Palpite Bournemouth x Liverpool - Premier League - 20/09/2026

Nosso especialista em apostas compartilha seu palpite para Bournemouth x Liverpool. O time da casa deve incomodar o Liverpool e evitar a derrota.

Dicas de apostas para Bournemouth x Liverpool:

Total & ambas marcam: mais de 2,5 gols & sim, com odds de 1.59 na Betboom ;

; Artilheiro a qualquer momento: Alexander Isak, com odds de 2.37 na Betboom ;

; 1X2: empate, com odds de 3.65 naBetboom.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bournemouth 2x2 Liverpool;

Palpite de artilheiros: Bournemouth – Marcus Tavernier, Justin Kluivert; Liverpool – Alexander Isak x2.

O Bournemouth não teve um início de sonho na Premier League sob o comando de Marco Rose. Os Cherries ainda não venceram na liga depois de quatro tentativas. É algo que podem corrigir no Vitality Stadium neste fim de semana. O problema é que enfrentam seu ex-treinador, Andoni Iraola, que os conhece por dentro.

O time da casa simplesmente não produziu resultados satisfatórios até agora. Isso os deixou na 15ª posição da tabela, olhando por cima do ombro para a zona de rebaixamento. Ainda é cedo demais para incluí-los na conversa do rebaixamento, mas resultados ruins prolongados podem colocá-los sob pressão.

No entanto, Rose tem qualidade suficiente no elenco para virar o jogo e conquistar a primeira vitória na liga. Se isso acontecerá contra o Liverpool é outra questão.

O Liverpool também não teve um início brilhante. Venceram apenas uma de suas quatro partidas na liga. Contudo, os Reds ainda estão invictos nesta temporada e estão ansiosos para manter essa sequência viva. A vitória por 3-1 sobre o Tottenham na Copa da Liga Inglesa no meio de semana também será um grande impulso antes da pausa para as seleções.

Comparar o retrospecto de pontos de Iraola nesta mesma fase ao de Arne Slot na temporada passada é motivo de leve preocupação. O Liverpool tem seis pontos a menos do que tinha após quatro jogos na liga sob o comando do holandês na última campanha. Precisam encontrar uma forma de transformar empates em vitórias, começando por esta visita ao Bournemouth.

Escalações esperadas para Bournemouth x Liverpool

Escalação esperada do Bournemouth: Petrovic, Smith, Hill, Silva, Truffert, Adams, Scott, Rayan, Kluivert, Tavernier, Evanilson;

Escalação esperada do Liverpool: Allison, Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez, Szoboszlai, Gravenberch, Gakpo, Wirtz, Barcola, Isak.

Histórico de partidas movimentadas em gols

Este confronto historicamente produziu bastante gols, o que deve agradar aos neutros. Ambas as equipes marcaram seis gols na liga em suas quatro partidas até aqui. Elas têm uma média de 1,5 gol por jogo, o que mostra que podemos contar com os respectivos ataques para balançar as redes.

O problema para o time de Rose é que são bastante vazados defensivamente. Ainda não conseguiram deixar o próprio gol intacto na Premier League e ocupam a última posição em gols sofridos no segundo tempo. Por outro lado, lideram o quesito gols marcados no primeiro tempo, o que significa que é provável que abram o placar contra o Liverpool.

Ambas as equipes marcaram em todas as partidas do Bournemouth na liga até agora, enquanto metade dos jogos do Liverpool teve o mesmo resultado. Os dois confrontos diretos da temporada passada terminaram com a contagem de gols passando de dois e ambas equipes marcando. Seis dos últimos sete confrontos entre as equipes terminaram com a linha de gols acima de dois.

Dica de aposta 1 para Bournemouth x Liverpool: Total & ambas marcam: mais de 2,5 gols & sim, com odds de 1.59 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Bournemouth x Liverpool nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Isak está devendo um gol

Alexander Isak foi poupado no confronto da Copa da Liga Inglesa contra o Tottenham, atuando apenas quatro minutos perto do fim. Sem dúvida estará revigorado para a viagem deste fim de semana ao Bournemouth, na esperança de encerrar sua sequência ruim contra eles. Seu retrospecto pessoal mostra que ele marcou apenas uma vez em quatro partidas contra os Cherries.

Ainda assim, esta será sua primeira partida com a camisa do Liverpool contra o Bournemouth, e a torcida visitante espera que ele possa aproveitar os problemas defensivos do time da casa. Isak marcou três gols em seus últimos três jogos na liga, o que traz esperança de que ele possa balançar as redes aqui. Seus três gols representam metade do total do Liverpool na Premier League nesta temporada.

Ele está apenas um gol atrás de Erling Haaland na artilharia, o que é uma boa marca, considerando que marcou quatro gols em 22 partidas na temporada passada. Por isso, apostamos nele para marcar contra um Bournemouth com uma taxa de conversão de finalizações do adversário de 16,67%, atrás apenas do Manchester United. Isak também ocupa a quarta posição em finalizações no alvo, com seis, o que significa que provavelmente terá chances no Vitality Stadium.

Dica de aposta 2 para Bournemouth x Liverpool: Artilheiro a qualquer momento: Alexander Isak, com odds de 2.37 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Bournemouth pode segurar o Liverpool

O Liverpool é uma das sete equipes que ainda não perderam na Premier League, e estão ansiosos para manter essa marca. Nas seis partidas que disputaram desde o início da temporada em todas as competições, os Reds registraram três vitórias e três empates. Três empates em quatro jogos na liga (75%) diz muito, incluindo o empate sem gols em casa contra o Fulham no último fim de semana.

Enquanto o Bournemouth ainda busca sua primeira vitória na liga nesta temporada, eles são difíceis de vencer em casa. As duas partidas no Vitality Stadium nesta campanha terminaram em empate, contra Brentford e Everton. Na temporada passada, os Cherries garantiram uma vitória por 3-2 sobre o Liverpool no Vitality Stadium. Andoni Iraola comandou a vitória à beira do gramado local.

O Liverpool havia sido amplamente dominante antes da derrota da temporada passada aqui, tendo vencido seis vezes seguidas contra este adversário. Ainda assim, os Reds seguem em transição, algo evidenciado claramente pelo resultado do último fim de semana em Anfield. Por isso, vale apostar no time da casa para frustrar os Reds aqui e evitar a derrota contra seu ex-treinador.

Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.

Dica de aposta 3 para Bournemouth x Liverpool: 1X2: empate, com odds de 3.65 na Betboom.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.