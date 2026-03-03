Confira os palpites Barcelona-EQU x Botafogo para o confronto em Guayaquil, nesta terça-feira (03), às 21h30, pela Libertadores.

Melhores palpites para Barcelona-EQU x Botafogo

Nossa análise: Momento das equipes

O duelo em Guayaquil abre mais um capítulo decisivo na caminhada rumo à fase de grupos da Libertadores. O Barcelona-EQU chega após eliminar o Argentinos Juniors em confronto equilibrado, com duas partidas terminando em 1 a 0 e classificação decidida nos pênaltis.

O roteiro mostrou uma equipe competitiva, que sabe sofrer e que costuma jogar no limite em mata-matas continentais.

Como mandante, o Barcelona tende a assumir postura mais intensa. Em quatro jogos na temporada, soma duas vitórias e duas derrotas, mas o desempenho em casa costuma ser mais agressivo, principalmente com pressão alta nos primeiros minutos.

Em jogos internacionais, a equipe normalmente eleva o ritmo e aposta muito em bolas alçadas e finalizações de média distância, explorando o apoio da torcida.

O Botafogo chega pressionado. Após superar o Nacional Potosí com vitória por 2 a 0 no Nilton Santos, depois de perder por 1 a 0 na Bolívia, o time ainda convive com críticas pelo desempenho irregular.

São 14 partidas em 2026, com seis vitórias, um empate e sete derrotas.

Eliminado no Carioca e com decisão da Taça Rio no sábado, o Glorioso pode administrar energia, mas sabe que precisa sair vivo do Equador.

Prováveis escalações de Barcelona-EQU x Botafogo

Barcelona: Contreras, Carabalí, Javier Báez, Álex Rangel, Vallecilla, Céliz, Quiñónez, Byron Castillo, Joao Rojas, Jonnathan Mina, Benedetto;

Botafogo: Léo Linck, Vitinho, Mateo Ponte, Bastos, Barboza e Alex Telles, Newton e Danilo, Barrera, Montoro e Matheus Martins.

Jogo com tendência de espaços

O Barcelona, jogando em casa, deve pressionar desde o início para construir vantagem antes da volta no Brasil. Essa postura costuma gerar volume ofensivo, mas também abre espaços para contra-ataques.

O Botafogo já mostrou que consegue competir fora de casa em cenário adverso, como fez na Bolívia.

Com duas equipes que oscilam defensivamente ao longo da temporada, a probabilidade de oportunidades para ambos aumenta.

A necessidade de vantagem no jogo de ida também costuma estimular ações ofensivas mais diretas.

Palpite 1 para Barcelona-EQU x Botafogo: Ambos marcam (SIM), com odds de 2.00 na bet365

Veja odds para resultado da partida

Reunimos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Barcelona-EQU x Botafogo nas principais casas de apostas. Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Ritmo deve crescer ao longo da partida

Confrontos de ida na Pré Libertadores frequentemente começam mais estudados, mas ganham intensidade à medida que o tempo passa. Caso o Barcelona marque cedo, o Botafogo será obrigado a sair mais para o jogo.

Se o gol não sair, a pressão aumenta e a partida tende a ficar mais aberta na segunda etapa.

O histórico recente das duas equipes mostra vulnerabilidade defensiva, principalmente quando precisam correr atrás do resultado. Esse contexto favorece um duelo com três ou mais gols.

Palpite 2 para Barcelona-EQU x Botafogo: Mais de 2.5 gols no jogo, com odds de 2.40 na bet365

Fator casa pode fazer a diferença

O Barcelona demonstrou força emocional ao buscar classificação nos pênaltis contra o Argentinos Juniors, além de já estar mais adaptado ao ritmo competitivo internacional neste início de temporada.

Em Guayaquil, a equipe costuma se impor fisicamente e aproveitar o apoio da torcida.

O Botafogo vive momento de instabilidade e ainda divide o foco com a decisão da Taça Rio. Fora de casa, tende a oscilar mais defensivamente, o que pode ser decisivo em confronto de mata-mata.