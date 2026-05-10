Palpite Barcelona x Real Madrid - La Liga - 10/05/2026

Nosso especialista em apostas espera que o Barcelona de Hansi Flick e o Real Madrid de Alvaro Arbeloa meçam forças em um duelo que, em última instância, decidirá o destino da La Liga.

Dicas de apostas para Barcelona x Real Madrid:

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Barcelona 2x2 Real Madrid;

Palpite de artilheiros: Barcelona – Robert Lewandowski, Fermín López; Real Madrid – Vinícius Júnior, Jude Bellingham.

O Barcelona tem sido, sem dúvida, a melhor equipe da Espanha nesta temporada. O clube Blaugrana venceu 13 de seus últimos 15 jogos em todas as competições, com apenas uma derrota e um empate.

Agora em uma sequência de nove vitórias consecutivas na La Liga, o time de Hansi Flick está com o "pé no acelerador" faltando quatro rodadas. O palco está montado para um El Clasico histórico: o Barcelona pode selar seu 29º título da La Liga contra seu maior rival em pleno território catalão.

Os problemas do Real Madrid só pioraram com o aproximar do fim da temporada. Os comandados de Alvaro Arbeloa venceram apenas duas vezes nos últimos sete jogos oficiais. Uma sequência de três partidas sem perder aliviou um pouco a pressão, mas os Merengues estão 11 pontos atrás do Barcelona. Uma vitória fora de casa ou um empate aqui traria um tempero extra de drama para as três rodadas finais.

Este é o terceiro El Clasico da temporada. O Real Madrid venceu o confronto do primeiro turno por 2x1 no Santiago Bernabéu. Já o Barcelona deu o troco em janeiro, tirando o título da Supercopa da Espanha debaixo do nariz dos madrilenhos.

Desta vez, a temporada inteira está em jogo. Além da honra em um dos maiores clássicos do futebol mundial, os Blancos podem adiar o grito de campeão dos anfitriões, embora qualquer resultado que não seja uma vitória visitante deva fazer o Barcelona celebrar o título no apito final.

Escalações esperadas para Barcelona x Real Madrid

Escalação esperada do Barcelona: Garcia, Cancelo, Cubarsi, Martin, Kounde, Pedri, Gavi, Olmo, Fermin, Bardghji, Lewandowski;

Escalação esperada do Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Huijsen, Rudiger, Carreras, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Diaz, Vini Jr., Garcia.

Uma goleada no El Clasico

O Barcelona é uma verdadeira máquina de fazer gols quando está inspirado, embora tenha balançado as redes mais de duas vezes em apenas um dos seus últimos cinco jogos oficiais. A ausência de Lamine Yamal deve moldar a estrutura tática de Hansi Flick.

O Real Madrid tem encontrado dificuldades para vencer, mas não para marcar. Eles anotaram gols em cada uma de suas últimas 12 partidas em todas as competições. A última vez que passaram em branco foi na derrota surpreendente por 1x0 para o rival local Getafe, no início de março.

Houve mais de 2,5 gols totais em cada um dos últimos 13 encontros do El Clasico. Oito desses 13 jogos ultrapassaram a marca de 3,5 gols. Quando se trata desse confronto de alto nível, bola na rede é regra, não exceção.

Quando Barcelona e Real Madrid se enfrentam, uma sequência de gols é quase garantida. Eles ostentam médias de 3,5 e 3 gols por jogo na liga nesta temporada, respectivamente. Espere que ambos os lados marquem, com o total superando 3,5 gols.

Dica de aposta 1 para Barcelona x Real Madrid: Total de gols: mais de 3,5 gols, com odds de 1.80 na bet365.

Veja as odds para Resultado da Partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Barcelona x Real Madrid nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Um domínio imposto pelo Barça desde cedo

O Barcelona é mestre em impor sua dominância logo cedo. Eles não deixam o adversário respirar com transições rápidas e um contratack agressivo. O clube catalão foi para o intervalo em vantagem em quatro de seus últimos cinco jogos em todas as competições.

A última vez que o Barcelona foi para o vestiário perdendo, Julián Álvarez, do Atlético de Madrid, acertou uma das melhores cobranças de falta da temporada na Champions League. Na La Liga, contudo, o Barcelona não perde no intervalo em seus últimos 29 jogos em casa.

O Barcelona esteve atrás no placar ao fim do primeiro tempo em apenas cinco dos 34 jogos da La Liga até agora, vencendo 19 deles. O Real Madrid também ficou atrás no intervalo em apenas cinco partidas, mas a maioria delas ocorreu nesta segunda metade da campanha.

A expectativa é que o Barcelona consiga um ou dois gols antes do Real Madrid reagir. Um primeiro tempo acirrado deve terminar com os Blaugranas segurando uma vantagem mínima no placar.

Dica de aposta 2 para Barcelona x Real Madrid: 1º tempo: Barcelona vence, com odds de 2.05 na bet365.

Os Blancos conseguem estragar a festa do título?

O Barcelona começa os jogos com muita força, mas suas falhas ficaram expostas na vitória por 2x1 sobre o Osasuna. Os Rojillos usaram uma marcação alta para neutralizar os visitantes, mantendo o placar zerado até o intervalo.

No entanto, o retorno ao Camp Nou é um alívio após viagens consecutivas para enfrentar Getafe e Osasuna. Ainda assim, o Barça não convenceu contra o Celta de Vigo em seu último jogo em casa, precisando de um pênalti solitário de Lamine Yamal para vencer por 1x0.

O Real Madrid tem a chance de salvar o que resta de uma temporada difícil. A longa lista de lesionados de Arbeloa preocupa, mas a profundidade do elenco e a qualidade individual podem brilhar na busca pelo quarto jogo seguido de invencibilidade.

O Barcelona deve começar pressionando, mas o Real Madrid tem as ferramentas necessárias para ser o "estraga-prazeres" no jogo mais importante da temporada para ambos os lados até aqui.