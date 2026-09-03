Palpite Grêmio x Internacional - Copa do Brasil - 03/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Grêmio x Internacional, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira (3), às 20h.

Melhores palpites para Grêmio x Internacional

Vitória do Grêmio, com odds de 2.55 na bet365

Menos de 9 escanteios, com odds de 2.50 na bet365

Kannemann recebe cartão amarelo, com odds de 2.10 na bet365

Mando de campo pode fazer diferença a favor do Grêmio contra o Internacional.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momento das equipes

O desempenho de Internacional e Grêmio decepcionou na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O empate sem gols no Beira-Rio refletiu perfeitamente o momento ruim da dupla Gre-Nal, que vem lutando na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro.

Os números apontam um Internacional um pouco mais ativo, com uma grande chance criada, 15 chutes contra 11 do Grêmio e sete escanteios contra apenas dois batidos pelo Tricolor Imortal.

Em todo o caso, o Colorado não conseguiu encontrar o caminho do gol, e agora busca a classificação na Arena. Com ligeira vantagem pelo mando de campo, o Tricolor venceu a Chapecoense por 3 x 1, no final de semana, pelo Brasileirão, mas esteve longe de convencer.

Prováveis escalações de Grêmio x Internacional

Grêmio: Weverton, Diego Caito, Wallace, Kannemann (Wagner Leonardo) e Marlon, Noriega (Danilo Barbosa), Villasanti e Filip Krovinovic, Pavon, Carlos Vinicius (Braithwaite) e Amuzu

Internacional: Matheus Cunha, Vitinho, Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia, Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick, Carbonero e Bernabei

Um passo à frente

O Grêmio não está jogando bem sob o comando de Luís Castro, mas saiu do Beira-Rio com um resultado satisfatório para decidir a vaga nas semifinais diante de seu torcedor.

Cinco vezes campeão da Copa do Brasil, o Tricolor aposta no mando de campo para superar o arquirrival. Inclusive, o Grêmio venceu o Gre-Nal mais recente como mandante, por 3 x 0, na ida da final do Campeonato Gaúcho.

Apesar de ter vencido o Corinthians fora de casa nas oitavas da Copa do Brasil, o Inter não costuma ser um bom visitante, tendo ganhado apenas dois jogos longe de seu estádio no Brasileirão.

Neste momento, a tendência aponta para ligeira vantagem gremista, no que deve ser um clássico disputado. O Inter está com média de 1.6 tentos por jogo na Copa do Brasil, enquanto o Grêmio apresenta média de 1.4 gols.

Palpite 1 Grêmio x Internacional: Vitória do Grêmio, com odds de 2.55 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Gre-Nal pode repetir padrão de poucos escanteios

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Sempre cercado de expectativa, o Gre-Nal costuma entregar jogos muito travados e, consequentemente, com poucos escanteios. Na primeira partida, por exemplo, foram nove tiros de canto no total, sete do Colorado e apenas dois do Tricolor Imortal.

O Gre-Nal decisivo da Copa do Brasil tende a ser mais estudado e equilibrado, com as duas equipes se preocupando em defender sem conceder muitos espaços. Com isso, a quantidade de ataques pode ser reduzida, interferindo diretamente no número de escanteios para cada lado.

Um levantamento recente mostra que dois dos últimos quatro Gre-Nais não superaram a linha de nove escanteios. O Grêmio 3 x 0 Internacional, de março, teve seis tiros de canto, enquanto o clássico mais recente terminou com nove. O 1 x 1 de março foi o que mais teve escanteios no período, com 14, e o 0 x 0 de abril registrou dez.

Palpite 2 Grêmio x Internacional: Menos de 9 escanteios, com odds de 2.50 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Kannemann candidato a receber cartão no clássico

Aos 35 anos, Kannemann é um dos jogadores mais experientes do Grêmio. Conhecido pelo estilo de jogo agressivo e de imposição, o defensor recebeu cartão amarelo no Gre-Nal de ida, marcado por nada menos do que 43 faltas e quatro cartões amarelos.

Kannemann também vem apresentando uma frequência alta de advertências em 2026. O zagueiro recebeu sete cartões amarelos em dez partidas na temporada, sendo quatro amarelos em quatro jogos no Brasileirão, além de ter sido expulso na Copa do Brasil 2026.

Com um cenário que aponta para mais uma disputa intensa por espaço, Kannemann surge como candidato a receber cartão neste Gre-Nal que vale vaga nas semifinais da Copa do Brasil 2026.

Palpite 3 Grêmio x Internacional: Kannemann recebe cartão amarelo, com odds de 2.10 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.