Palpite Fluminense x Vasco - Campeonato Brasileiro - 05/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Fluminense x Vasco, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste sábado (5), às 21h.

Melhores palpites para Fluminense x Vasco

Empate, com odds de 3.45 na Betboom

Fluminense ter mais escanteios, com odds de 1.51 na Betboom

Andrés Gómez ter três ou mais chutes, com odds de 2.01 na Betboom

Único clássico da 26ª rodada.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momentos das equipes

Protagonizando o jogo mais eletrizante do final de semana anterior, o Fluminense ficou com um empate meio amargo diante do Athletico-PR em um duelo de seis gols. Evitar a derrota na Arena da Baixada tem os seus méritos, mas deixar dois pontos escaparem quando liderava o jogo nos acréscimos da etapa complementar invariavelmente gera uma certa frustração. Caso tivesse confirmado a vantagem no fim e garantido a vitória, o Flu teria empatado em pontos com o terceiro colocado, Furacão.

O Gigante da Colina surpreendeu ao não se contentar em sustentar a sua vantagem diante do Vitória, mas ampliá-la para confirmar o lugar na semifinal da Copa do Brasil. Devido a essa classificação, a equipe comandada por Pedro Emanuel segue a jornada desafiadora da disputa em múltiplos torneios eliminatórios em meio a uma luta contra o descenso.

Prováveis escalações de Fluminense e Vasco

Fluminense: Fábio, Guga, Ignácio, Millán, Renê, Martinelli, Hércules, Canobbio, Ganso, Soteldo e Hulk

Vasco: L. Jardim, P. Ródríguez, Cuesta, Renan, Piton, Sosa, T. Mendes, R. Rique, Adson, A. Gómez e Colidio

Vasco traz retrospecto positivo neste duelo

Considerando exclusivamente o desempenho apresentado por essas duas equipes no Campeonato Brasileiro e a enorme distância entre ambas na tabela, seria natural aguardar um cenário de domínio do Fluminense neste clássico. Entretanto, características específicas no encaixe entre os dois times e o fator equilibrante de um clássico pende a balança de volta para o lado vascaíno.

O sucesso do Vasco neste confronto contra o rival é diretamente responsável por sua presença em três competições, tendo eliminado o Tricolor das Laranjeiras na Copa do Brasil com uma de suas duas vitórias nos últimos três duelos diante do Fluzão. Talvez os três pontos sejam uma meta muito ambiciosa, enfrentando um adversário que não tem o desgaste de uma atuação no meio de semana, mas o Vasco pode muito bem evitar a derrota no Maracanã.

Palpite 1 Fluminense x Vasco: Empate, com odds de 3.45 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Tricolor das Laranjeiras e seu estilo de jogo bem consolidado

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Fluminense x Vasco nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Embora o Vasco da Gama tenha um perfil bem mais ofensivo do que se normalmente espera de uma equipe brigando nas últimas colocações, o seu nível de controle e imposição nos jogos não se compara ao do Fluminense. Atualmente na quarta colocação, o Flu é o líder absoluto do Brasileirão em média de posse de bola e terceiro no ranking de escanteios.

Especialmente dentro de um cenário no qual concilia a participação em três competições diferentes sem uma administração muito grande em nenhuma delas, o Vasco da Gama pode muito bem dar um passo atrás e adotar uma postura mais conservadora diante do Flu. O Tricolor das Laranjeiras assim tem o caminho para liderar esse jogo em escanteios, tentando ser efetivo no volume ofensivo potencialmente superior ao do adversário.

Palpite 2 Fluminense x Vasco: Fluminense ter mais escanteios, com odds de 1.51 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Andrés Gómez acumulando atuações importantes

O Vasco da Gama viu o Vitória se lançar ao ataque com tudo o que tinha a oferecer na reta final do segundo tempo do jogo de volta nas quartas da Copa do Brasil e se aproveitou disso com a velocidade dos seus homens de frente. Primeiramente, Andrés Gómez marcou em um ataque rápido aos 36 do segundo tempo e, depois, Pumita Rodríguez ampliou nos acréscimos para selar a vitória por 2 a 0.

Se o Vasco está na semifinal da Copa do Brasil, a equipe carioca deve muito ao colombiano Gómez, autor de dois dos três gols vascaínos nos duelos contra o Vitória. A torcida tricolor também não tem boas recordações de Gómez, que deu uma assistência no triunfo vascaíno por 3 a 1 na última edição do clássico diante do Flu.

Palpite 3 Fluminense x Vasco: Andrés Gómez ter três ou mais chutes, com odds de 2.01 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.