual edição do torneio é absolutamente distinto. A LDU Quito tem uma das piores médias de finalizações no alvo por jogo, com 3,0 após nove aparições.

Palpite 3 LDU Quito x Palmeiras: Menos de 9.5 chutes no alvo, com odds de 1.72 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.