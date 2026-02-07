Palpite Espanha x Áustria - Copa do Mundo 2026 - 02/07/2026

É difícil imaginar outro cenário para este confronto que não seja a vitória da La Roja e a eliminação do Das Team neste confronto.

Palpites para Espanha x Áustria:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Espanha 2x0 Áustria;

Palpite de artilheiros: Espanha – Mikel Oyarzabal, Lamine Yamal.

A campanha da Espanha na Copa do Mundo de 2026 começou com o pé esquerdo, tropeçando em um empate com Cabo Verde na estreia. No entanto, a seleção deu a volta por cima ao atropelar a Arábia Saudita e garantir uma vitória magra contra o Uruguai.

Os comandados de Luis de la Fuente seguem firmes como um dos grandes favoritos ao título.

Já a Áustria vem oscilando bastante ao longo da competição. A equipe esteve muito perto da eliminação antes de arrancar um empate heroico contra a Argélia, além de ter contado com a sorte para vencer a Jordânia.

Ralf Rangnick sabe que seus comandados precisarão jogar o fino da bola se quiserem aprontar uma zebra em Los Angeles.

Prováveis escalações para Espanha x Áustria

Escalação esperada da Espanha: Simón, Llorente, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Merino, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Baena;

Escalação esperada da Áustria: A. Schlager, Posch, Lienhart, Alaba, Mwene, X. Schlager, Seiwald, Laimer, Schmid, Sabitzer, Arnautović.

A sólida retaguarda da La Roja

De acordo com as casas de apostas, apenas a França e a Argentina estão mais cotadas para erguer a taça desta Copa do Mundo do que a Espanha.

No papel, os comandados de Luis de la Fuente contam com um elenco muito superior e entram em campo com total confiança para carimbar a vaga.

A Áustria parece limitada em comparação, e a expectativa é de que a La Roja se imponha sem grandes dificuldades.

No entanto, os espanhóis ligaram o sinal de alerta no departamento médico. Nico Williams deve ser desfalque certo, e a presença de Yeremy Pino também é uma incógnita.

Com Víctor Muñoz baleado, a Espanha fica com poucas opções de velocidade pelas pontas.

Por outro lado, Ralf Rangnick terá força máxima à disposição e precisará que seus jogadores chamem a responsabilidade nesta semana.

Os austríacos até balançaram as redes três vezes no último compromisso, mas agora terão pela frente uma defesa espanhola que ainda não sofreu gols no torneio.

Diante dessa solidez defensiva e das vulnerabilidades do Das Team, a nossa aposta é em uma vitória da Fúria sem ter sua meta vazada.

Palpite 1 para Espanha x Áustria: 1X2: Espanha & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 1.92 na Betboom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Espanha x Áustria nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Uma vitória tranquila dos espanhóis

Este tem cara de ser um daqueles jogos em que a Espanha não precisará jogar em rotação máxima para sair de campo com o triunfo. Portugal ou Croácia aparecem como possíveis adversários na sequência e ambos devem representar desafios muito mais indigestos.

Os comandados de De la Fuente vêm tendo uma caminhada tranquila no torneio, sem passar por grandes sustos na defesa, mesmo no tropeço contra Cabo Verde.

Já faz um bom tempo desde o último duelo entre as duas seleções, e mais tempo ainda desde o último encontro em uma Copa do Mundo.

A Espanha meteu uma goleada por 5x1 em um amistoso em 2009 e perdeu por 2x1 na Copa da Argentina, lá em 1978.

Sendo assim, projetamos um confronto com placar menos elástico, com a La Roja fazendo o feijão com arroz para garantir a classificação.

Os austríacos não conseguiram furar o bloqueio da Argentina e devem sofrer com o mesmo problema em solo californiano.

Palpite 2 para Espanha x Áustria: Mais/Menos: menos de 2,5 gols, com odds de 2.00 na Betboom.

Yamal pronto para o show mais uma vez

Com apenas 18 anos de idade, não há dúvidas de que Lamine Yamal é a grande engrenagem da Espanha. A joia foi titular nas últimas duas partidas após se recuperar de lesão, e a Espanha venceu ambas.

Fica até a pulga atrás da orelha se Cabo Verde teria conseguido segurar o empate caso o garoto tivesse começado jogando aquela partida.

O astro do Barcelona balançou as redes 24 vezes por seu clube nesta temporada e certamente quer aumentar ainda mais sua conta em 2025/26.

Como ele já desencantou neste Mundial diante da Arábia Saudita, não seria nenhuma surpresa vê-lo comemorando mais um gol nesta semana.

Mikel Oyarzabal é o nome mais cotado pelas casas de apostas para marcar, mas a cotação de Yamal oferece um valor muito mais atrativo.

Conseguimos enxergar ambos balançando as redes no SoFi Stadium para carimbar o passaporte espanhol.