Confira os palpites Fluminense x Independiente Rivadavia para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta (15), às 21h30, pela Libertadores.
Melhores palpites para Fluminense x Independiente Rivadavia
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Nossa análise: Momento das equipes
Fluminense e Independiente Rivadavia se enfrentam no Maracanã pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, em um duelo que ganha peso para o Tricolor após o empate na estreia.
O time brasileiro precisa responder diante da torcida, enquanto o adversário chega embalado após vencer e assumir a liderança do grupo.
O Fluminense empatou em 0 a 0 com o Deportivo La Guaíra, na Venezuela, em um jogo abaixo do esperado e bastante criticado. O resultado deixa o time com apenas um ponto no grupo e aumenta a pressão para vencer em casa.
No Maracanã, a tendência é de uma equipe mais agressiva e dominante.
O Independiente Rivadavia venceu o Bolívar por 1 a 0 e lidera o grupo com três pontos. Estreante na competição, o time argentino vive um momento histórico após conquistar a Copa Argentina e chegar à Libertadores, mostrando organização e competitividade.
Prováveis escalações de Fluminense x Independiente Rivadavia
Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Renê, Martinelli, Hércules e Lucho Acosta, Canobbio, John Kennedy e Serna (ou Castillo);
Independiente Rivadavia: Bolcato, Bonifacio, Studer, Osella e Elordi, Villa, Florentín, Fernández e Sartori, Arce e Bucca (ou Gómez).
Fluminense deve impor ritmo e buscar vitória
O Fluminense entra em campo com obrigação clara de vitória após o empate na estreia. Jogando no Maracanã, a equipe tende a assumir o controle desde os primeiros minutos, com posse de bola, pressão alta e maior volume ofensivo.
O Independiente Rivadavia mostrou qualidade ao vencer na primeira rodada, mas fora de casa deve enfrentar um cenário completamente diferente. A tendência é de uma equipe mais cautelosa, tentando se defender e explorar contra-ataques.
Com mais qualidade e domínio do jogo, o Fluminense tem boas chances de vencer.
- Palpite 1 para Fluminense x Independiente Rivadavia: Fluminense vence, com odds de 1.45 na bet365
Veja odds para resultado da partida
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Jogo pode ser controlado e com poucos gols
Mesmo com favoritismo, o Fluminense não costuma transformar domínio em goleadas com facilidade, principalmente em jogos de Libertadores. A equipe tende a controlar o ritmo após abrir o placar, evitando se expor e administrar o resultado.
O Rivadavia deve adotar postura defensiva, fechando espaços e dificultando a criação do adversário.
Com menos oportunidades claras e um jogo mais estratégico, o cenário favorece um placar mais enxuto ao longo dos 90 minutos.
- Palpite 2 para Fluminense x Independiente Rivadavia: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.52 na bet365
Castillo pode aparecer como decisivo
O Fluminense deve criar volume ofensivo durante a partida, principalmente atuando em casa e precisando da vitória. A equipe tende a trabalhar bem a bola até encontrar espaços, gerando oportunidades dentro da área ao longo do jogo.
Nesse cenário, Castillo aparece como uma peça importante. Ele pode se beneficiar da pressão constante e da quantidade de bolas no setor ofensivo.
Em um jogo de domínio do Tricolor, a tendência é que ele tenha boas chances para marcar e ser decisivo.
- Palpite 3 para Fluminense x Independiente Rivadavia: Castillo marca a qualquer momento, com odds de 2.30 na bet365