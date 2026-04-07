Confira os palpites Barcelona-EQU x Cruzeiro para o confronto em Guayaquil, nesta terça (7), às 21h, pela Libertadores.

Melhores palpites para Barcelona-EQU x Cruzeiro

Nossa análise: Momento das equipes

Barcelona-EQU e Cruzeiro se enfrentam em Guayaquil na estreia da Libertadores 2026, em um duelo que coloca frente a frente um mandante embalado e um visitante em reconstrução.

O cenário aponta para um jogo competitivo, com forte influência do fator casa, mas também com possibilidade de equilíbrio.

O Barcelona chega motivado após avançar pela Pré-Libertadores, eliminando o Botafogo.

Na temporada, soma cinco vitórias, quatro empates e duas derrotas em 11 jogos, ocupando a 2ª posição na liga local. Em casa, costuma ser intenso e pressionar bastante.

O Cruzeiro vive temporada irregular, mas apresentou melhora com a chegada de Artur Jorge.

No Brasileirão, ainda luta para sair da parte de baixo, mas mostra evolução. Em 29 jogos no ano, são nove vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Prováveis escalações de Barcelona-EQU x Cruzeiro

Barcelona-EQU: Jose Contreras, Bryan Carabalí, Cristian Báez, Álex Rangel, Gustavo Vallecilla, Dixon Arroyo, Jefferson Intriago, Jhonny Quiñónez, Tomas Martínez, Luis Cano e Darío Benedetto;

Cruzeiro: Matheus Cunha, William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki, Gerson, Lucas Romero (ou Matheus Henrique), Matheus Pereira, Christian, Arroyo e Kaio Jorge.

Cruzeiro pode pontuar mesmo fora de casa

O Cruzeiro chega mais organizado após a troca de comando e tende a competir melhor, mesmo fora de casa. A equipe mostrou evolução recente, principalmente na forma como se posiciona defensivamente e controla momentos do jogo.

O Barcelona é forte em casa, mas pode encontrar dificuldades diante de um adversário mais equilibrado taticamente.

Em um jogo de estreia, com maior cautela dos dois lados, o Cruzeiro tem boas chances de sair com pelo menos um ponto.

Palpite 1 para Barcelona-EQU x Cruzeiro: Cruzeiro vence ou empata, com odds de 1.36 na bet365

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Jogo pode ser mais travado e com poucos gols

A tendência é de um confronto mais estudado, principalmente por se tratar de uma estreia na Libertadores. O Barcelona deve tentar pressionar, mas sem se expor excessivamente, enquanto o Cruzeiro tende a adotar postura mais cautelosa.

Com forte disputa no meio-campo e menor volume de chances claras, o jogo pode ficar mais travado ao longo dos minutos. Esse tipo de cenário favorece um placar mais enxuto durante os 90 minutos.

Palpite 2 para Barcelona-EQU x Cruzeiro: Menos de 2.5 gols no jogo, com odds de 1.50 na bet365

Defesas podem se sobressair no confronto

O Cruzeiro deve priorizar a organização defensiva, principalmente jogando fora de casa. A equipe tem mostrado evolução nesse aspecto e pode dificultar a criação do adversário. Com Artur Jorge, na última partida, a Raposa já mostrou solidez na na zaga.

O Barcelona, apesar do bom momento, pode encontrar dificuldades diante de um time mais fechado.

Em um jogo com poucos espaços e maior cautela, a tendência é de poucas oportunidades claras, o que favorece um cenário com apenas um lado marcando.