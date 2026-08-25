Palpite Cruzeiro x Atlético-MG - Copa do Brasil - 25/08/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Cruzeiro x Atlético-MG, válido pelas quartas de final da Copa do Brasil, nesta terça-feira (25), às 21h.

Melhores palpites para Cruzeiro x Atlético-MG

Vitória do Cruzeiro, com odds de 1.95 na bet365

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.95 na bet365

Mais de 9 escanteios, com odds de 2.37 na bet365

Promessa de confronto equilibrado, diante do viés de alta das duas equipes.

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momento das equipes

Apesar de ter sido eliminado nas oitavas de final da Libertadores, o Cruzeiro fez dois bons jogos com o Flamengo. Prova disso foi a vitória da Raposa, dias depois, sobre o mesmo rubro-negro, só que pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Atuando no Mineirão, o time de Artur Jorge virou para cima do Mengão em grande atuação de Matheus Pereira, autor de um gol e seis passes-chaves no confronto. O camisa 10, aliás, é a principal aposta cruzeirense para abrir vantagem sobre o Atlético-MG na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil.

Do lado alvinegro de Belo Horizonte, o clima é de confiança. Assim como Cruzeiro, o Atlético-MG está invicto desde o final da Copa do Mundo, se colocando como um dos melhores times do Brasil no período.

Com mais de 70% de aproveitamento desde a retomada da temporada, o Galo acumula vitórias contra rivais importantes como o Palmeiras, além de ter eliminado o RB Bragantino nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O cenário torna o clássico Cruzeiro x Atlético-MG imprevisível e aumenta o peso do mando de campo.

Prováveis escalações de Cruzeiro x Atlético-MG

Cruzeiro: Otávio, William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas, Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira, Keny Arroyo, Wesley e Kaio Jorge

Atlético-MG: Everson, Natanael, Ruan, Vitor Hugo e Lodi, Alan Franco (Pérez), Maycon, Victor Hugo e Bernard, Cuello e Cassierra

Veja as odds para Resultado da Partida

Fator Mineirão

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Cruzeiro x Atlético-MG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogar no Mineirão não é novidade alguma para o Atlético-MG, que mandou a maioria dos clássicos no Gigante da Pampulha antes da inauguração de sua Arena MRV, em 2023.

Acontece que, mesmo assim, o Galo levou a pior em jogos de Copa do Brasil contra o Cruzeiro no Mineirão. Foram três encontros, com duas vitórias cruzeirenses e um triunfo do Galo.

O prognóstico para o clássico de terça é de equilíbrio absoluto, mas com ligeiro favoritismo da Raposa nesta partida de ida. O motivo além do retrospecto favorável contra o Galo na Copa do Brasil, é justamente a apresentação convincente do Cruzeiro contra o Flamengo, no Mineirão.

A equipe de Artur Jorge derrotou o Mengão por 2 x 1, de virada, com destaque para Matheus Pereira. Agressivo e presente em todos os setores do campo, o camisa 10 marcou gol, deu seis passes-chave e finalizou quatro vezes contra a meta flamenguista.

Palpite 1 Cruzeiro x Atlético-MG: Vitória da Raposa, com odds de 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Rivais com qualidade de sobra

Apenas um dos quatro últimos clássicos disputados entre Cruzeiro x Atlético-MG foi encerrado sem gols de ambas equipes, reforçando a tendência para a rede balançar dos dois lados.

O alto nível de Cruzeiro e Atlético-MG está evidente no nível elevado dos elencos. Se Artur Jorge conta com nomes como Matheus Pereira e Kaio Jorge, Eduardo Domínguez possui à disposição um plantel equilibrado, com atletas do calibre de Tomás Cuello e Renan Lodi.

No Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG já fez 30 gols, com média de 1.3 tentos por jogo. Já o Cruzeiro foi às redes 34 vezes no Brasileirão, e não passa em branco há seis partidas na competição de pontos corridos.

Palpite 2 Cruzeiro x Atlético-MG: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Ataque contra defesa

Tanto Cruzeiro quanto o Atlético-MG são equipes com estilo agressivo. A alta produtividade ofensiva resulta em uma média de escanteios na casa dos cinco tiros de canto por partida para cada um dos times no Campeonato Brasileiro.

Kaio Jorge e Cassierra são dois atacantes de qualidade, capazes de levar perigo às defesas adversárias e contribuir para uma partida movimentada no Mineirão.

A promessa de uma quantidade elevada de escanteios no clássico mineiro passa também pela boa fase de ambos os goleiros, capazes de realizar defesas que podem resultar em mais tiros de canto.

Everson, do Atlético-MG, está com média de mais de três defesas por jogo. O goleiro de 36 anos de idade costuma defender 72.2% dos chutes dos adversários. Com a responsabilidade de substituir o lesionado Cássio, Otávio, da Raposa, defende 2.5 bolas por partida, com aproveitamento na casa dos 69.2%.

Palpite 3 Cruzeiro x Atlético-MG: Mais de 9 escanteios, com odds de 2.37 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.