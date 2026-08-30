Palpite Cagliari x Inter de Milão - Série A - 30/08/2026

Os nerazzurri estão invictos há 13 jogos diante do Cagliari pela Série A, time que não deixa o gol intacto há 20 confrontos entre as equipes. O jogo será às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Unipol Domus.

Dicas de apostas para Cagliari x Inter de Milão:

Intervalo/Final: Inter/Inter, com odds de 2.10 na BetBoom ;

; 1X2: Inter & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.15 na BetBoom ;

; Artilheiro a qualquer momento: Francesco Esposito, com odds de 2.10 na BetBoom.

BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Cagliari 0x2 Inter Milan;

Palpite de artilheiros: Inter Milan – Esposito, Çalhanoğlu.

O Cagliari recebe o campeão Inter no Unipol Domus neste domingo à noite. Esta partida da segunda rodada reúne duas equipes que venceram na estreia do campeonato.

A equipe de Fabio Pisacane venceu por 1 a 0 na visita ao Parma. Alessandro Romano, contratado da Roma no meio do ano, decidiu com um chute de perna esquerda de 25 metros. Os sardos acertaram a trave duas vezes e dominaram o Parma, que teve dificuldades ofensivas. Yael Trepy segue hospitalizado após um acidente em piscina e desfalcará a equipe diante da Inter, apesar de já ter deixado a UTI.

Agustín Albarracín também é desfalque, mas o Cagliari não tem jogadores suspensos. Além disso, o reforço Alieu Fadera treinou com o elenco pela primeira vez nesta semana.

A Inter abriu a defesa do título com uma vitória por 4 a 1 sobre o Monza, em San Siro. Çalhanoğlu, Zielinski, Pio Esposito e Bisseck balançaram as redes depois de Gustavo Varela empatar. Cristian Chivu tem o elenco totalmente à disposição, sem suspensos.

John Stones estreou saindo do banco diante do Monza, enquanto Curtis Jones e Djed Spence não tinham condições de jogo. Spence ainda não está em plena forma física após iniciar a pré-temporada mais tarde.

Escalações esperadas para Cagliari x Inter de Milão

Escalação esperada do Cagliari: Caprile, Zé Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert, Adopo, Winks, Romano, Fazzini, Maldini, Mendy;

Escalação esperada do Inter de Milão: J. Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Diouf, Barella, Çalhanoğlu, Zielinski, Dimarco, Lautaro Martínez, Pio Esposito.

Inter deve liderar no intervalo e vencer a partida

A Inter precisou de apenas seis minutos para abrir o placar diante do Monza. Andy Diouf deu a assistência para Hakan Çalhanoğlu, que marcou com um chute de perna direita por baixo do travessão.

Isso faz parte de uma tendência mais ampla: a Inter marcou primeiro em cada um dos últimos nove confrontos diretos com o Cagliari. O time também esteve à frente no intervalo em seis dos últimos oito jogos entre as equipes.

No entanto, o confronto mais recente entre as equipes terminou em vitória da Inter por 3 a 0, em San Siro. O primeiro tempo daquela partida terminou 0 a 0, antes de Thuram, Barella e Zieliński marcarem para o time.

Pisacane costuma armar o Cagliari para se defender bem, então a Inter pode não marcar logo no início. Os fortes começos dos nerazzurri tornam a probabilidade implícita de 47,62% uma boa aposta de valor em nosso palpite Cagliari x Inter de Milão.

Dica de aposta 1 para Cagliari x Inter de Milão: Intervalo/Final: Inter/Inter, com odds de 2.10 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Cagliari x Inter de Milão nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Quarto clean sheet seguido contra o Cagliari

A Inter venceu suas últimas três visitas à Sardenha sem sofrer gols. Dumfries e Lautaro Martínez marcaram numa vitória por 2 a 0 em agosto de 2023, enquanto a Inter venceu por 3 a 0 em dezembro de 2024. Lautaro e Pio Esposito balançaram as redes em outra vitória por 2 a 0 em setembro passado.

O confronto mais recente também foi dominado pela Inter, com o Cagliari registrando apenas seis finalizações, nenhuma no alvo.

A defesa de três zagueiros de Chivu, formada por Bisseck, Akanji e Bastoni, não sofreu gols diante do Monza. O Cagliari acertou a trave duas vezes contra o Parma, então esta aposta carrega certo risco, com probabilidade implícita de 46,51%.

Dica de aposta 2 para Cagliari x Inter de Milão: 1X2: Inter & Ambas as equipes marcam: não, com odds de 2.15 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Esposito busca marcar em jogos seguidos como titular

Francesco Pio Esposito vive um momento de verdadeira ascensão. Ele abriu sua conta na temporada com um belo toque de calcanhar após cruzamento de Diouf diante do Monza.

Esposito já balançou as redes no Unipol Domus antes. Na temporada passada, ele finalizou um cruzamento rasteiro de Dimarco para marcar seu primeiro gol na Série A.

Chivu o escalou ao lado de Lautaro Martínez em San Siro, enquanto Thuram e Bonny ficaram no banco de reservas. O atacante de 21 anos disputa uma vaga fixa no time titular. Apostar nele para marcar a qualquer momento, com probabilidade implícita de 47,62%, parece uma aposta de valor, dado seu bom momento e os minutos esperados em campo.

Dica de aposta 3 para Cagliari x Inter de Milão: Artilheiro a qualquer momento: Francesco Esposito, com odds de 2.10 na BetBoom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.