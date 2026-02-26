Confira os palpites Flamengo x Lanús para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quinta-feira (26), às 21h30, pela Recopa Sul-Americana.

Melhores palpites para Flamengo x Lanús

Nossa análise: Momento das equipes

A partida no Maracanã coloca um peso grande sobre o Flamengo. A derrota por 1 a 0 na Argentina obrigou a equipe a mudar completamente a postura para o jogo de volta, já que não existe mais margem para administrar o confronto.

Além do resultado adverso, o desempenho no primeiro jogo gerou críticas, principalmente pela pouca agressividade ofensiva e pela dificuldade em reagir após sofrer o gol.

Jogando em casa, o Flamengo tende a assumir o controle territorial da partida. A necessidade de buscar o placar deve fazer o time atuar com linhas mais altas e maior presença ofensiva, algo que não aconteceu na ida.

O apoio do Maracanã pode ajudar a aumentar o ritmo, mas também traz urgência nas jogadas, principalmente se o gol não sair cedo. Esse contexto normalmente leva o time a finalizar mais, porém também aumenta os riscos defensivos.

O Lanús chega em condição confortável. A vantagem permite ao time argentino atuar de maneira mais estratégica, priorizando organização defensiva e esperando erros do adversário.

No primeiro confronto, a equipe conseguiu neutralizar o ataque rubro-negro e foi eficiente quando teve oportunidades.

Com o Flamengo precisando se expor, o cenário favorece contra-ataques e momentos de perigo mesmo sem grande posse de bola.

Prováveis escalações de Flamengo x Lanús

Flamengo: Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Pulgar, Evertton Araújo, Arrascaeta (Carrascal), Paquetá, Samuel Lino (Cebolinha) e Pedro;

Lanús: Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Julian Marcich, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera, Rodrigo Castillo.

Jogo tende a ter gols para os dois lados

O Flamengo precisa atacar desde o início para reverter a desvantagem e isso deve transformar a partida em um confronto aberto. Atuando no Maracanã, a equipe brasileira tende a pressionar mais e finalizar com frequência, aumentando naturalmente as chances de marcar.

Ao mesmo tempo, essa postura ofensiva abre espaços defensivos, especialmente em transições rápidas.

O Lanús mostrou na primeira partida que consegue ser perigoso mesmo com pouca posse de bola. Com a vantagem no agregado, a equipe argentina deve apostar em contra-ataques e aproveitar o momento em que o adversário estiver desorganizado.

Palpite 1 para Flamengo x Lanús: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.30 na Betano

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Flamengo x Lanús nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ritmo da partida pode crescer ao longo dos minutos

A necessidade do Flamengo em buscar o resultado deve acelerar o jogo. Mesmo que o gol demore a sair, a equipe continuará aumentando o volume ofensivo, acumulando cruzamentos, chutes de média distância e presença dentro da área.

Esse tipo de comportamento costuma elevar o número de chances claras com o passar do tempo.

Do outro lado, o Lanús dificilmente ficará apenas recuado durante os 90 minutos. Sempre que recuperar a bola terá campo para avançar, já que o adversário precisará adiantar a marcação.

Palpite 2 para Flamengo x Lanús: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.07 na Betano

Pressão deve empurrar o Flamengo para a vitória

Apesar da vantagem argentina, o fator casa pesa em jogos decisivos. O Flamengo chega pressionado, mas também mais obrigado a assumir protagonismo. O volume ofensivo deve ser muito maior do que na ida e a equipe tende a manter intensidade durante praticamente todo o confronto.

O Lanús pode suportar parte dessa pressão, porém sustentar 90 minutos defendendo no Maracanã é tarefa complicada.

Mesmo organizado, a quantidade de ações ofensivas do mandante aumenta a probabilidade de o time brasileiro encontrar pelo menos um momento decisivo para balançar a rede.