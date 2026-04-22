Palpite Bayer Leverkusen x Bayern de Munique - DFB Pokal - 22/04/2026

Nosso especialista em apostas espera que os recém-coroados campeões alemães garantam uma vaga na final da DFB Pokal ao vencerem seus anfitriões nos 90 minutos regulamentares.

Dicas de apostas para Bayer Leverkusen x Bayern de Munique:

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Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Bayer Leverkusen 1-3 Bayern de Munique

Bayer Leverkusen 1-3 Bayern de Munique Palpite de artilheiros: Bayer Leverkusen - Alejandro Grimaldo; Bayern de Munique - Luis Diaz, Nicolas Jackson, Harry Kane

A ambição do Bayer Leverkusen de terminar a temporada da Bundesliga no G4 sofreu um grande revés no último fim de semana. Os Die Werkself perderam por 2 a 1 em casa para o Augsburg, sofrendo o gol da derrota aos sete minutos dos acréscimos, caindo para a sexta posição na tabela.

A boa notícia é que o restante do pelotão está consideravelmente distante, então os mandantes devem garantir algum tipo de competição europeia na próxima temporada. Com apenas quatro jogos restantes, o Leverkusen ainda tem chances reais de se classificar para a próxima Champions League. No entanto, eles precisam superar os resultados ruins que vêm acumulando recentemente.

Ao menos Hjulmand pode tirar o foco da liga nacional. O bicampeão da DFB Pokal está entre os quatro melhores da Copa da Alemanha, e uma vaga na final seria um grande passo para satisfazer a torcida. Contudo, eles terão que passar pelo maior vencedor da competição, o Bayern de Munique.

Surpreendentemente, se os comandados de Vincent Kompany vencerem este jogo, será apenas a segunda aparição em uma final de DFB Pokal desde a última vez, em 2020. Ironicamente, o Bayern derrotou o Leverkusen naquela final para conquistar seu recorde de 20 títulos da copa. Nesse ritmo, os "Reds" já garantiram seu 35º título do Campeonato Alemão após a derrota do Borussia Dortmund no fim de semana.

Não há dúvida de que os bávaros focarão no Paris Saint-Germain pela Champions League na próxima semana. No entanto, esta é uma oportunidade para o time de Kompany garantir a Tríplice Coroa nesta temporada, o que significa que eles não entrarão em campo para brincadeira.

Escalações esperadas para Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

Escalação esperada do Bayer Leverkusen: Flekken, Quansah, Bade, Tapsoba, Vazquez, Palacios, Garcia, Grimaldo, Maza, Tella, Schick

Escalação esperada do Bayern de Munique: Urbig, Stanisic, Kim, Ito, Davies, Kimmich, Goretzka, Guerreiro, Musiala, Diaz, Jackson

Ambas as equipes devem marcar

O time da casa tem desfrutado de um sucesso relativo na frente do gol nesta temporada. Eles marcaram 60 gols em seus 30 jogos pela liga, com uma média de dois gols por partida. Nesta competição, balançaram as redes 12 vezes em quatro jogos, uma média de três gols por confronto.

A fluidez do Bayern no terço final é bem conhecida, já que ultrapassaram a marca de 100 gols na Bundesliga. Eles marcaram 109 gols em 30 jogos no total, o que significa uma média de 3,63 gols por partida. Coincidentemente, os visitantes também anotaram 12 gols em seus quatro jogos pela Copa da Alemanha nesta temporada.

Com ambos os times marcando livremente, este jogo provavelmente terá muita ação na noite de quarta-feira. Quatro das últimas cinco partidas do Bayern tiveram gols de ambos os lados, já que eles concederam oito gols nesse período. Enquanto isso, três dos últimos quatro jogos do Leverkusen viram as duas equipes balançarem as redes.

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Confronto de copa promete festival de gols

Embora esperemos que ambas as equipes marquem na noite de quarta-feira, o número total de gols deve ser alto. Dois dos quatro jogos dos Die Werkself na Copa da Alemanha tiveram mais de três gols. Na liga, eles têm uma média de 3,37 gols por partida, um indício de que os gols costumam sair para os dois lados.

Os visitantes têm visto ainda mais movimentação nas redes na Bundesliga. O Bayern tem uma média de 4,60 gols por jogo (considerando gols feitos e sofridos). Além disso, três das últimas quatro partidas da Copa da Alemanha das tropas de Kompany produziram mais de três gols.

Dois dos últimos quatro compromissos do Leverkusen tiveram mais de três gols. Enquanto isso, quatro dos últimos cinco jogos do Bayern produziram mais de três gols, com os últimos três seguidos terminando com o mesmo resultado.

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Visitantes dominam o histórico recente

A invencibilidade de sete jogos do Leverkusen na Bundesliga chegou ao fim no último fim de semana. Além disso, eles perderam dois de seus últimos cinco confrontos em todas as competições. Vale notar que os Die Werkself foram eliminados nesta mesma fase na temporada passada pelo então time da terceira divisão, Arminia Bielefeld.

O Bayern chegará confiante para bater os mandantes, especialmente porque está invicto contra eles na liga nesta temporada. O Leverkusen não derrota os bávaros nos últimos cinco confrontos diretos. Os homens de Kompany venceram 19 de suas últimas 20 partidas em todas as competições, o que significa que estarão com a confiança lá no alto para a vitória.

Os visitantes venceram os anfitriões em três dos últimos quatro confrontos diretos. Como estão na caça à Tríplice Coroa, não seria sensato apostar contra eles neste jogo.