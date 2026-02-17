Palpite Club Brugge x Atlético de Madrid - Champions League - 18/02/2026

Nosso especialista em apostas espera um jogo com muitos gols na Bélgica, com os visitantes marcando primeiro e vencendo.

Dicas de apostas para Club Brugge x Atlético de Madrid:

Atlético de Madrid marca primeiro, com odds de 1.67 na Betway;

1x2: Atlético de Madrid vence, com odds de 1.91 na Betway;

Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 2.50 na Betway.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Club Brugge 2-3 Atlético de Madrid;

Palpite de artilheiros: Club Brugge - Hans Vanaken, Nicolo Tresoldi; Atlético de Madrid - Ademola Lookman, Alexander Sorloth, Julian Alvarez.

O Club Brugge venceu o Marseille por 3-0 em casa no último dia da fase de grupos. Isso foi suficiente para terminar em 19º lugar e garantir este play-off contra o Atlético de Madrid. A equipe de Diego Simeone não conseguiu garantir uma vaga entre os oito primeiros após perder surpreendentemente por 2-1 em casa para o Bodo/Glimt.

Desde então, os belgas perderam para o Union Saint-Gilloise, mas venceram o Standard Liège em sua liga doméstica. Enquanto isso, as ambições do Atlético de Madrid na La Liga acabaram, já que sofreram uma derrota por 1-0 para o Real Betis. Eles se recuperaram com uma impressionante vitória por 4-0 na Copa del Rey sobre o Barcelona na quinta-feira.

Escalações esperadas para Club Brugge x Atlético de Madrid

Escalação esperada do Club Brugge: Mignolet, Seys, Mechele, Ordonez, Sabbe, Onyedika, Stankovic, Tzolis, Vanaken, Forbs, Tresoldi;

Escalação esperada do Atlético de Madrid: Oblak, Ruggeri, Hancko, Pubill, Molina, Lookman, Koke, Llorente, Simeone, Sorloth, Alvarez.

O Atleti deve marcar primeiro na Bélgica

Houve quatro gols nos primeiros 45 minutos do Atlético de Madrid contra um Barcelona atônito na copa espanhola. O novo contratado Ademola Lookman teve um grande impacto no jogo, marcando e dando assistência. Julian Alvarez também fez sua melhor atuação em vários meses.

Esse resultado foi um impulso de confiança oportuno para uma equipe e um treinador que estavam começando a ser criticados. Isso é um bom presságio para suas chances de começar bem ao retornar à ação europeia.

O Atleti tem registrado consistentemente gols cedo nesta temporada. Eles marcaram primeiro em 87% de suas partidas na La Liga. Sua diferença de gols no primeiro tempo de +4 na Champions League mostra que essa tendência também se manteve no cenário europeu.

Portanto, apostar nos visitantes para marcar primeiro nesta partida tem um bom valor com uma probabilidade implícita de 60%.

Dica de aposta 1 para Club Brugge x Atlético de Madrid: Atlético de Madrid marca primeiro, com odds de 1.67 na Betano.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Club Brugge x Atlético de Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Os visitantes devem garantir uma vantagem no primeiro jogo

O Club Brugge não passou das oitavas de final nesta competição desde que chegou à final em 1978. Na era da Champions League, eles tendem a tropeçar contra as equipes mais fortes além da fase inicial.

Mesmo na fase de grupos desta temporada, havia indícios de que isso aconteceria novamente. Eles venceram Monaco, Kairat e Marseille confortavelmente, mas também sofreram derrotas pesadas contra Bayern, Sporting e Arsenal.

Eles ficaram fora dos 24 primeiros para xPTS (pontos esperados) com apenas 9,1. Eles também permitiram 17,2 xG, o sétimo pior recorde na competição.

Esses são indicadores de uma equipe que terá dificuldades contra um time da qualidade do Atlético de Madrid. Os jogadores de Simeone podem se inspirar na vitória por 3-2 sobre o PSV em dezembro. Este será um teste semelhante, e eles provavelmente garantirão uma vantagem no primeiro jogo.

Dica de aposta 2 para Club Brugge x Atlético de Madrid: 1x2: Atlético de Madrid vence, com odds de 1.91 na Betano.

Mais um jogo daqueles no Estádio Jan Breydel

O Atlético de Madrid ainda é, de certa forma, rotulado como uma equipe defensiva. No entanto, as estatísticas recentes da Champions League não apoiam muito isso.

Os Rojiblancos foram os terceiros maiores goleadores na fase de grupos da temporada passada com 20 gols. Eles tiveram uma média de mais de dois gols por jogo novamente nesta temporada. Ambas as equipes marcaram em sete de suas oito partidas.

Também há geralmente gols sempre que o Club Brugge joga nesta competição. Incluindo as eliminatórias, 10 de suas 12 partidas nesta temporada tiveram pelo menos uma equipe marcando três ou mais vezes. Todos os seus jogos na fase de grupos produziram pelo menos três gols no total.

O Estádio Jan Breydel foi o cenário para um emocionante empate de 3-3 quando o Brugge enfrentou pela última vez uma equipe espanhola. Isso foi contra o Barcelona em novembro. Apostar em mais de 3,5 gols parece ser uma estratégia lucrativa novamente.