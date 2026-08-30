Palpite Corinthians x Santos - Campeonato Brasileiro - 30/08/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Corinthians x Santos, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (30), às 16h.
Melhores palpites para Corinthians x Santos
- Vitória do Corinthians, com odds de 1.86 na Brazino777
- Ambas equipes marcam (sim), com odds de 2.00 na Brazino777
- Memphis Depay mais de 0.5 assistências, com odds de 2.55 na Brazino777
Corinthians venceu o Santos nos últimos três clássicos na Neo Química Arena.
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As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Nossa análise: Momento das equipes
Eliminado da Copa do Brasil, o Corinthians teve a semana livre para treinamentos e ajustes táticos importantes depois da derrota, fora de casa, para o Coritiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.
São duas rodadas sem vencer para o Timão no campeonato de pontos corridos. Com isso, o alvinegro continua estacionado no meio de tabela, nove pontos distante do quarto colocado Fluminense.
A aposta de Diniz e comissão técnica é no retrospecto favorável contra o Santos, que perdeu os últimos três clássicos disputados na Neo Química Arena, em São Paulo. A expectativa é pela presença de Memphis Depay entre os titulares pela primeira vez em casa.
O Santos chega para o clássico em apuros. Derrotado de forma categórica pelo Palmeiras, que venceu o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 3 x 0, o Peixe se volta agora para a luta contra o rebaixamento e espera poder contar com Neymar no 11 inicial em Itaquera.
Prováveis escalações de Corinthians x Santos
Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Kaio César e Memphis (Pedro Raul)
Santos: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Willian Arão, Luan Peres, Escobar, João Schmidt, Gustavo Henrique, Neymar Jr., Barreal, Rony e Gabriel Barbosa
Timão forte em casa contra o Santos
O Santos enfrenta dificuldades quando joga contra o Corinthians na capital paulista. O time de Vila Belmiro não vence o arquirrival na Neo Química Arena desde o Campeonato Paulista de 2022. Neste período, o Corinthians acumulou quatro vitórias e dois empates, evidenciando a força do Timão atuando sob os olhares da Fiel Torcida.
Atualmente, o Corinthians está em melhor fase. Classificado para as quartas de final da Libertadores apenas pela segunda vez desde o título inédito de 2012, o Timão vive a expectativa de ter Memphis Depay entre os titulares para ganhar terreno na tabela do Brasileirão.
Memphis esteve em campo durante a derrota por 2 x 1 para o Coritiba, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e pode ganhar oportunidade no 11 inicial, no que seria a sua segunda partida em casa desde a renovação de contrato.
- Palpite 1 Corinthians x Santos: Vitória do Corinthians, com odds de 1.86 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Veja as odds para Resultado da PartidaReunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Corinthians x Santos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Atacantes respeitados em ação
Ambas equipes marcaram gols em sete dos 10 clássicos mais recentes entre Corinthians x Santos. Este é um embate que conta sempre com a presença de atacantes dominantes no cenário do futebol brasileiro e internacional.
Gabigol, um dos maiores carrascos do alvinegro, com nove gols marcados, é uma das apostas do Santos para vencer o rival em Itaquera e, consequentemente, deixar a zona de rebaixamento.
Já o Timão possui Memphis Depay, estrela holandesa que já marcou nos clássicos contra São Paulo e Palmeiras, mas ainda busca sua primeira bola na rede santista. A cereja do bolo deste duelo de alvinegros é Neymar, com quatro gols nos 21 jogos disputados contra o Corinthians.
- Palpite 2 Corinthians x Santos: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 2.00 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Qualidade holandesa
O poder de decisão de Memphis é indiscutível. Acima da média da maioria dos jogadores corinthianos, o holandês dono da camisa 10 foi autor do passe para o gol que classificou o Corinthians às quartas de final da Libertadores 2026.
Memphis soma 15 assistências e 20 gols nos 79 jogos feitos com a camisa do Corinthians. Em clássicos, o atacante possui quatro passes decisivos, sendo dois contra o Palmeiras e dois diante do Santos.
Neste Campeonato Brasileiro, Memphis Depay criou um par de grandes chances, além de ter comandado mais de 31 ações com a bola. O percentual de acerto dos passes no terço final do campo é de quase 80% para o ídolo da Fiel, com boas chances de ser escalado titular para pegar o Santos em Itaquera.
- Palpite 3 Corinthians x Santos: Memphis Depay mais de 0.5 assistências, com odds de 2.55 na Brazino777
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.