Palpite Everton x Manchester City - Premier League - 04/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que os visitantes comecem com o pé no acelerador para garantir a vitória, com Erling Haaland balançando as redes.

Dicas de apostas para Everton x Manchester City:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Everton 1x2 Manchester City;

Palpite de artilheiros: Everton – Kiernan Dewsbury-Hall; Manchester City – Erling Haaland (2x).

As ambições do Everton de dar um gás final em busca de uma vaga em competições europeias sofreram um baque com duas derrotas consecutivas. Os Toffees foram batidos por 2x1 pelo Liverpool no clássico de Merseyside em seu último jogo em casa. É apenas uma vitória nas últimas cinco apresentações, embora tenha sido um impressionante 3x0 sobre o Chelsea.

O Man City também teve um momento de oscilação em março, quando empatou jogos da liga contra Nottingham Forest e West Ham. No entanto, a resposta veio com três vitórias em três jogos na Premier League em abril. O triunfo por 2x1 sobre o Arsenal no Etihad Stadium, há quinze dias, deixou a briga pelo título totalmente em aberto.

Escalações esperadas para Everton x Manchester City

Escalação esperada do Everton: Pickford, Mykolenko, Tarkowski, Keane, O’Brien, Gueye, Garner, Ndiaye, Dewsbury-Hall, McNeil, Barry;

Escalação esperada do Manchester City: Donnarumma, Ait-Nouri, Guehi, Khusanov, Nunes, O'Reilly, Silva, Doku, Cherki, Semenyo, Haaland.

O Manchester City deve tomar as rédeas logo cedo

Nove dias após a vitória na semifinal da Copa da Inglaterra contra o Southampton, o Man City deve chegar bem descansado. Eles estarão prontos para começar a partida com intensidade total, algo que tem sido uma especialidade do time de Pep Guardiola nesta temporada.

O City ostenta um saldo de gols de +28 no primeiro tempo na Premier League, em comparação com +9 após o intervalo. Essa tendência é ainda mais nítida fora de casa. Embora tenham marcado 14 vezes em cada tempo como visitantes, 82% dos gols sofridos ocorreram na etapa final.

Os Citizens foram para o intervalo vencendo em 53% dos seus jogos fora de casa na liga. Enquanto isso, o Everton esteve atrás no placar ao fim do primeiro tempo em 41% dos seus jogos em casa. Apostar nos visitantes no mercado de 1º tempo parece ser a jogada mais inteligente.

Dica de aposta 1 para Everton x Manchester City: 1º tempo: Manchester City, com odds de 1.95 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Everton x Manchester City nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O faro de gols de Haaland segue apurado

Com cinco gols em suas últimas quatro partidas como titular pelo Man City, Erling Haaland chega a este jogo em excelente forma. O norueguês parece muito mais ágil e focado desde que retornou da última Data FIFA.

Mesmo considerando-se uma queda de rendimento no meio da temporada, o atacante de 25 anos continua sendo o artilheiro isolado da Premier League. Haaland mantém uma média de um gol a cada 112 minutos na elite inglesa nesta temporada. Sua média de 3,6 finalizações por jogo também é o número mais alto da divisão.

O retrospecto individual do centroavante contra o Everton é muito positivo: ele marcou seis vezes em cinco jogos contra os Toffees. Apenas uma vez o camisa 9 do City passou em branco contra este adversário.

Diante disso, apoiar Haaland para marcar a qualquer momento oferece um ótimo valor, com uma probabilidade implícita de 60,2%.

Dica de aposta 2 para Everton x Manchester City: Artilheiro a qualquer momento: Erling Haaland, com odds de 1.66 na bet365.

O time visitante deve garantir três pontos cruciais

O Everton pode se orgulhar de uma campanha sólida no geral. A temporada pode terminar com chave de ouro caso consigam uma vaga europeia, mas eles ainda não conseguiram transformar o Hill Dickinson Stadium em uma verdadeira fortaleza.

O time de David Moyes está somando apenas 1,29 ponto por jogo em casa, contra 1,47 ponto por jogo como visitante. Eles perderam sete das últimas 13 partidas da Premier League diante de sua torcida.

Defensivamente, o Everton figura no top 5, com apenas 1,21 gol sofrido por 90 minutos. Há pouca chance de serem atropelados pelo Man City, mas o desempenho fraco em casa sugere que os Toffees sofrerão mais um revés.

Combinar a vitória do Man City com "Menos de 4,5 gols" parece ser o caminho ideal. Esta aposta foi vitoriosa em 55% dos compromissos do City na liga nesta temporada.