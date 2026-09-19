Palpite Corinthians x Fluminense - Campeonato Brasileiro - 20/09/26

Veja os palpites para a partida entre Corinthians x Fluminense, válida pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (20), às 16h.

Melhores palpites para Corinthians x Fluminense

(Handicap) Fluminense +0.5, com odds de 1.73 na bet365

Ambos os times receberem dois ou mais cartões, com odds de 1.44 na bet365

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.53 nabet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Fluminense enfrenta o pressionado Corinthians.

Nossa análise: Momentos das equipes

O Corinthians teve 90 minutos para gerar qualquer tipo de incômodo ao Estudiantes em meio ao clima fervoroso da Neo Química Arena e, assim, não o conseguiu, sendo eliminado de maneira melancólica com uma derrota por 1 a 0 diante do seu torcedor, ampliando ainda mais a sua sequência sem vitórias.

Tornando ainda mais amarga essa eliminação, o Timão teve uma oportunidade de ouro com um pênalti no último lance, porém viu o seu principal jogador, Memphis Depay, isolar a cobrança e sacramentar a derrota do Timão.

O Fluminense tem três vitórias em 10 jogos da Libertadores e, ainda assim, se encontra na semifinal do torneio, sacramentando o seu lugar entre os quatro melhores do continente ao superar o Platense no placar agregado por 3 a 2. O Flu perdia por 2 a 0 o jogo de volta, que iria para os pênaltis, até que Agustín Canobbio apareceu de maneira decisiva na etapa complementar para marcar o gol da classificação do Flu.

Prováveis escalações de Corinthians e Fluminense

Corinthians: H. Souza, Matheuzinho, G. Henrique, G. Paulista, M. Bidu, Allan, A. Carrillo, K. César, Garro, Bidon e Memphis

Fluminense: Fábio, Guga, T. Silva, Millan, Renê, Hércules, Martinelli, Soteldo, Ganso, Canobbio e Hulk

Timão é pior equipe em forma do Brasileirão

Fernando Diniz simplificou as suas metas quando assumiu o Corinthians em um momento de crise e ali conseguiu resultados imediatos. Desde então, o Timão não só deixou de conquistar bons resultados de maneira consistente como mantém um nível de desempenho que justifica a sequência de tropeços.

Contra adversários de diferentes níveis em contextos distintos, o Timão pouco produz e não é capaz de aproveitar o fator imponente da Neo Química Arena, acumulando uma derrota para o lanterna do Campeonato Brasileiro e outra que o eliminou da Libertadores nos dois compromissos mais recentes em casa.

Palpite 1 Corinthians x Fluminense: (Handicap) Fluminense +0.5, com odds de 1.73 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Distribuição de cartões em diferentes quadros

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Corinthians x Fluminense nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Apesar de basicamente não oferecer nenhum perigo ofensivo diante do Estudiantes, o Corinthians teve um jogo com maior posse de bola, bem diferente da partida anterior diante do Flamengo, na qual o líder do Campeonato Brasileiro encurralou o Timão com certa facilidade. O que essas duas partidas têm em comum é que, em ambas, o Timão e seu adversário terminaram com múltiplos cartões amarelos.

Focando no adversário do Corinthians neste domingo (20), o Tricolor das Laranjeiras tem uma sequência de cinco partidas recebendo múltiplos cartões amarelos em competições diferentes, incluindo os três compromissos mais recentes fora de casa.

Palpite 2 Corinthians x Fluminense: Ambos os times receberem dois ou mais cartões, com odds de 1.44 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Ataque do Timão sem Yuri Alberto sofre muito

O Timão não tem outra opção no elenco com as características e o impacto de Yuri Alberto. Dentro desse cenário, não importa qual seja a sua escolha para o comando de ataque; a necessidade de adaptações na maneira de atacar é evidente e, em nenhum momento, o Timão se encaixou dentro dessa realidade desde a lesão de Yuri no fim de julho.

Diferentemente de quando enfrentou o Athletico-PR de Kevin Viveros ou o ataque do Atlético-MG em grande fase, o Fluminense de Thiago Silva e cia. não terá os mesmos desafios diante de um ataque do Corinthians, que produz números de uma equipe que briga contra o rebaixamento.

Palpite 3 Corinthians x Fluminense: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.53 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.