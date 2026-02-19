Palpite Lanús x Flamengo - Recopa Sul-Americana - 19/02/2026

Confira os palpites Lanús x Flamengo para o confronto em Buenos Aires, nesta quinta-feira (19), às 21h30, pela Recopa Sul-Americana.

Melhores palpites para Lanús x Flamengo

Nossa análise: Momento das equipes

A partida de ida da final da Recopa Sul-Americana coloca frente a frente dois campeões continentais em momentos distintos da temporada. O Lanús chega credenciado pelo título da Sul-Americana, conquistado diante do Atlético-MG, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga após superar o Palmeiras na final da Libertadores.

Em decisão de ida, disputada na Argentina, o contexto tende a ser de intensidade alta e margem de erro mínima.

O Lanús iniciou 2026 de maneira consistente. São cinco jogos, com três vitórias e dois empates, mantendo invencibilidade até aqui. A equipe costuma ser competitiva em casa, onde impõe ritmo forte e aproveita bem o apoio da torcida em La Fortaleza. O fator local pode ser determinante em um duelo equilibrado.

O Flamengo vive cenário oposto. Em dez partidas na temporada, são três vitórias, dois empates e cinco derrotas. A equipe quase foi eliminada no Carioca e ainda perdeu a Supercopa do Brasil para o Corinthians. A pressão existe, mas o elenco segue tecnicamente superior e acostumado a decisões continentais.

Prováveis escalações de Lanús x Flamengo

Lanús: Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Julian Marcich, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera, Rodrigo Castillo

Flamengo: Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Carrascal), Paquetá, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro

Decisão continental com tendência de gols para os dois lados

A final da Recopa costuma serum jogo tenso, mas também aberto, principalmente na ida, quando o mandante tenta construir vantagem. O Lanús, jogando em casa e ainda invicto na temporada, deve assumir postura ofensiva desde os primeiros minutos, buscando pressionar a defesa rubro-negra.

O Flamengo, mesmo em fase irregular, tem qualidade individual suficiente para criar chances claras fora de casa. Em partidas decisivas recentes, a equipe mostrou que dificilmente passa em branco. Diante de dois ataques com poder de definição, o cenário favorece as redes balançando para ambos os lados.

Palpite 1 para Lanús x Flamengo: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.10 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Lanús X Flamengo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Postura agressiva pode elevar o número de gols

Com o primeiro jogo sendo disputado na Argentina, o Lanús tende a buscar vantagem antes da volta no Brasil. A equipe vem mostrando eficiência ofensiva e confiança neste início de ano. A necessidade de abrir diferença pode deixar o confronto mais franco.

O Flamengo, pressionado pela sequência irregular e pelas derrotas recentes, também precisa de resposta imediata em cenário continental. Em jogos decisivos, o time costuma aumentar intensidade e volume ofensivo. A combinação de postura agressiva dos dois lados pode empurrar o duelo para um placar mais movimentado.

Palpite 2 para Lanús x Flamengo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.30 na bet365

Tendência de jogo firme, mas sem excesso disciplinar

Apesar do peso de uma final, não se trata de clássico regional ou confronto de rivalidade histórica. Normalmente, partidas desse tipo têm intensidade alta, mas sem entradas excessivamente violentas. O Lanús costuma ter organização tática e controle emocional em casa.

O Flamengo, por sua vez, sabe que um jogador suspenso pode fazer diferença na partida de volta. A tendência é de um duelo competitivo, porém mais técnico do que ríspido. Nesse contexto, o número de advertências pode ficar abaixo de uma linha mais elevada.