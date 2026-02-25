Confira os palpites Grêmio x Atlético-MG para o confronto em Porto Alegre, nesta quarta (25), às 21h30, pelo Campeonato Brasileiro.

Melhores palpites para Grêmio x Atlético-MG

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo coloca frente a frente duas equipes que ainda não convenceram no início do Brasileirão. O Grêmio chega após classificação dramática nos pênaltis contra o Juventude, enquanto o Atlético-MG empatou o clássico contra o América pelo Mineiro.

Em comum, ambos mostram dificuldade ofensiva e instabilidade dentro das partidas.

A tendência é de um jogo mais travado do que o peso das camisas sugere. O momento ruim na tabela pesa: o Grêmio é 13º e o Galo 15º, e uma nova derrota pode aumentar bastante a pressão.

Por isso, o comportamento esperado é de maior cautela, especialmente nos primeiros 45 minutos.

Como mandante, o Grêmio deve assumir a posse e controlar o ritmo, tentando acelerar apenas em momentos pontuais. Já o Atlético-MG, fora de casa, deve priorizar organização defensiva e transições rápidas, sem se expor excessivamente.

Prováveis escalações de Grêmio x Atlético-MG

Grêmio: Weverton, João Pedro, Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon, Noriega, Tiaguinho (Dodi) e Arthur, Pavon, Amuzu e Carlos Vinicius;

Atlético-MG: Everson, Natanael (Preciado), Ruan, Vitor Hugo e Renan Lodi, Maycon, Alan Franco, Victor Hugo e Gustavo Scarpa, Dudu e Hulk.

Arena pode empurrar o Grêmio

Mesmo oscilando, o Grêmio costuma mudar de postura quando atua em Porto Alegre. A equipe tende a pressionar mais alto diante da torcida, tentando impor ritmo desde cedo e explorar bolas paradas e cruzamentos, que vêm sendo uma das principais armas do time.

O Atlético-MG fora de casa tem apresentado dificuldades na construção ofensiva e muitas vezes aceita jogar mais recuado. Se repetir esse comportamento, pode passar boa parte do jogo defendendo e depender de contra-ataques isolados.

Nesse cenário, o fator casa e a necessidade de reação colocam o Grêmio em vantagem.

Palpite 1 para Grêmio x Atlético-MG: Grêmio vence, com odds de 2.25 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Grêmio x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo com tendência de poucos gols

As duas equipes têm mostrado dificuldade para criar muitas chances claras recentemente. O Grêmio tem construído pouco por dentro, apostando bastante em jogadas laterais, enquanto o Atlético-MG vem priorizando a marcação e evitando se expor fora de casa.

Além disso, a importância do resultado tende a deixar o jogo mais estudado. O receio de cometer erros deve reduzir riscos ofensivos, principalmente se o placar permanecer equilibrado por boa parte do confronto.

Partidas com esse perfil normalmente têm ritmo mais cadenciado e poucas oportunidades reais.

Palpite 2 para Grêmio x Atlético-MG: Ambos marcam (NÃO), com odds de 2.00 na bet365

Centroavante pode decidir

Carlos Vinicius costuma crescer em jogos físicos e com muitos cruzamentos, exatamente o tipo de partida que o Grêmio tende a fazer em casa. Com o time buscando amplitude e jogadas pelas pontas, o centroavante vira a principal referência dentro da área.

Diante de um Atlético-MG mais fechado, as bolas aéreas e jogadas de segunda bola ganham ainda mais importância.

Nessas situações, a presença física do atacante pode ser determinante para aproveitar uma das poucas oportunidades claras da partida.