Palpite Coritiba x Athletico-PR - Campeonato Brasileiro - 11/09/2026

Veja os palpites para a partida entre Coritiba x Athletico-PR, válida pelo Campeonato Brasileiro, nesta sexta-feira (11), às 21h.

Melhores palpites para Coritiba x Athletico-PR

Mais de 2.5 gols, com odds de 2.20 na Betboom

Kevin Viveros marcar ou distribuir uma assistência, com odds de 2.07 na Betboom

Mais de 7.5 chutes no alvo, com odds de 1.53 na Betboom

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Coxa quer primeira vitória no clássico em 2026.

Nossa análise: Momentos das equipes

Apesar de abrir o placar na etapa complementar, dentro de casa, com gol de Pedro Rocha, o Coxa não conseguiu fazer valer o seu mando de campo, sofrendo uma surpreendente derrota de virada para o Mirassol. Perder diante do seu torcedor não tem sido algo tão raro para o Coxa quanto se esperaria de uma equipe com sua campanha, sofrendo a sua terceira derrota no Couto Pereira nos últimos dois meses.

Embora sem o gosto particularmente amargo da virada, o Furacão também sofreu uma derrota por conta de uma queda de desempenho defensivo na etapa complementar, tomando 3 a 1 do Cruzeiro fora de casa para ficar múltiplas rodadas sem vencer desde o início de maio.

Prováveis escalações de Coritiba e Athletico-PR

Coritiba: P. Morisco, JP Chermont, Moledo, Jacy, B. Melo, Fabinho, S. Gómez, T. Santos, Lavega, B. Lopes e P. Rocha

Athletico-PR: Mycael, Dantas, Aguirre, A. Dias, Gilberto, Jadson, L.Gustavo, Mendoza, Leozinho, Cruz e Viveros

Placares altos movimentam jogos recentes dessas equipes

O Furacão vem de dois jogos consecutivos sofrendo três gols, e a memória da defesa dominante já não é mais tão fresca. A equipe comandada por Odair Hellmann tem grandes chances de enfrentar problemas diante do Coritiba no Couto Pereira por conta dessa fragilidade, diferentemente de quando venceu lá pelo placar mínimo no Campeonato Paranaense, no início do ano.

Especificamente para esse jogo, talvez o Furacão não precise de uma evolução defensiva para alcançar um resultado positivo, até porque o seu oponente também passa longe do ideal, derrotado na rodada passada por uma equipe que abriu o último final de semana dentro da zona de rebaixamento.

Palpite 1 Coritiba x Athletico-PR: Mais de 2.5 gols, com odds de 2.20 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Goleador colombiano quer punir o Coxa novamente

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Coritiba x Athletico-PR nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Não chega a ser surpreendente notar que, quando essas equipes se enfrentaram no primeiro turno, Kevin Viveros fez questão de deixar o seu no clássico paranaense. Um dos 17 gols do centroavante artilheiro do Brasileirão foi marcado na vitória do Furacão diante do Coxa em seus domínios por 2 a 0.

A força mais dominante na elite do futebol brasileiro nesta temporada, Viveros, poderá marcar pela terceira aparição seguida diante do Coritiba, também tendo deixado o seu quando essas equipes se enfrentaram na primeira fase do Campeonato Paranaense, único jogo do Furacão no Couto Pereira neste ano.

Palpite 2 Coritiba x Athletico-PR: Kevin Viveros marcar ou distribuir uma assistência, com odds de 2.07 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Agressividade para compensar por tropeços recentes

O Athletico-PR e o Coritiba possuem em comum o fato de que, se a temporada terminasse hoje, ambos teriam desempenhos até superiores às melhores expectativas que poderiam ter antes do início do Campeonato Brasileiro.

Ainda assim, o que apresentaram até aqui eleva o nível das expectativas e, em meio a sequências sem vitórias, ambos não devem abraçar uma estratégia mais conservadora, indo com tudo pelos três pontos.

A maneira como o Furacão, em especial, vem se apresentando em compromissos recentes apenas reforça a expectativa de uma possível postura agressiva, mesmo fora de casa. Enfrentando o forte time do Cruzeiro no Mineirão, o Furacão acumulou 17 finalizações, sendo sete no alvo, forçando uma grande atuação do jovem goleiro Otávio.

Palpite 3 Coritiba x Athletico-PR: Mais de 7.5 chutes no alvo, com odds de 1.53 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.