Palpite Brasil x Japão - Copa do Mundo 2026 - 29/06/2026

Apostamos na Seleção Canarinho. Os pentacampeões buscam avançar de fase contra a sólida equipe dos Samurais Azuis no Texas.

Palpites para Brasil x Japão:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Brasil 2x1 Japão;

Palpite de artilheiros: Brasil – Vinícius Jr. e Neymar; Japão – Daichi Kamada.

O Brasil, pentacampeão mundial, reencontrou seu bom futebol nos últimos dois jogos, marcando seis gols sem sofrer nenhum contra o Haiti e a Escócia.

A equipe comandada por Carlo Ancelotti pode não ser tão brilhante quanto outras Seleções do passado, mas continua dando conta do recado. Com o retorno de Neymar ao time, muitos olhos estarão voltados para os sul-americanos.

O Japão, por sua vez, vem fazendo uma Copa do Mundo sólida até aqui. Os comandados de Hajime Moriyasu chegam para este duelo dos dezesseisavos de final invictos desde setembro.

Na estreia, empataram em 2x2 com os Países Baixos e agora esperam repetir a boa atuação diante dos brasileiros. Os Samurais Azuis acreditam nas suas chances de aprontar uma surpresa.

Escalações esperadas para Brasil x Japão

Escalação esperada do Brasil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Santos, Guimarães, Casemiro, Rayan, Paquetá, Vinícius Jr, Cunha;

Escalação esperada do Japão: Suzuki, Tomiyasu, Itakura, Ito, Doan, Sano, Tanaka, Nakamura, Kamada, Ueda.

A Seleção Canarinha segue em frente

Não há dúvidas de que o Brasil entra como favorito deste confronto, mas o Japão espera quebrar as bancas em Houston. A Seleção tem a história a seu favor, embora não seja tão avassaladora quanto em outras eras.

Os Samurais Azuis venceram os brasileiros em outubro, então sabem muito bem do que são capazes.

Em um jogo decisivo de Copa do Mundo, no entanto, nosso palpite continua sendo na vitória dos brasileiros. Resta saber se Raphinha conseguirá se recuperar a tempo, mas Carlo Ancelotti conta com um elenco profundo.

Já Hajime Moriyasu corre o risco de não ter Takefusa Kubo devido a uma lesão, além das dúvidas que cercam a presença de Ko Itakura.

Prevemos um embate duro entre duas seleções que jogaram de igual para igual num eletrizante 3x2 no ano passado. Os japoneses devem vender caro a derrota, mas o Brasil tende a se impor pela força técnica no final das contas.

Dica de aposta 1 para Brasil x Japão: 1X2: Brasil, com odds de 1.75 na BetBoom.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Brasil x Japão nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Veremos gols lá e cá

A Seleção pode até não ter sofrido gols nos últimos dois jogos, mas o Japão é um desafio bem maior do que o Haiti e a Escócia.

A defesa de Ancelotti esteve longe de ser intransponível este ano: Marrocos, Egito, Panamá, Croácia e França conseguiram furar o bloqueio brasileiro. Os Samurais Azuis certamente encontrarão brechas para explorar.

O Japão, por sua vez, chegou ao torneio com três jogos seguidos sem sofrer gols, embora a consistência defensiva não tenha sido a mesma neste meio de ano. Os holandeses marcaram duas vezes contra eles, e a Suécia também balançou as redes.

Não há dúvidas de que os brasileiros encontrarão caminhos para incomodar os adversários.

Imaginamos um confronto eletrizante no NRG Stadium, com as duas equipes trocando golpes. Embora acreditemos na vitória do Brasil, o Japão já provou sua qualidade há um bom tempo.

Ambas as equipes balançaram as redes no confronto do ano passado, e não seria surpresa nenhuma ver o cenário se repetir.

Dica de aposta 2 para Brasil x Japão: Ambas as equipes marcam: sim, com odds de 1.97 na BetBoom.

Vini decide de novo

É seguro dizer que Vinícius Jr. vem desempenhando um papel crucial para o Brasil nesta Copa do Mundo. Ele marcou quatro gols em três partidas e ainda distribuiu uma assistência no segundo jogo. O atacante está longe de ser a única ameaça ofensiva de Ancelotti, mas é, sem dúvida, o jogador a ser batido.

Conseguimos visualizar o astro do Real Madrid brilhando novamente no Texas diante dos japoneses.

Os Merengues tiveram uma temporada abaixo das expectativas para os seus padrões, mas Vini ainda somou 36 participações em gols (G/A) nos seus 53 jogos. Moriyasu sabe perfeitamente o perigo que ele representa.

O craque de 25 anos é o favorito das casas de apostas para balançar as redes, e nós concordamos.

Depois de marcar cinco gols em sete jogos de Copa do Mundo até aqui, ele estará faminto para aumentar ainda mais essa marca.