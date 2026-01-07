Palpite Inglaterra x RD Congo - Copa do Mundo 2026 - 01/07/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Inglaterra passe sem sustos pela RD Congo rumo às oitavas de final. O vencedor enfrentará o México ou o Equador na sequência.

Palpites para Inglaterra x RD Congo:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Inglaterra 2x1 RD Congo;

Palpite de artilheiros: Inglaterra – Harry Kane, Morgan Rogers; RD Congo – Yoane Wissa.

A Inglaterra terminou na liderança isolada e invicta de seu grupo. Os ingleses venceram a Croácia e o Panamá, enquanto Gana segurou um empate sem gols.

Esse tropeço foi apenas a quarta vez nos 17 jogos sob o comando de Thomas Tuchel em que os Three Lions não conseguiram somar os três pontos.

Enfrentar seleções africanas não tem sido exatamente um passeio para os ingleses. Senegal os derrotou por 3x1 no ano passado.

No entanto, mesmo com desfalques de peso, a Inglaterra provou ser um osso duro de roer na defesa.

A RD Congo fez história ao chegar ao mata-mata da Copa do Mundo pela primeira vez. Após duas partidas sem vencer, eles bateram o estreante Uzbequistão por 3x1 na última rodada da fase de grupos. O resultado foi suficiente para garantir uma vaga entre os melhores terceiros colocados.

O empate na estreia contra Portugal, seguido pelo bom desempenho defensivo que limitou a Colômbia a apenas um gol, deixou clara a qualidade da equipe.

Os Leopardos têm apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, mas a Inglaterra está longe de ser intransponível.

Contudo, a qualidade individual da Inglaterra deve fazer a diferença. A dupla ofensiva formada por Harry Kane e Jude Bellingham será vital mais uma vez na busca dos ingleses por uma vaga nas oitavas de final.

O vencedor encara México ou Equador nas oitavas de final.

Prováveis escalações para Inglaterra x RD Congo

Escalação esperada da Inglaterra: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O’Reilly, Anderson, Saka, Rice, Bellingham, Rashford, Kane;

Escalação esperada da RD Congo: Mpasi-Nzau, Masuaku, Tuanzebe, Mbemba, Wan-Bissaka, Mbuku, Moutoussamy, Saiki, Cipenga, Wissa, Bakambu.

Three Lions buscam um início avassalador

As desconfianças rondavam a Inglaterra muito antes da delegação pisar em solo americano. A convocação e as táticas de Thomas Tuchel foram bastante questionadas. No entanto, eles calaram os críticos com uma vitória expressiva por 4x2 sobre a Croácia na estreia.

Os dois gols de Harry Kane no primeiro tempo desnortearam Luka Modric e companhia, e mais dois gols foram marcados após o intervalo.

Contudo, a intensidade ofensiva da equipe caiu contra Gana e Panamá nas partidas seguintes.

A RD Congo é conhecida por se fechar na defesa e suportar a pressão antes de tentar sair para o jogo. Se derem espaço a Declan Rice, Jude Bellingham e Elliot Anderson para servirem Kane, os Leopardos estarão em maus lençóis.

Os africanos não balançaram as redes antes dos 30 minutos em nenhum de seus últimos 10 jogos. Além disso, nenhuma das seleções foi ao intervalo vencendo em seus seis jogos somados nesta Copa do Mundo até aqui. Essa tendência tem tudo para continuar.

Palpite 1 para Inglaterra x RD Congo: Dupla Chance: Inglaterra ou empate (1º tempo), com odds de 1.80 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Inglaterra x RD Congo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo pegará fogo em Atlanta

A Inglaterra mostrou lampejos de qualidade, mas sem manter o domínio por muito tempo. A vitória por 4x2 na estreia contra a Croácia segue sendo a única partida deles no torneio com mais de 2,5 gols no total. Também foi o único confronto em que ambas as equipes marcaram.

Gana segurou um empate sem gols, enquanto o Panamá resistiu até o fim antes de cair por 2x0. O ímpeto ofensivo inglês tem sido oscilante.

Enquanto isso, a RD Congo demonstrou sua resiliência ao arrancar um empate por 1x1 com Portugal na primeira rodada. Eles também deixaram uma boa impressão contra a Colômbia, apesar da derrota por 1x0.

No entanto, o grande resultado veio na última rodada, carimbando a classificação com um triunfo por 3x1 sobre o Uzbequistão.

Assim como a Inglaterra, apenas um jogo da RD Congo teve mais de 2,5 gols no total. Contudo, em duas de suas últimas três partidas, ambas as redes balançaram. O cenário está desenhado para um jogo aberto.

Espere gols de lado a lado e mais de 2,5 gols no placar em Atlanta.

Palpite 2 para Inglaterra x RD Congo: Mais/Menos: mais de 2,5 gols & Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.20 na Betboom.

Atacante do Newcastle quer mostrar a que veio

Yoane Wissa tem sido o amuleto da RD Congo. Ele já liderou os Leopardos rumo a uma inédita classificação para o mata-mata da Copa do Mundo e quer mais.

O atacante do Newcastle United anotou três dos quatro gols da seleção neste Mundial.

Ele garantiu um ponto precioso no empate por 1x1 diante de Portugal, mostrando a que veio ao marcar o primeiro gol da história da RD Congo em Copas do Mundo, apesar de ter passado em branco na derrota por 1x0 para a Colômbia.

Wissa jogou o fino da bola contra o Uzbequistão na rodada decisiva. O jogador de 29 anos sofreu o pênalti e converteu a cobrança aos 68 minutos para empatar o jogo. Já nos acréscimos, acertou um belo chute de fora da área para decretar a virada por 3x1.

Wissa tem todas as condições de repetir a dose contra uma Inglaterra que cedeu 13 finalizações ao Panamá. Ele está empatado com Harry Kane com três gols nesta Copa do Mundo.

O palco está pronto para um duelo direto. A RD Congo pode estar prestes a conquistar mais um resultado histórico.