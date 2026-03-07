Palpite Colômbia x Gana - Copa do Mundo 2026 - 03/07/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo amarrado e estudado no início. A Colômbia deve ditar o ritmo, controlar as ações e, no final das contas, superar os africanos.

Palpites para Colômbia x Gana:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Colômbia 1x0 Gana;

Palpite de artilheiros: Colômbia – Luis Díaz.

A Colômbia surpreendeu muita gente nesta Copa do Mundo. Na melhor das hipóteses, esperava-se que eles terminassem em segundo lugar na chave. No entanto, superaram as expectativas ao liderar o Grupo K e avançar ao mata-mata de forma invicta.

Os comandados de Néstor Lorenzo venceram seus dois primeiros jogos com exibições convincentes e seguraram um empate contra Portugal na rodada final.

A capacidade dos sul-americanos de controlar o ritmo das partidas tem sido um fator determinante para sua campanha até os 16 avos de final da competição. La Tricolor espera carimbar o passaporte para as oitavas de final com um bom resultado diante de Gana.

Uma vitória decretará um confronto contra a Suíça ou a Argélia na próxima fase.

Nesse cenário, Lorenzo certamente vai confiar no seu taco, apostando que seus comandados podem chegar pelo menos às quartas de final. Já Gana avançou no sufoco para esta fase do Mundial como uma das melhores terceiras colocadas.

Os Black Stars acumularam três resultados completamente diferentes em seus jogos de grupo, o que escancarou a inconsistência da equipe.

Carlos Queiroz está moldando a seleção africana para ser um ferrolho defensivo — foi exatamente assim que segurou um empate sem gols contra a Inglaterra.

A única vitória dos ganeses veio graças a um gol nos minutos finais contra o Panamá, antes de amargarem uma derrota para a Croácia na última rodada da fase de grupos.

Essa sobrevida de Gana no torneio pode dar a confiança necessária para que a equipe apronte uma zebra, caso consiga manter a cabeça no lugar e buscar um triunfo surpreendente.

Escalações esperadas para Colômbia x Gana

Escalação esperada da Colômbia: Vargas, Muñoz, Sánchez, Lucumí, Machado, Arias, Lerma, Puerta, Rodríguez, Díaz, Suárez

Escalação esperada de Gana: Asare, Senaya, Adjetey, Opoku, Mensah, Partey, Semenyo, Yirenkyi, Sibo, Williams, Ayew

Qualidade da Colômbia é indiscutível

A Colômbia chega para este duelo de mata-mata com a confiança nas alturas. El Tricolor vem apresentando exibições seguras e controladas, sem deixar de ser uma verdadeira ameaça no ataque.

O retrospecto contra seleções africanas também joga a favor, com três vitórias nos últimos cinco confrontos desse tipo.

Por outro lado, Gana vive um momento de altos e baixos. Os Black Stars venceram apenas um dos seus últimos nove compromissos internacionais.

Essa sequência incluiu amargas cinco derrotas seguidas, mas a equipe espera espantar de vez a má fase sob o comando de Queiroz.

Ainda assim, a realidade nua e crua é que os ganeses balançaram as redes apenas duas vezes em seus três jogos nesta Copa do Mundo.

Eles ainda não conseguiram extrair o melhor do talento de Jordan Ayew e Antoine Semenyo, priorizando uma postura bem mais retraída e focada na solidez defensiva.

O supercomputador da Opta aponta a Colômbia com 71,9% de chances de classificação, contra 28,1% de Gana.

Como o time de Néstor Lorenzo vem de dois jogos seguidos sem sofrer gols na competição, a expectativa é que consiga anular o ataque de Gana.

Três das últimas quatro partidas dos sul-americanos (75%) terminaram com o mercado de "Ambas Marcam" quebrado (apenas um ou nenhum time balançou as redes). O mesmo cenário se repetiu em três dos últimos cinco jogos de Gana (60%).

Palpite 1 para Colômbia x Gana: 1X2: Colômbia & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.15 na bet365

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Colômbia x Gana nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Cenário aponta para um início de jogo amarrado

Com uma vaga nas oitavas de final em jogo, não devemos esperar uma chuva de gols por aqui. A linha defensiva recuada de Gana está mais do que acostumada a sofrer a pressão adversária, jogando por uma bola no contra-ataque.

Vale lembrar que os Black Stars seguraram o ataque inglês mesmo enfrentando as badaladas joias do English Team.

A Colômbia precisará de paciência para furar esse bloco baixo dos africanos, o que pode demorar mais do que o esperado. Além disso, a retaguarda de Néstor está muito bem ensaiada, tendo sofrido apenas um gol em todo o torneio até agora.

Seria preciso um verdadeiro milagre para Gana vazar essa defesa, especialmente na etapa inicial.

Os sul-americanos foram para o vestiário com o placar igualado em seus dois últimos compromissos. Gana, por sua vez, empatou o primeiro tempo em três de suas quatro partidas anteriores (75%).

Por isso, a tendência é de um primeiro tempo de muito estudo e pouca exposição de lado a lado.

Palpite 2 para Colômbia x Gana: 1º tempo: empate, com odds de 2.20 na bet365

Todos os olhares no homem que está faminto por gols

O atual artilheiro da Colômbia nesta Copa do Mundo é o lateral-direito Daniel Muñoz. Ele deixou sua marca na estreia e, logo em seguida, marcou o gol da vitória contra a República Democrática do Congo – além de ter tido outro tento anulado por impedimento.

Luis Díaz é o outro grande nome para ficar de olho e acionar no mercado de marcador a qualquer momento neste mata-mata.

O craque ex-Liverpool desencantou contra o Uzbequistão e poderia muito bem ter saído de campo com dois gols contra a RD do Congo, não fossem as duas anulações da arbitragem.

Ele está claramente faminto por aumentar sua contagem pessoal e desponta como a principal arma ofensiva para estufar as redes ganesas.

Caindo pelo lado esquerdo, Díaz será uma dor de cabeça e tanto para a marcação de Gana. Depois de marcar 15 gols na Bundesliga e distribuir 14 assistências em 32 jogos pelo Bayern de Munique, ele com certeza não é alguém que se possa subestimar.