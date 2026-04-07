Palpite Canadá x Marrocos - Copa do Mundo 2026 - 04/07/2026

Marrocos deixou escapar a liderança do Grupo C por muito pouco, enquanto o Canadá esteve longe de convencer no Grupo B. Será que os Canucks de Jesse Marsch conseguem aprontar uma zebra?

Palpites para Canadá x Marrocos:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Canadá 1x2 Marrocos;

Palpite de artilheiros: Canadá – David; Marrocos – Diaz, El Khannouss.

Os coanfitriões do Canadá enfrentam Marrocos em Houston neste sábado, disputando uma vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026.

O confronto é uma revanche do duelo da fase de grupos de 2022, vencido pelos marroquinos por 2x1 a caminho das semifinais.

Os Canucks de Jesse Marsch chegam às oitavas de final em estado de graça após uma vitória arrancada a fórceps contra a África do Sul na fase de 16 avos de final.

O gol da vitória marcado por Stephen Eustáquio nos acréscimos foi um verdadeiro balde de água fria para os sul-africanos, em um jogo que nenhuma das seleções merecia vencer nos 90 minutos.

Curiosamente, o Canadá é a seleção com mais finalizações no alvo nesta Copa do Mundo 2026. No entanto, a equipe balançou as redes apenas duas vezes em seus últimos dois compromissos.

Marsch tem os astros Alphonso Davies e Jonathan David à disposição, prontos para brilhar no maior palco do futebol.

Marrocos segue invicto após suas quatro primeiras partidas neste Mundial. A equipe só perdeu a liderança do Grupo B para o Brasil no saldo de gols.

Além disso, os marroquinos foram muito superiores contra a Holanda no jogo da fase de 16 avos de final, garantindo a classificação nos pênaltis após uma disputa tensa.

Não há dúvidas de que os Leões de Atlas deixaram de ser uma surpresa no futebol mundial. Eles se tornaram a primeira seleção africana a vencer jogos de mata-mata em duas edições consecutivas de Copa do Mundo.

A impressionante invencibilidade de 33 partidas serve como um baita aviso para o Canadá de que os marroquinos não vão vender a derrota barato.

Escalações esperadas para Canadá x Marrocos

Escalação esperada do Canadá: Crépeau, Laryea, Johnston, Cornelius, Bombito, Davies, Saliba, Eustaquio, Buchanan, Larin, David;

Escalação esperada do Marrocos: Bounou, Salah-Eddine, Hakimi, Diop, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, El Khannouss, Ounahi, Diaz, Saibari.

Valor em gols dos dois lado

O mercado de "Ambas Marcam" bateu em 80% dos últimos cinco jogos de Marrocos. Ainda assim, podemos apostar nesse desfecho para este sábado com uma probabilidade estimada de apenas 47,62%.

Essas odds se tornam ainda mais surpreendentes quando lembramos que o Canadá lidera o torneio em finalizações no alvo.

Fica claro que criar oportunidades não é o problema dos canadenses – a dor de cabeça é a pontaria na hora de chutar.

Os marroquinos também têm faro de gol apurado, com Ismael Saibari balançando as redes três vezes apenas nesta edição do Mundial.

Ambas as defesas chegam com dores de cabeça para este confronto. O estilo ultraofensivo do lateral Alphonso Davies costuma deixar a retaguarda canadense exposta.

Enquanto isso, a provável ausência de Chadi Riad por lesão será um desfalque de peso no miolo de zaga marroquino.

Palpite 1 para Canadá x Marrocos: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 2.10 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Canadá x Marrocos nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Chances de três ou mais gols

Este duelo das oitavas de final coloca frente a frente duas equipes de mentalidade totalmente ofensiva. A goleada de 6 a 0 do Canadá sobre o Catar deixou bem claro do que eles são capazes quando a pontaria está calibrada.

Marrocos também bombardeia o terço final sem dó, como ficou provado no embate contra a Holanda na fase anterior.

Os marroquinos criaram cinco grandes chances e somaram 11 finalizações contra apenas seis da Holanda. Marrocos também ostentou uma média de dois gols marcados por jogo na fase de grupos.

Pelas métricas de criação de jogadas perigosas, eles tinham tudo para manter essa média diante dos holandeses.

Com Marrocos tendo totais condições de marcar pelo menos duas vezes e o Canadá também cotado para balançar as redes, a linha de Mais de 2,5 Gols enche os olhos.

Na verdade, com uma probabilidade estimada de apenas 45,45%, essa desponta como a aposta de maior valor na nossa trinca de palpites para Canadá x Marrocos.

Palpite 2 para Canadá x Marrocos: Mais/Menos: mais de 2,5 gols, com odds de 2.30 na bet365.

Probabilidade de mais de 2 gols no 1º tempo subestimada pelo mercado

Marrocos enfrentou uma batalha extenuante de 120 minutos na vitória sobre a Holanda na fase anterior. Apesar disso, há muito valor em apostar num início elétrico neste confronto.

O primeiro tempo do duelo de Marrocos contra o Brasil na fase de grupos teve dois gols, enquanto o triunfo por 4x2 sobre o Haiti reservou quatro gols logo na etapa inicial.

O Canadá também chega com a pontaria afiada e as pernas mais descansadas, já que escapou da prorrogação por um triz contra a África do Sul.

A proposta vertical de Marrocos, com alto volume de finalizações, faz com que a equipe raramente jogue recuada, buscando testar o goleiro adversário a todo momento.

Com duas defesas que geram desconfiança e nenhuma das seleções propensa a jogar na retranca, um início com bola na rede oferece um valor real, especialmente diante da probabilidade atual de apenas 32,26%.