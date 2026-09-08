Palpite Fluminense x Platense - Copa Libertadores - 08/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Fluminense x Platense, pelas quartas de final da Copa Libertadores, nesta terça-feira (8), às 19h.

Melhores palpites para Fluminense x Platense

Vitória do Fluminense, com odds de 1.53 na bet365

Hulk mais de dois chutes, com odds de 2.00 na bet365

Mais de 8.5 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

Fluminense favorito para vencer o Platense no jogo de ida das quartas da Libertadores.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: Momento das equipes

O objetivo do Fluminense é fazer uma partida sem sustos contra o Platense, diferente dos dois jogos da fase anterior da Libertadores, quando precisou das cobranças de pênaltis para eliminar o Independiente Rivadavia.

Um indício desta tranquilidade é a chegada de Marcão para o cargo de interino no lugar do demitido Luís Zubeldía. O ex-jogador do Flu parece ter pacificado o vestiário do Tricolor, que aparenta jogar mais confiante.

O Fluzão está invicto e com 73% de aproveitamento nestes cinco jogos desde a mudança de treinador, com destaque para o triunfo de 1 x 0 no clássico contra o Vasco, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Platense encara um adversário motivado pela frente em sua primeira partida contra o Fluminense na história. Assim como o Tricolor, os argentinos precisaram das cobranças de pênaltis para eliminar o Coquimbo Unido nas oitavas da Libertadores.

Prováveis escalações de Fluminense x Platense

Fluminense: Fábio, Guga, Julián Millán, Ignácio, Renê, Nonato, Martinelli, Agustín Canobbio, PH Ganso, Yeferson Soteldo, Hulk

Platense: Juan Cozzani, Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Mateo Mendía, Tomás Silva, Martín Barrios, Iván Gómez, Nicolás Retamar, Bautista Merlini, Franco Zapiola, Gonzalo Lencina

Fluminense favorito

O Fluminense foi derrotado apenas uma vez nos últimos 13 jogos como mandante. No final de semana, por exemplo, o Tricolor recebeu o Vasco no Maracanã e superou o arquirrival por 1 x 0 no clássico da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A subida de desempenho desde a chegada de Marcão para o cargo de interino se reflete na invencibilidade de cinco jogos da equipe, que se manteve no G4 do Brasileirão, além de ter

registrado o crescimento de desempenho de jogadores importantes como Hulk, com 5.43 de expectativa de gols.

Para se ter ideia, o Fluminense é o melhor mandante da Série A neste momento. A campanha é de 10 vitórias, três empates e apenas uma derrota nos 14 jogos realizados no Maraca.

Palpite 1 Fluminense x Platense: Vitória do Fluminense, com odds de 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

O Hulk de sempre

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Apesar dos 40 anos, Hulk demonstra ainda ter lenha para queimar. É bem verdade que o começo tímido com a camisa Tricolor suscitou algumas desconfianças, mas o camisa 7 deu a volta por cima.

Pode-se dizer com tranquilidade que Hulk está entre os jogadores mais decisivos do Fluminense neste momento. O atacante marcou dois gols e deu uma assistência nos últimos três jogos.

Dono de uma condição física privilegiada para romper bloqueios defensivos, Hulk possui uma média elevada de quase três chutes por jogo no Campeonato Brasileiro.

Palpite 2 Fluminense x Platense: Hulk com mais de dois chutes, com odds de 2.00 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Jogo de escanteios

O Fluminense é um time de clara vocação ofensiva. Liderado por Hulk e Canobbio, o Tricolor costuma bater 5.8 escanteios por partida no Campeonato Brasileiro. Um recorte dos três jogos mais recentes do Tricolor mostra uma quantidade elevada de tiros de canto:

Fluminense x Vasco: 12 escanteios;

Athletico-PR x Fluminense: 11 escanteios;

Fluminense x Remo: 13 escanteios.

Por outro lado, o Platense costuma cobrar por volta de 4.3 escanteios no Campeonato Argentino, de acordo com dados do SofaScore. Mesmo atuando como visitante contra o Coquimbo Unido nas oitavas da Libertadores, o Platense conquistou sete tiros de canto contra apenas um do rival.

Com isso, a tendência aponta para uma partida movimentada, principalmente no setor defensivo do Platense — o que deve gerar uma boa quantidade de escanteios para o Fluminense ao longo dos 90 minutos.

Palpite 3 Fluminense x Platense: Mais de 8.5 escanteios, com odds de 1.83 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.