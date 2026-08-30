Palpite Flamengo x Botafogo - Campeonato Brasileiro - 30/08/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Flamengo x Botafogo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 16h.

Melhores palpites para Flamengo x Botafogo

Vitória do Flamengo, com odds de 1.40 na bet365

Pedro para marcar gol, com odds de 1.66 na bet365

Empate no clássico, com odds de 4.33 na bet365

O Flamengo perdeu de virada para o Cruzeiro, mas encara um Botafogo em crise.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momento das equipes

O Flamengo entra em campo como favorito contra o Botafogo, embora tenha perdido para o Cruzeiro na rodada passada do Campeonato Brasileiro. A equipe rubro-negra abriu o placar contra a Raposa com Pedro, mas levou a virada atuando no Mineirão.

O resultado negativo aumentou para seis pontos a diferença em relação ao líder Palmeiras, que goleou o Vasco por 4 x 1no Nubank Parque. Agora, o Mengão aposta no retrospecto positivo contra o Botafogo para levar a melhor no clássico.

Do lado alvinegro, a crise aumentou com a demissão de Franclim Carvalho. O treinador português não resistiu aos resultados negativos recentes, incluindo uma goleada de 6 x 1 diante do Cienciano, pela Copa Sul-Americana.

No Campeonato Brasileiro, o Glorioso soma duas derrotas consecutivas, para Vitória (em Salvador) e mais recentemente diante do Athletico-PR, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Prováveis escalações de Flamengo x Botafogo

Flamengo: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Luca, Erick Pulgar, Paquetá e Arrascaet, Carrascal, Samuel Lino e Pedro

Botafogo: Gabriel Batista, Vitinho (Mateo Ponte), Justino, Ferraresi e Alex Telles, Huguinho, Medina, Danilo e Montoro, Danilo Pereira e Arthur Cabral

Histórico positivo para o Flamengo no clássico

O Flamengo defende uma hegemonia contra o Botafogo, não tendo perdido os últimos seis clássicos disputados com o Glorioso. No jogo mais recente entre eles, por exemplo, o Mengão venceu por 3 x 0, mesmo atuando na casa do alvinegro.

A vantagem rubro-negra aumenta pelo fato da partida estar marcada para o Maracanã, onde o Flamengo só foi derrotado uma única vez neste Campeonato Brasileiro. São seis vitórias e três empates no estádio para o time de Leonardo Jardim.

Palpite 1 Flamengo x Botafogo: Vitória do Flamengo, com odds de 1.40 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Pedro decide

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Flamengo x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Pedro é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com 15 gols, um a menos do que Viveros, do Athletico-PR. O camisa 9 rubro-negro fez o gol de honra do Mengão diante do Cruzeiro.

Decisivo, Pedro se tornou o primeiro jogador da Série A a somar 30 participações diretas em gols na temporada. Além disso, o atacante marcou cinco gols contra o Botafogo na história, três pelo Flamengo e outros dois quando ainda era jogador do Fluminense.

Segundo dados do SofaScore, Pedro precisa de cerca de 121 minutos para ir às redes. O artilheiro Reverência finaliza mais de duas vezes por partida, com nove grandes chances criadas só no Brasileirão.

Palpite 2 Flamengo x Botafogo: Pedro para marcar gol a qualquer momento, com odds de 1.66 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Visitante indigesto

Apesar da soberania recente do Flamengo no clássico, o Botafogo aposta suas fichas no bom comportamento como visitante para conseguir um empate diante do rival e estancar a crise.

Os números animam, já que o Glorioso não é derrotado pelo Mengão fora de casa desde o Campeonato Brasileiro de 2019. Foram cinco jogos no período (três no Maracanã e um no Mané Garrincha), com quatro vitórias do Bota e um empate.

O Botafogo conquistou 14 pontos como visitante no Brasileirão 2026. A campanha é de quatro vitórias, dois empates e seis derrotas, com 17 gols marcados e 20 sofridos.

Palpite 3 Flamengo x Botafogo: Empate no clássico, com odds de 4.33 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.