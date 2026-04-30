Confira os palpites Bolívar x Fluminense, para o confronto em La Paz, nesta quinta-feira (30), às 19h, pela Libertadores.

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Nossa análise: Momento das equipes

Bolívar e Fluminense se enfrentam em La Paz pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, em um dos cenários mais desafiadores do continente. A altitude costuma ser fator determinante, e o time boliviano tenta usar isso a seu favor para sair da última posição.

O Tricolor, por sua vez, chega pressionado após início irregular na competição.

O Bolívar soma apenas um ponto em dois jogos e ocupa a lanterna do grupo. Na temporada, disputou seis partidas, com três vitórias, um empate e duas derrotas.

Jogando na altitude, porém, a equipe costuma elevar bastante seu nível, pressionando adversários e criando volume ofensivo.

O Fluminense aparece em 3º, com um empate e uma derrota na Libertadores. Apesar disso, vive boa temporada no geral, com 15 vitórias, seis empates e cinco derrotas em 26 jogos.

A equipe tem qualidade técnica, mas pode sentir o impacto físico das condições em La Paz.

Prováveis escalações de Bolívar x Fluminense

Bolívar: Carlos Lampe, Luis Paz, Xavier Arreaga, Fernando Mena, José Sagredo, Leonel Justiniano, Jhon Velásquez, Erwin Saavedra, Carlos Melgar, Jhon García, Dorny Romero;

Fluminense: Fábio, Guga, Juan Freytes, Jemmes, Guilherme Arana, Hércules, Facundo Bernal, Agustín Canobbio, Jefferson Savarino, Kevin Serna, Rodrigo Castillo.

Altitude pesa e favorece o mandante

O Bolívar tende a assumir o controle da partida desde o início, utilizando intensidade e ritmo acelerado para explorar o desgaste do adversário. Em La Paz, o time costuma pressionar bastante, principalmente nos primeiros tempos.

O Fluminense, mesmo com mais qualidade técnica, pode ter dificuldades para manter seu padrão de jogo ao longo dos 90 minutos. A questão física pesa, e isso costuma impactar diretamente no desempenho.

Com esse cenário, o Bolívar aparece com boas chances de conquistar a vitória em casa.

Palpite 1 para Bolívar x Fluminense: Bolívar vence, com odds de 2.07 na Betano

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Volume ofensivo aumenta número de escanteios

Jogos na altitude costumam ter mais finalizações e jogadas aceleradas, o que aumenta o número de bolas desviadas e cruzamentos. O Bolívar deve pressionar constantemente, gerando situações de linha de fundo.

O Fluminense, ao tentar responder, também pode contribuir para esse volume, principalmente em momentos de contra-ataque.

Com um jogo mais vertical e com muitas chegadas ao ataque, a tendência é de um número elevado de escanteios.

Palpite 2 para Bolívar x Fluminense: Mais de 10.5 escanteios no jogo, com odds de 1.93 na Betano

Jogo aberto cria cenário para gols dos dois lados

A combinação de altitude, intensidade e necessidade de resultado tende a deixar o jogo mais aberto. O Bolívar deve criar diversas oportunidades, principalmente no início, enquanto o Fluminense pode encontrar espaços conforme o jogo se desenrola.

Mesmo com desgaste físico, o Tricolor tem qualidade suficiente para marcar, principalmente aproveitando erros ou quedas de ritmo do adversário.

Com esse cenário dinâmico, a tendência é de gols para ambos os lados.