Palpite Grêmio x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 20/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Grêmio x Palmeiras, válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (20), às 11h.

Melhores palpites para Grêmio x Palmeiras

Mais de 1.5 gols, com odds de 1.91 na Brazino777

Empate, com odds de 3.70 na Brazino777

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.72 naBrazino777

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Grêmio defende tabu como mandante contra o vice-líder Palmeiras.

Nossa análise: Momento das equipes

O Grêmio recebe o Palmeiras com a necessidade de vitória. Ameaçado pelo rebaixamento, o Tricolor vive momento delicado na temporada, agravado com as duas derrotas consecutivas, para Vasco e Botafogo.

Em tempo, o revés para o Vasco culminou com a demissão de Luís Castro, que deixou o comando do Tricolor mesmo tendo vencido o Gauchão e eliminado o Internacional na Copa do Brasil. Renato Gaúcho, escolhido para suceder o português, viu sua equipe perder para o Botafogo no Rio.

O Palmeiras não vence o Grêmio na Arena desde o Campeonato Brasileiro de 2021, mas se vê em condições de quebrar o tabu. A equipe de Palestra Itália ocupa a segunda colocação, um ponto atrás do Flamengo.

Abel Ferreira terá que fazer uma escolha de Sofia visando escalar um time em boas condições físicas. É que o Palmeiras se classificou às semifinais da Libertadores nos pênaltis contra a LDU, evidenciando o desgaste de seus principais jogadores.

Prováveis escalações de Grêmio x Palmeiras

Grêmio: Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann e Caio Paulista, Noriega, Villasanti e Krovinovic, Pavon, Carlos Vinicius e Jovane Cabral

Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Murilo, Bruno Fuchs (Evangelista) Barboza e Piquerez (Arthur), Marlon Freitas e Andreas Pereira, Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque

Equipes precisam de gols

O cenário antecipa uma partida nervosa na Arena. Mandante, o Grêmio pode terminar o final de semana na zona de rebaixamento, caso seja derrotado pelo Palmeiras.

A esperança para Renato Gaúcho, nesta reestreia diante do torcedor em Porto Alegre, é que ataque segue produzindo, mesmo com tanta adversidade. O setor ofensivo marcou duas vezes na derrota para o Botafogo, no Rio, com gols de Gustavo Martins e Jovane Cabral.

O Palmeiras, por sua vez, está entre os melhores ataques do Brasileirão, com 47 gols anotados, atrás apenas do Flamengo, que tem 53. Foram dois gols feitos diante da LDU, pela Libertadores, e outros dois no clássico com o São Paulo, pelo Brasileirão.

Palpite 1 Grêmio x Palmeiras: Mais de 1.5 gols, com odds de 1.91 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Tabu e questão física aumentam chance de empate

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Grêmio x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Longe de ser um bom resultado para ambas equipes, a chance de empate cresce em função de alguns elementos importantes. O primeiro deles é que o Palmeiras não costuma se dar bem na Arena.

Sem vencer o Grêmio fora desde 2021, o Verdão acumulou duas derrotas e um empate nas últimas viagens até a capital do Rio Grande do Sul desde então. Além disso, o Verdão se desgastou muito ao precisar dos pênaltis para eliminar a LDU nas quartas de final da Libertadores, em plena altitude de Quito.

Talvez o que reste ao Grêmio seja apostar na manutenção do tabu, porque o time está longe de apresentar um bom futebol e vem de duas derrotas consecutivas na Série A. Como mandante, o Tricolor somou três empates, três derrotas e sete triunfos.

Palpite 2 Grêmio x Palmeiras: Empate, com odds de 3.70 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Partida com promessa de rede balançando

Somente um dos três jogos mais recentes entre Grêmio x Palmeiras terminou sem ambos os times marcando gols na Arena. O histórico reforça uma tendência de boa produtividade ofensiva em Porto Alegre.

Brigando cabeça a cabeça com o Flamengo pelo título, o Palmeiras marcou 12 gols como visitante no Campeonato Brasileiro. Tem mais, três dos cinco jogos mais recentes do Verdão longe da capital paulista apresentaram incidência de ambos marcam.

Marcar gols é essencial para o Grêmio tentar deixar a briga contra o rebaixamento. Nono melhor mandante do Brasileirão, o time agora comandado por Renato Gaúcho marcou e sofreu gols nas cinco partidas mais recentes na Arena.

Palpite 3 Grêmio x Palmeiras: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.72 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.