Palpite Colômbia x França - Amistoso - 29/03/2026

Nosso especialista em apostas espera que a Colômbia ofereça um desafio duro para a França no Northwest Stadium, mas que a equipe de Didier Deschamps deve acabar saindo com a vitória.

Dicas de apostas para Colômbia x França:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Colômbia 2 x 3 França;

Palpite de artilheiros: Colômbia - Luis Díaz, Luis Suárez; França - Michael Olise, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé.

Com a Copa do Mundo batendo à porta, as seleções nacionais estão finalizando seus preparativos. Colômbia e França se enfrentam em seu segundo amistoso da "Estrada para 26", apenas alguns dias após jogarem contra Croácia e Brasil, respectivamente.

A Colômbia encara a bicampeã mundial, a França, no Northwest Stadium. Os sul-americanos chegam embalados e cheios de confiança após nove partidas consecutivas de invencibilidade. A equipe terminou em terceiro lugar nas eliminatórias da Copa do Mundo, apenas um ponto atrás do Equador.

Para o torneio mundial, os Cafeteros estão no Grupo K, ao lado de Portugal, Uzbequistão e o vencedor da repescagem intercontinental (Nova Caledônia, Jamaica ou Congo).

Enquanto isso, a França enfrentou o pentacampeão, Brasil, em seu compromisso anterior. O time de Didier Deschamps está invicto há sete jogos oficiais, terminando no topo de seu grupo de qualificação com cinco vitórias e um empate. Eles compartilham o Grupo I com Senegal, Noruega e mais uma equipe vinda da repescagem entre Iraque, Bolívia ou Suriname.

Ambos os lados vivem excelente fase e já testaram seu poder de fogo contra adversários de elite. As seleções se enfrentaram apenas três vezes na história — dois amistosos e uma vez pela Copa das Confederações. A Colômbia garantiu a vitória no encontro mais recente, quando saiu do primeiro tempo na desvantagem, mas virou e venceu por 3 a 2, pouco antes da Copa de 2018.

Desta vez, a ótima forma da França a coloca como favorita. No entanto, esperamos que a Colômbia venda caro a derrota e lute bravamente até o apito final.

Escalações esperadas para Colômbia x França

Escalação esperada da Colômbia: Vargas, Arias, Sánchez, Lucumí, Cabal, Lerma, Ríos, Quintero, Rodríguez, Díaz, Suárez;

Escalação esperada da França: Maignan, Gusto, Konaté, Upamecano, Hernández, Tchouaméni, Rabiot, Olise, Cherki, Mbappé, Dembélé.

Qualidade ofensiva em exibição

A Colômbia segue invicta há nove jogos, com cinco vitórias no período. Eles passaram em branco no ataque apenas duas vezes nesse intervalo — ambos empates sem gols. Um 0 a 0 aqui é improvável, dada a fase atual de ambos os setores ofensivos.

É necessária uma organização defensiva de gala para impedir que o time de Néstor Lorenzo balance as redes. A Colômbia marcou 28 gols em 18 jogos durante sua campanha nas eliminatórias — apenas três a menos que a artilheira Argentina.

Enquanto isso, a França possui, indiscutivelmente, a melhor profundidade de ataque do mundo. Kylian Mbappé, Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Rayan Cherki, Michael Olise e Hugo Ekitike devem todos ir a campo em algum momento da partida.

A última vez que Les Bleus não marcaram foi há 10 jogos oficiais, contra a Croácia, pela Nations League. Desde então, além de marcarem com consistência, têm mantido balizas zeradas com frequência. A Colômbia, contudo, não deve jogar retrancada apenas para aceitar a pressão.

Dada a fase iluminada de ambos, há muito valor em apostar que as duas redes vão balançar.

Dica de aposta 1 para Colômbia x França: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.80 na Betano.

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Promessa de drama no segundo tempo

A Colômbia costuma demorar a engrenar. Eles estabelecem seu ritmo geralmente após o intervalo, como visto em compromissos recentes. Em seus últimos seis jogos, 13 dos seus 17 gols saíram na etapa final.

A equipe de Lorenzo costuma estudar o adversário no início, criando chances cautelosas antes de subir a intensidade após o descanso. Essa tendência ficou clara no último duelo entre as nações no Stade de France, em 2018, quando a Colômbia marcou duas vezes sem resposta no segundo tempo para selar o 3 a 2.

Ao mesmo tempo, a França não tem dificuldades para marcar, mas a distribuição de seus gols entre os tempos é inconstante. Todos os três gols na vitória por 3 a 1 sobre o Azerbaijão saíram nos primeiros 45 minutos. Já na goleada de 4 a 0 contra a Ucrânia, todos os gols vieram na metade final.

Entretanto, nas últimas seis partidas, a França marcou 10 de seus 16 gols após o intervalo. Essa tendência sugere que teremos 45 minutos finais bem movimentados. Espere que o segundo tempo defina o resultado, tornando esta uma aposta de valor.

Dica de aposta 2 para Colômbia x França: Total de gols (2º tempo): mais de 2,5 gols, com odds de 4.60 na Betano.

Um espetáculo em Landover

Excluindo dois empates recentes sem gols, a Colômbia tem balançado as redes sistematicamente sob o comando de Néstor Lorenzo. Sua última derrota em branco foi em novembro de 2024, quando o Equador venceu por 1 a 0 nas eliminatórias.

Marcar gols virou rotina. Sete dos últimos 10 jogos da Colômbia tiveram mais de 2,5 gols no total, com dois dos últimos cinco superando a barreira dos 3,5 gols.

A França também é íntima de placares elásticos. Cada um de seus últimos três jogos oficiais ultrapassou a marca de 3,5 gols. Jogos consecutivos contra Azerbaijão e Ucrânia tiveram três ou mais gols marcados apenas pelos franceses.

Todos os últimos cinco jogos da França superaram a marca de 2,5 gols. Quando suas peças ofensivas se entrosam, há muito pouco que qualquer defesa possa fazer para pará-la. Ambas as seleções têm qualidade de sobra para entregar um jogo de muitos gols em Maryland.