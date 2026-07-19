Palpite Espanha x Argentina - Copa do Mundo 2026 - 19/07/2026

Apenas um gol sofrido em sete jogos: a muralha defensiva da Espanha enfrenta Messi e a Argentina, que buscam o bicampeonato mundial consecutivo no MetLife Stadium.

Palpites para Espanha x Argentina:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Espanha 2x0 Argentina;

Palpite de marcadores: Espanha – Oyarzabal, Yamal.

A final da Copa do Mundo na noite de domingo coloca frente a frente Espanha e a atual campeã Argentina no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Aos 39 anos, Lionel Messi busca o bicampeonato consecutivo naquela que certamente será sua última participação em Copas do Mundo.

A seleção espanhola de Luis de la Fuente chega ao estado de Nova York ostentando uma invencibilidade de 37 partidas oficiais. A La Roja sofreu apenas um gol em toda a competição, fazendo uma campanha irretocável até aqui.

Os espanhóis lideraram seu grupo, passaram por Portugal sem sofrer gols, bateram a Bélgica e, na semifinal, carimbaram a vaga com uma vitória categórica sobre a França.

No aspecto físico, os espanhóis chegam praticamente com força máxima. De la Fuente ainda não pode contar com Yeremy Pino e Víctor Muñoz, mas isso já não é novidade para a equipe.

A Espanha tem uma escalação titular muito bem definida, liderada pela solidez de Rodri no meio-campo e pelo brilho do jovem Lamine Yamal. É improvável que De la Fuente faça alterações na equipe titular.

Por outro lado, a trajetória da Argentina para defender o título mundial tem sido bem mais dramática. Duas de suas vitórias no mata-mata exigiram prorrogação, além de uma virada heroica nos minutos finais contra o Egito, após estarem perdendo por dois gols de diferença.

A vitória na semifinal também não deixou a desejar em termos de emoção, quando os argentinos saíram atrás do placar e buscaram a virada contra a Inglaterra de Thomas Tuchel em Atlanta.

No momento, Lionel Scaloni tem todo o elenco à disposição para a finalíssima de domingo.

Suas únicas dúvidas passam por escolhas táticas: escalar Giuliano Simeone ou promover o retorno de De Paul, enquanto o artilheiro Lautaro Martínez também briga forte por uma vaga no time titular.

Prováveis escalações para Espanha x Argentina

Escalação esperada da Espanha: Simón, Cubarsí, Porro, Laporte, Cucurella, Ruiz, Rodri, Pedri, Yamal, Williams, Oyarzabal;

Escalação esperada da Argentina: E. Martínez, Molina, Otamendi, Romero, L. Martínez, Simeone, Paredes, Fernández, Mac Allister, Messi, Álvarez.

Argentina deve passar em branco contra a muralha espanhola

Nenhuma defesa nesta Copa do Mundo se compara à da Espanha. Apenas o gol de honra da Bélgica nas quartas de final impediu os espanhóis de acumularem sete jogos seguidos sem sofrer gols no torneio.

Eles conseguiram a façanha de limitar o ataque mais perigoso da competição – a França – a apenas 0,30 xG (gols esperados) na vitória da semifinal.

Embora a Argentina tenha balançado as redes em todas as partidas que disputou até aqui, os sul-americanos ainda não enfrentaram um sistema defensivo tão sólido e bem encaixado.

Se Rodri conseguir cortar as linhas de passe para Lionel Messi da mesma forma que neutralizou a influência de Mbappé, a Espanha terá meio caminho andado para o título.

Com uma probabilidade estimada de 28,57%, apostar na vitória da La Roja sem sofrer gols oferece um excelente valor.

Palpite 1 para Espanha x Argentina: Espanha vence sem sofrer gols, com odds de 3.50 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Espanha x Argentina nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Oyarzabal provavelmente participará diretamente de um gol

Mikel Oyarzabal vem sendo o grande nome ofensivo da Espanha no torneio. Ele balançou as redes cinco vezes em sete jogos e ainda contribuiu com uma assistência.

Isso representa seis participações diretas em gols em sete partidas, alcançando uma impressionante média de participação de 85,71%.

No entanto, o mercado de apostas estima que há apenas 50% de chance de ele marcar ou dar uma assistência na grande final. Isso parece subestimar bastante a importância e o momento iluminado de Oyarzabal nesta seleção espanhola.

Ele é o cara dos momentos decisivos – vale lembrar que foi dele o gol do título da Espanha na final da Eurocopa 2024. Com Nico Williams e Lamine Yamal puxando a marcação pelas pontas e abrindo a defesa, os espaços centrais devem ficar livres para Oyarzabal brilhar.

Este é o palpite com melhor relação custo-benefício entre as nossas três dicas para Espanha x Argentina.

Palpite 2 para Espanha x Argentina: Mikel Oyarzabal marca ou assiste a qualquer momento, com odds de 2.00 na bet365.

Prevemos um primeiro tempo mais amarrado

Finais de Copa do Mundo costumam ser jogos muito tensos e de poucos riscos por natureza. Seis das últimas dez decisões terminaram com dois gols ou menos nos 90 minutos regulamentares.

A decisão deste domingo tem todos os ingredientes para ser um duelo bastante amarrado e focado na marcação.

Vale destacar que as vitórias da Espanha no mata-mata contra Portugal e Bélgica foram decididas com gols salvadores de Mikel Merino aos 90 e 88 minutos, respectivamente.

O estilo da La Roja preza pela paciência, buscando sufocar o adversário tanto fisicamente quanto na base da posse de bola técnica.

A Argentina também é uma equipe letal nos contra-ataques. Na semifinal contra a Inglaterra, os sul-americanos fizeram de tudo para cadenciar o ritmo do jogo no primeiro tempo, recorrendo a faltas táticas para travar o meio-campo.

O mercado de apostas concorda que a etapa inicial deve ser muito disputada e equilibrada. É possível apostar no empate nos primeiros 45 minutos com uma probabilidade implícita de 51,28%.