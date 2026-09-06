Palpite Botafogo x Palmeiras - Campeonato Brasileiro - 06/09/2026

Veja os melhores palpites para o jogo entre Botafogo x Palmeiras, válido pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (6), às 18h30.

Melhores palpites para Botafogo x Palmeiras

Vitória do Palmeiras, com odds de 2.18 na Betboom

Mais de 2.5 gols, com odds de 1.90 na Betboom

Vitor Roque com mais de 2 chutes, com odds de 1.95 na Betboom

Favorito contra o Botafogo, líder Palmeiras defende vantagem de um ponto sobre o Flamengo.

*BetBoom: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: Momento das equipes

São três derrotas consecutivas para o Botafogo no Campeonato Brasileiro. Os reveses diante de Vitória, Athletico-PR e no clássico contra o Flamengo, deixaram o Glorioso apenas cinco pontos acima da zona de rebaixamento.

Com a crise instaurada e ainda sob comando do interino Rodrigo Bellão, o Botafogo recebe o líder do Brasileirão. Entre os desafios dos donos da casa está aumentar a segurança de uma defesa que sofreu três gols em cada uma das duas partidas mais recentes.

Do outro lado, o Palmeiras desembarca no Rio depois de confirmar classificação às semifinais da Copa do Brasil. Abel Ferreira rodou o elenco e deve contar, inclusive, com o retorno de Jhon Arias.

O Palmeiras segue líder, mas o empate com o Mirassol e a vitória do Flamengo no jogo atrasado contra o mesmo adversário, deixou a diferença na tabela de classificação em apenas um ponto.

Prováveis escalações de Botafogo x Palmeiras

Botafogo: Gabriel Batista, Vitinho, Ferraresi, Justino, Marçal e Alex Telles, Huguinho, Edenílson, Danilo e Montoro, Arthur Cabral

Palmeiras: Carlos Miguel, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Felipe Anderson (Jhon Arias) e Mauricio, Flaco López e Vitor Roque

Verdão favorito no Rio de Janeiro

Apesar da irregularidade, o Palmeiras é favorito para derrotar o Botafogo no Nilton Santos pela segunda temporada consecutiva. O time de Abel Ferreira vem de empate fora de casa com o Mirassol, mas ainda conserva o status de melhor visitante do Brasileirão.

A campanha alviverde longe do Nubank Parque é de sete vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas. O ataque marcou 24 gols, enquanto o setor defensivo foi vazado 12 vezes no período.

O favoritismo palmeirense aumenta diante do momento ruim do Botafogo. Além de ter perdido as últimas três partidas no Campeonato Brasileiro, o Glorioso chegou aos 40 gols sofridos, aparecendo entre as três piores defesas da Série A.

Palpite 1 Botafogo x Palmeiras: Vitória do Palmeiras, com odds de 2.18 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto Botafogo x Palmeiras nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2. h2>Média elevada de gols

A defesa do Botafogo no Campeonato Brasileiro está à frente apenas de Remo (43) e Chapecoense (45). Os números pioraram bastante com seis gols sofridos nos últimos dois jogos: 3 x 0 contra o Flamengo e 3 x 2 diante do Furacão.

Segundo dados do SofaScore, o Glorioso leva quase dois gols por partida e conserva apenas três jogos sem ser vazado em todo o Brasileirão 2026.

O Palmeiras, por sua vez, responde pelo segundo melhor ataque da Série A, com 45 gols marcados, atrás somente do Flamengo (50). Recentemente, o alviverde goleou o Vasco por 4 x 1, no Nubank Parque, e deve tirar proveito da fragilidade defensiva do rival, elevando a expectativa de bolas na rede no Nilton Santos.

Palpite 2 Botafogo x Palmeiras: Mais de 2.5 gols, com odds de 1.90 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Vitor Roque quase lá

Vitor Roque marcou de pênalti na goleada de 4 x 1 do Palmeiras sobre o Vasco, demonstrando estar perto do reencontro com sua fase artilheira. Apesar de algumas críticas pela quantidade de chances desperdiçadas, uma coisa é fato: o atacante palmeirense se mostra ativo.

No empate sem gols com o Santos pelas quartas da Copa do Brasil, Roque finalizou duas vezes (uma no alvo) e com uma grande oportunidade de marcar criada. São 13 jogos para o atacante no Brasileirão 2026, com média de 1.7 chutes por partida para o camisa 9.

A força física de Vitor Roque, sempre se movimentando em todos os setores do campo ofensivo, pode abrir oportunidades para um número considerável de arremates contra a frágil defesa do Botafogo.

Palpite 3 Botafogo x Palmeiras: Vitor Roque com mais de 2 chutes, com odds de 1.95 na Betboom

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.