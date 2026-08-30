Palpite Grêmio x Chapecoense - Campeonato Brasileiro - 30/08/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Grêmio x Chapecoense, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 18h30.

Melhores palpites para Grêmio x Chapecoense

Vitória do Grêmio, com odds de 1.55 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.95 na bet365

Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.80 na bet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Grêmio é favorito para vencer o pior visitante do Campeonato Brasileiro.

Nossa análise: Momento das equipes

O Grêmio enfrenta a Chapecoense depois do primeiro de dois Gre-Nais válidos pelas quartas de final da Copa do Brasil. Por isso, a escalação do time de Luís Castro pode depender diretamente do resultado e das condições físicas deixadas pelo clássico gaúcho.

A situação do Tricolor no Campeonato Brasileiro não é nada boa. Com apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, o Grêmio precisa vencer a Chapecoense para não encerrar a 25ª rodada dentro do Z4.

Quanto à Chapecoense, o time de Santa Catarina está motivado. Também pudera, a Chape derrotou o São Paulo no final de semana passado, vencendo a segunda partida no Brasileirão 2026, e quebrando jejum de 20 jogos sem somar os três pontos.

Ainda assim, a Chapecoense segura a lanterna do campeonato, além de ter somado apenas três pontos como visitante em toda a competição até este momento.

Prováveis escalações de Grêmio x Chapecoense

Grêmio: Weverton, Diego Caito, Wallace, Wagner Leonardo (Luís Eduardo) e Marlon, Noriega, Villanti e Krovinovic, Pavon (Tetê), Carlos Vinicius e Amuzu

Chapecoense: Anderson, Heitor, Rafael Thyere, Eduardo Doma, Fernando, Camilo, Yago Felipe, Giovanni Augusto, Marcinho, Túlio Eduardo e Dylan Borrero

Mando de campo decide

Com dois empates e uma derrota nos três últimos jogos contra a Chapecoense, o Grêmio tem tudo para quebrar o tabu. Não pela qualidade de seu elenco, mas em função da incapacidade da Chape de vencer fora de casa no Campeonato Brasileiro.

O time catarinense conseguiu três pontos como visitante na competição em uma campanha de três empates, oito derrotas e nenhuma vitória longe da Arena Condá no Campeonato Brasileiro.

Estes são fatores importantes e que contam a favor do Grêmio, ainda que Luís Castro siga a tendência de escalar uma equipe mista ou reserva, por causa do Gre-Nal decisivo das quartas de final da Copa do Brasil.

Palpite 1 Grêmio x Chapecoense: Vitória gremista, com odds de 1.55 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Confronto de poucos gols

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Grêmio x Chapecoense nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os três jogos mais recentes entre Grêmio x Chapecoense tiveram média inferior a 2.5 gols:

Chapecoense 1 x 1 Grêmio;

Chapecoense 0 x 0 Grêmio;

Grêmio 0 x 1 Chapecoense.

No atual Campeonato Brasileiro, o Grêmio está há duas rodadas sem marcar gols. Em um recorte mais amplo de cinco jogos, o Tricolor fez dois gols em apenas uma partida, o 2 x 1 diante do São Paulo, em Porto Alegre.

O ataque da Chapecoense também não demonstra confiança. São sete gols marcados como visitante e média de um gol por jogo (em casa e fora) no Brasileirão 2026. Mas, ao contrário do Grêmio, o setor ofensivo da Chape conseguiu anotar três gols no empate por 3 x 3, contra o Cruzeiro, em Chapecó.

Palpite 2 Grêmio x Chapecoense: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Expectativa baixa

Ambas equipes marcaram gols em um dos três jogos mais recentes entre Grêmio x Chapecoense. Nos últimos cinco jogos no Campeonato Brasileiro, a Chape marcou e sofreu gols na mesma partida em dois deles.

Dona da pior defesa do campeonato com 46 gols sofridos, a Chapecoense possui também um dos ataques menos eficazes, com 24 gols feitos.

O Grêmio também não anima. Principal atacante da equipe gaúcha, Carlos Vinícius não marca um gol desde 17 de julho, na derrota contra o Mirassol. São cinco jogos sem ir às redes para o dono da camisa 95 Tricolor.

Palpite 3 Grêmio x Chapecoense: Ambas equipes marcam (não), com odds de 1.80 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.