Confira os palpites Botafogo x Nacional Potosí para o confronto no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (25), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Botafogo x Nacional Potosí

Nossa análise: Momento das equipes

A derrota por 1 a 0 na altitude de Potosí deixou o confronto completamente aberto para a volta no Nilton Santos.

O cenário agora muda drasticamente: o Botafogo joga ao nível do mar, com torcida a favor e precisando propor o jogo desde o início para reverter a desvantagem e garantir vaga na próxima fase da pré-Libertadores.

O Botafogo vive uma temporada irregular. Em 11 jogos, são quatro vitórias e sete derrotas, além da eliminação nas quartas de final do Campeonato Carioca.

Ainda assim, dentro de casa a equipe costuma apresentar desempenho mais competitivo, principalmente quando precisa assumir o controle da partida.

O Nacional Potosí chega em situação confortável no placar, mas com uma grande incógnita: praticamente estreou na temporada no primeiro jogo e agora enfrenta sua primeira partida fora da altitude.

Historicamente, equipes bolivianas costumam ter queda brusca de rendimento fora dessas condições.

Prováveis escalações de Botafogo x Nacional Potosí

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Mateo Ponte, Barboza e Newton, Nathan, Allan e Danilo, Montoro, Santi Rodriguez e Arthur Cabral;

Nacional Potosí: Mustafa, Baldomar, Echeverría, Acuña, Roca, Hoyos, Pavia, Rojas, Torrico, Abrego e Diellos.

Fator casa deve empurrar o Glorioso

O contexto do confronto praticamente obriga o Botafogo a atacar desde os minutos iniciais. Jogando no Nilton Santos, a equipe tende a aumentar o volume ofensivo, pressionando alto e tentando acelerar a construção das jogadas para marcar cedo e diminuir a ansiedade.

O Nacional Potosí, com a vantagem mínima, deve adotar postura extremamente reativa, tentando esfriar o jogo e explorar eventuais erros do adversário. Porém, a diferença física e técnica fora da altitude pesa muito nesse tipo de duelo.

Com mais qualidade individual e necessidade urgente de vitória, o time carioca reúne condições favoráveis para vencer no tempo normal.

Palpite 1 para Botafogo x Nacional Potosí: Botafogo vence, com odds de 1.05 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Nacional Potosí nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Jogo aberto pode aumentar o número de gols

Por precisar reverter o placar agregado, o Botafogo dificilmente administrará o ritmo. A equipe deve acelerar o jogo, empurrando o adversário para o próprio campo e criando um cenário de pressão constante, o que naturalmente aumenta o número de finalizações e oportunidades.

Caso o gol saia cedo, o confronto tende a ficar ainda mais aberto, pois o Nacional Potosí será obrigado a sair um pouco mais para o ataque. Mesmo com limitações técnicas, o espaço deixado pelo mandante pode gerar transições perigosas.

A combinação de necessidade ofensiva do Botafogo e possíveis contra-ataques bolivianos favorece um placar movimentado.

Palpite 2 para Botafogo x Nacional Potosí: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.30 na bet365.

Contra-ataques podem fazer os visitantes balançarem as redes

Com a obrigação do resultado, o Botafogo deve jogar com linhas altas durante boa parte da partida. Esse tipo de postura, comum em jogos de volta de mata-mata, frequentemente oferece espaços para contra-ataques, principalmente após bolas paradas ou erros na saída.

O Nacional Potosí provavelmente passará longos períodos defendendo, mas bastam poucas escapadas para criar perigo. Mesmo não sendo tecnicamente superior, a equipe pode aproveitar algum momento de desorganização defensiva do mandante.

Assim, a chance de os dois lados marcarem não é desprezível dentro do contexto do confronto.