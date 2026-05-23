Palpite Hull City x Middlesbrough - Copa da Liga Inglesa - 23/05/2026

O comandante do Boro, Kim Hellberg, admitiu que sua equipe ficou de 9 a 10 dias sem treinar. Será que a falta de ritmo de jogo vai pesar no palco mais importante de todos, em Wembley?

Dicas de apostas para Hull City x Middlesbrough:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Middlesbrough 0x1 Hull City;

Palpite de artilheiros: Middlesbrough – N/A; Hull City – McBurnie.

O Hull City finalmente conhece seu adversário na final dos play-offs da Copa da Liga Inglesa. Já o Middlesbrough ganhou uma segunda chance neste fim de semana.

Os Tigers por pouco não ficaram de fora dos play-offs. Se não fosse pela vitória em casa contra o Norwich na última rodada, eles poderiam ter perdido a vaga para o Wrexham, que terminou em sétimo. O desempenho da equipe oscilou bastante na reta final da temporada, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos.

No fim das contas, foi o poder de fogo do Hull que garantiu a classificação. Esse fator também pesou a favor na semifinal equilibrada contra o Millwall. O Hull sofreu 66 gols em seus 46 jogos — apenas três equipes concederam mais gols em toda a competição. Além disso, o xG (gols esperados) do time foi apenas o 17º maior do campeonato.

Apesar disso, eles foram cirúrgicos no ataque, aproveitando as poucas chances criadas a cada partida. Se mantiverem essa eficiência no sábado, a balança pode pender a seu favor.

Do lado do Middlesbrough, o pedido de exclusão do Southampton da final dos play-offs por conta do caso "Spygate 2.0" acabou aceito. Os comandados de Kim Hellberg haviam perdido para os Saints no placar agregado de forma dramática nos minutos finais. O técnico sueco confirmou que os jogadores ficaram quase uma semana e meia longe dos gramados após a derrota no St Mary’s.

Resta saber se essa folga involuntária ajudará o Boro. Ao longo da temporada, o Boro teve o segundo melhor índice de gols esperados a favor (xGF) do campeonato. Eles tiveram uma média de 1,80 xGF por jogo, logo atrás do Coventry, com 1,83.

Escalações esperadas para Hull City x Middlesbrough

Escalação esperada do Hull City: Pandur, Hughes, Egan, Ajayi, Giles, Coyle, Slater, Crooks, Millar, Belloumi, McBurnie;

Escalação esperada do Middlesbrough: Brynn, Brittain, Target, Fry, Malanda, Morris, Hackney, McGree, Whittaker, Gilbert, Strelec.

Apostamos que os Tigers darão conta do recado

O Middlesbrough impôs respeito logo no início de dezembro, goleando os Tigers por 4x1 fora de casa. No entanto, o Hull deu o troco poucas semanas depois, vencendo o jogo de volta por 1x0 no Riverside Stadium.

O Hull não tem nada a perder neste fim de semana. A equipe garantiu a vaga na bacia das almas, ficando em sexto lugar na última rodada da temporada regular. Só de estar na final em Wembley já é um grande feito, mas eles certamente jogarão com muito mais leveza do que um Boro desgastado física e mentalmente.

Embora haja um sentimento de alívio pela justiça feita a Kim Hellberg, a equipe ficou nove dias sem treinar. Nesta fase crucial da temporada, qualquer perda de condicionamento físico pode ser fatal em uma decisão desse tamanho. O Boro tem sofrido bastante contra retrancas desde janeiro, e o Hull domina a arte desse sistema defensivo.

Estamos apostando que os Tigers vão carimbar a vitória no tempo normal ou levar a disputa para os pênaltis, onde garantirão uma vitória dramática.

Dica de aposta 1 para Hull City x Middlesbrough: Hull City sobe, com odds de 2.75 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Hull City x Middlesbrough nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O primeiro tempo será truncado

O Middlesbrough sofreu uma média de apenas 0,46 gol no primeiro tempo dos jogos nesta temporada. Os Tigers também saíram de campo sem tomar gols na etapa inicial em mais da metade (54%) das suas partidas na liga. Mesmo assim, podemos apostar em um empate no intervalo com uma probabilidade de apenas 47,62%.

A final dos play-offs da Copa da Liga Inglesa é conhecida como o jogo mais valioso do futebol mundial. Não há apenas a recompensa de jogar e vencer em Wembley, mas também a chance de conquistar o acesso para a Premier League e medir forças com a elite do futebol. É por isso que esta aposta é a que traz mais valor entre o nosso trio de palpites para Hull City x Middlesbrough.

A estratégia do Hull tem sido frustrar e conter os adversários para depois castigar no contra-ataque. Projetamos um primeiro tempo em que os Tigers vão entregar a posse de bola para o Boro. No entanto, o rival terá dificuldades para furar o bloqueio de um Hull que genuinamente gosta da arte de se defender.

Dica de aposta 2 para Hull City x Middlesbrough: 1º tempo: empate, com odds de 2.20 na Betboom.

O Boro tem 50% de chance de vitória no tempo normal

Podemos apostar na dupla chance (empate ou vitória do Hull) após os 90 minutos com uma probabilidade de apenas 50%. Isso significa que as casas de apostas acreditam que o Middlesbrough tem 50% de chance de vencer no tempo regulamentar.

Esse percentual parece alto demais quando levamos tudo em consideração. Para começo de conversa, Hellberg confirmou que seu elenco não treinava desde o segundo jogo da semifinal dos play-offs até a manhã de quinta-feira. O mercado parece ter reagido positivamente à confirmação do treinador sobre o retorno de Hayden Hackney aos treinos.

O principal articulador do Boro está afastado há dois meses por conta de um problema na panturrilha. A notícia da volta de Hackney aumenta a moral do Boro, mas não está nada claro qual é o real ritmo de jogo do meio-campista criado na base. Jogá-lo na fogueira em uma final de play-off em Wembley é uma decisão pesada para Hellberg. O Boro também sentirá falta do incansável atacante Tommy Conway, que foi vetado devido a uma lesão no tornozelo.

O estilo pragmático e reativo do Hull vai dificultar a vida do Middlesbrough. Acreditamos que um eventual empate e a prorrogação deveriam ter um peso maior, com as chances de vitória do Boro ficando mais próximas de 40% a 45%.