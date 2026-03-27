Palpite Espanha x Sérvia - Amistoso - 27/03/2026

Nosso especialista em apostas espera uma performance dominante dos donos da casa, com a Sérvia passando em branco no placar.

Dicas de apostas para Espanha x Sérvia:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Espanha 3-0 Sérvia;

Palpite de artilheiros: Espanha - Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Fermín López.

A Espanha deixou escapar o título da UEFA Nations League após a derrota nos pênaltis para Portugal em junho passado. A resposta ao revés veio em grande estilo: cinco vitórias consecutivas e 19 gols marcados sem sofrer nenhum nas Eliminatórias da Copa do Mundo. A equipe de Luis de la Fuente finalmente carimbou o passaporte para o Mundial deste verão com um empate suado contra a Turquia em novembro.

Já a Sérvia não viajará para a América do Norte após uma campanha decepcionante nas Eliminatórias. A derrota em casa por 1-0 contra a rival Albânia em outubro foi o "balde de água fria" definitivo. Os sérvios terminaram em terceiro no Grupo K, e a derrota por 2-0 para a Inglaterra em novembro colocou um ponto final em suas pretensões.

Escalações esperadas para Espanha x Sérvia

Escalação esperada do Espanha: Simón; Cucurella, Laporte, Huijsen, Porro; Zubimendi, Fermín, Pedri; Baena, Oyarzabal, Yamal;

Escalação esperada do Sérvia: Petrovic; Pavlovic, Milenkovic, Veljkovic; Gudelj, Kostic, Samardzic, Lukic, Milinkovic-Savic; Mitrovic, Jovic.

A Espanha deve tomar as rédeas da partida logo cedo

O plano original era que a Espanha enfrentasse a Argentina no Catar durante esta data FIFA. Eventos no Oriente Médio alteraram a rota, resultando neste amistoso organizado às pressas. A prioridade de De la Fuente será manter o pé no acelerador e o embalo rumo à Copa do Mundo.

A profundidade do elenco espanhol permite que eles rodem os jogadores e, ainda assim, vençam a maioria das seleções europeias. A equipe costuma começar os jogos "a mil por hora" e levou apenas quatro minutos para balançar as redes contra a Turquia na última partida.

Ao longo das Eliminatórias para o Mundial de 2026, os ibéricos tiveram uma média impressionante de 2,00 gols marcados no primeiro tempo por jogo. Eles foram para o intervalo vencendo em cinco desses seis confrontos.

A Sérvia, por sua vez, esteve atrás no placar ao fim do primeiro tempo em quatro de seus últimos cinco jogos. Até mesmo uma seleção modesta como Andorra conseguiu sair na frente contra eles em outubro. Esse retrospecto recente é um forte indicativo de que os visitantes devem ir para os vestiários em desvantagem em Villarreal.

Dica de aposta 1 para Espanha x Sérvia: 1º tempo: Espanha, com odds de 1.62 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Espanha x Sérvia nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

A seleção visitante deve sofrer no setor ofensivo

Embora existam algumas dúvidas sobre a retaguarda espanhola, o quarteto defensivo segue muito bem protegido. Martín Zubimendi e Rodri são dois dos melhores volantes do mundo, disputando uma única vaga no time titular. Eles tendem a neutralizar os adversários dominando a posse de bola, com Pedri ditando o ritmo do jogo no meio-campo.

Isso torna a vida dos adversários muito difícil na hora de acionar seus atacantes. A Espanha venceu todas as suas cinco primeiras partidas das Eliminatórias sem sofrer um único gol. Apenas o empate em 2-2 contra a Turquia, na sexta rodada, impediu um registro defensivo perfeito.

A Sérvia teve uma média de apenas 1,13 gols por jogo nas Eliminatórias. Considerando que o grupo contava com Andorra e Letônia, os números foram bem magros. Eles criaram apenas 0,46 de gols esperados (xG) na soma dos dois jogos contra a Inglaterra.

Diante disso, apostar na vitória da Espanha sem sofrer gols (Win to Nil) parece uma ótima pedida, com uma probabilidade implícita de 51,3%.

Dica de aposta 2 para Espanha x Sérvia: 1x2: Espanha & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.95 na Betano.

Yamal e Oyarzabal estão prontos para brilhar na goleada espanhola

Lamine Yamal chega para este confronto em fase iluminada. O ponta do Barcelona registrou seis gols em suas últimas sete aparições pelo clube. Tendo atuado apenas duas vezes nas Eliminatórias devido a lesões, ele é presença certa no time titular.

A Espanha encontrou o equilíbrio no ataque com Mikel Oyarzabal desempenhando muito bem a função de referência móvel. O jogador da Real Sociedad marcou seis vezes e distribuiu quatro assistências em seis jogos pela seleção no outono europeu. Ele teve uma média de participação direta em gol a cada 45 minutos.

A última visita da Sérvia à Espanha terminou em uma derrota por 3-0 pela Nations League em outubro de 2024. Eles também guardam lembranças amargas de uma goleada humilhante por 5-0 em casa contra a Inglaterra em setembro. Naquela ocasião, os balcânicos permitiram 4,22 de xG e sete chances claras de gol.

Se a La Roja estiver minimamente inspirada, deve vencer com folga. O mercado para os mandantes marcarem mais de 2,5 gols oferece muito valor.