Palpite Brest x PSG - Ligue 1 - 13/09/2026

Por outro lado, o Brest está invicto em seus três primeiros jogos na liga, com uma média de dois gols marcados por partida. Será que o time tropeça diante do PSG?

Dicas de apostas para Brest x PSG:

Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.75 na bet365 ;

Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 1.95 na bet365 ;

; Handicap europeu (3 vias): PSG -1, com odds de 1.75 nabet365

*bet365: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brest 1x3 PSG;

Palpite de artilheiros: Brest – Ajorque; PSG – Dembélé x2, Torres.

O Brest recebe o Paris Saint-Germain no Stade Francis-Le Blé neste domingo. O pontapé inicial está marcado para às 15h45 pela quarta rodada da Ligue 1 2026/27. Os visitantes golearam o Slovan Bratislava no meio de semana, retomando o hábito de vencer na Champions League.

A equipe de Julien Lachuer soma cinco pontos em três jogos. Dois empates por 2 a 2, com Le Mans e Toulouse, foram seguidos por uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Le Havre.

Aquele triunfo encerrou um jejum de 11 jogos sem vencer na liga. Ludovic Ajorque vive bom momento no ataque, e Kamory Doumbia já balançou as redes duas vezes. Brendan Chardonnet e Justin Bourgault desfalcam a defesa, deixando uma lacuna considerável para preencher.

O PSG fez um início péssimo no campeonato nacional. Os parisienses somam apenas dois pontos em três jogos e ocupam a 14ª posição após perder por 2 a 1 em casa para o Monaco. Marquinhos marcou o único gol da equipe naquela noite.

Na Europa, a história tem sido bem diferente. Ferran Torres marcou um hat-trick, e Ousmane Dembélé balançou as redes duas vezes na vitória por 6 a 1 na quarta-feira. O PSG pareceu jogar com mais liberdade no meio de semana. Luis Enrique não tinha desfalques por lesão para aquele jogo, e o elenco parece ter saído ileso da rodada europeia.

Escalações esperadas para Brest x PSG

Escalação esperada do Stade Brestois 29: Selvik, Lala, Lloris, Le Guen, Locko, Chotard, Diambou, Mboup, Doumbia, Mailly, Ajorque;

Escalação esperada do Paris Saint-Germain: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Fabián Ruiz, Vitinha, Dro Fernández, Dembélé, Ferran Torres, Kvaratskhelia.

Brest é bem capaz de marcar, e o PSG está vulnerável

Embora o PSG não tenha sofrido gols nos últimos quatro confrontos com o Brest, o momento atual torna a aposta em "ambas marcam" digna de consideração. Com o Brest fazendo uma média de dois gols por jogo nesta temporada, há evidências de que seu setor ofensivo está mais produtivo.

A vitória sobre o Toulouse foi uma atuação de destaque no ataque. O time acumulou 27 finalizações e 3,04 xG (expectativa de gols). O PSG também está longe de ser convincente na defesa. O Monaco conseguiu marcar duas vezes contra Lucas Chevalier, e até o Slovan Bratislava balançou as redes uma vez na Champions League.

A equipe de Luis Enrique sofreu pelo menos um gol em cada um dos últimos quatro jogos. Isso torna a aposta em ambas as equipes marcarem, com probabilidade implícita de apenas 57,10%, uma oportunidade generosa.

Dica de aposta 1 para Brest x PSG: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.75 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brest x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Brest tem estado envolvido em jogos de muitos gols nesta temporada

O PSG marcou seis vezes contra o Slovan Bratislava na noite de quarta-feira. Ferran Torres já soma cinco gols em quatro partidas desde que chegou do Barcelona. Ousmane Dembélé acrescentou mais dois de jogada. O Brest tem estado envolvido em jogos de muitos gols durante toda a temporada.

Suas três partidas produziram quatro, quatro e três gols. O time também criou seis grandes chances somente no empate com o Toulouse.

O Brest sofreu 55 gols na temporada passada, o terceiro pior registro da Ligue 1. A preocupação é a fraca produção ofensiva do PSG na liga, o que pode tornar essa aposta menos atraente. Ainda assim, quatro dos últimos cinco confrontos entre as equipes no Stade Francis-Le Blé tiveram quatro ou mais gols.

Dica de aposta 2 para Brest x PSG: Mais/Menos: mais de 3,5 gols, com odds de 1.95 na bet365

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Mantendo a fé no retrospecto brutal entre as equipes

O PSG tem qualidade para vencer esse jogo com folga. Torres e Dembélé dividiram cinco gols entre si no meio de semana.

O Brest venceu apenas três dos 36 confrontos pela Ligue 1 contra o PSG. Esse é o seu pior retrospecto contra qualquer clube atual da primeira divisão. A equipe está há mais de 30 jogos sem vencer os parisienses.

Julien Lachuer também não conta com dois zagueiros centrais: o capitão Brendan Chardonnet e Justin Bourgault. O risco claro é a forma do PSG na liga, com apenas dois pontos em três jogos. Os parisienses perderam em casa para o Monaco há pouco mais de uma semana. No entanto, a goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava sugere que o botão de reinício foi realmente acionado.

Dica de aposta 3 para Brest x PSG: Handicap europeu (3 vias): PSG -1, com odds de 1.75 na bet365.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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