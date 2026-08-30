Palpite Corinthians x Santos - Campeonato Brasileiro - 30/08/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Corinthians x Santos, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 16h.

Melhores palpites para Corinthians x Santos

Vitória do Corinthians, com odds de 1.86 na Brazino777

Ambas equipes marcam (sim), com odds de 2.00 na Brazino777

Memphis Depay mais de 0.5 assistências, com odds de 2.55 na Brazino777

Corinthians venceu o Santos nos últimos três clássicos na Neo Química Arena.

Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momento das equipes

Eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians teve a semana livre para treinamentos e ajustes táticos importantes depois da derrota, fora de casa, para o Coritiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

São duas rodadas sem vencer para o Timão no campeonato de pontos corridos. Com isso, o alvinegro continua estacionado no meio de tabela, nove pontos distante do quarto colocado Fluminense.

A aposta de Diniz e comissão técnica é no retrospecto favorável contra o Santos, que perdeu os últimos três clássicos disputados na Neo Química Arena, em São Paulo. A expectativa é pela presença de Memphis Depay entre os titulares pela primeira vez em casa.

O Santos chega para o clássico em apuros. Derrotado de forma categórica pelo Palmeiras, que venceu o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 3 x 0, o Peixe se volta agora para a luta contra o rebaixamento e espera poder contar com Neymar no 11 inicial em Itaquera.

Prováveis escalações de Corinthians x Santos

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Kaio César e Memphis (Pedro Raul)

Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres, Escobar, João Schmidt, Gustavo Henrique, Neymar Jr., Barreal, Rony e Gabriel Barbosa

Timão forte em casa contra o Santos

O Santos enfrenta dificuldades quando joga contra o Corinthians na capital paulista. O time de Vila Belmiro não vence o arquirrival na Neo Química Arena desde o Campeonato Paulista de 2022. Neste período, o Corinthians acumulou quatro vitórias e dois empates, evidenciando a força do Timão atuando sob os olhares da Fiel Torcida.

Atualmente, o Corinthians está em melhor fase. Classificado para as quartas de final da Libertadores apenas pela segunda vez desde o título inédito de 2012, o Timão vive a expectativa de ter Memphis Depay entre os titulares para ganhar terreno na tabela do Brasileirão.

Memphis esteve em campo durante a derrota por 2 x 1 para o Coritiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode ganhar oportunidade no 11 inicial, no que seria a sua segunda partida em casa desde a renovação de contrato.

Palpite 1 Corinthians x Santos: Vitória do Corinthians, com odds de 1.86 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Atacantes respeitados em ação

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Corinthians x Santos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ambas equipes marcaram gols em sete dos 10 clássicos mais recentes entre Corinthians x Santos. Este é um embate que conta sempre com a presença de atacantes dominantes no cenário do futebol brasileiro e internacional.

Gabigol, um dos maiores carrascos do alvinegro, com nove gols marcados, é uma das apostas do Santos para vencer o rival em Itaquera e, consequentemente, deixar a zona de rebaixamento.

Já o Timão possui Memphis Depay, estrela holandesa que já marcou nos clássicos contra São Paulo e Palmeiras, mas ainda busca sua primeira bola na rede santista. A cereja do bolo deste duelo de alvinegros é Neymar, com quatro gols nos 21 jogos disputados contra o Corinthians.

Palpite 2 Corinthians x Santos: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 2.00 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Qualidade holandesa

O poder de decisão de Memphis é indiscutível. Acima da média da maioria dos jogadores corinthianos, o holandês dono da camisa 10 foi autor do passe para o gol que classificou o Corinthians às quartas de final da Libertadores 2026.

Memphis soma 15 assistências e 20 gols nos 79 jogos feitos com a camisa do Corinthians. Em clássicos, o atacante possui quatro passes decisivos, sendo dois contra o Palmeiras e dois diante do Santos.

Neste Campeonato Brasileiro, Memphis Depay criou um par de grandes chances, além de ter comandado mais de 31 ações com a bola. O percentual de acerto dos passes no terço final do campo é de quase 80% para o ídolo da Fiel, com boas chances de ser escalado titular para pegar o Santos em Itaquera.

Palpite 3 Corinthians x Santos: Memphis Depay mais de 0.5 assistências, com odds de 2.55 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.